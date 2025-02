Prabowo Jamu Erdogan di Istana Bogor Pagi Ini, Ini Jadwal Lengkapnya

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto akan menerima kunjungan dari Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada pagi ini, Rabu (12/2/2025) di Istana Bogor.

Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana membenarkan bahwa Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan beserta Ibu Emine Erdogan direncanakan melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia pada 11—12 Februari 2025.

Dia menekankan bahwa kunjungan kenegaraan ini merupakan langkah penting dalam mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Turki.

Nantinya, kata Yusuf, penyambutan upacara kenegaraan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada Presiden Erdogan akan dilakukan di Istana Kepresidenan Bogor pada Rabu (12/2/2025).

Setelah prosesi penyambutan, Yusuf melanjutkan bahwa agenda dilanjutkan dengan melakukan pertemuan bilateral untuk membahas berbagai aspek kerja sama antara kedua negara yang saling menguntungkan.

“Sebagai bagian dari rangkaian acara, kunjungan kenegaraan tersebut akan ditutup dengan jamuan santap siang kenegaraan yang digelar di halaman Istana Kepresidenan Bogor,” ucapnya.

Dia melanjutkan bahwa diharapkan kunjungan kenegaraan ini dapat makin mempererat hubungan kedua negara.

“Kunjungan ini harapannya makin mempererat hubungan persahabatan dan kerja sama antara Indonesia dan Turkiye, serta memberikan dampak positif bagi kemajuan kedua negara,” pungkas Yusuf.

Berikut jadwal lengkap Prabowo dan Erdogan:

11.00 : President of the Republic of Turkiye arrive at Bogor Presidential

Palace

Welcomed by President Prabowo Subianto

Saluted by Guards of Honor and Music Corps

11.00 – 11.15 :

State Welcoming Ceremony at Bogor Presidential PalacebOrder of Ceremony:

National Anthem followed by 21 Gun-salute Inspection of the Guards of Honour

Military Parade

Introduction to the oficial delegation

11.20 – 11.35 : Tête-à-tête

11.35 – 12.35 : Bilateral Meeting

12.50 – 13.10 : Joint Press Statement

13.20 – 14.20 : Official Luncheon