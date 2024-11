Profil 3 Calon Wali Kota Palembang dan Wakilnya

1 Piagam penghargaan Developer Terbaik 1 (PT. Sumatera Muda Propertindo) PT Bank Tabungan Negara (persero),Tbk 2016

2 Piagam Penghargaan sebagai Pengembang Realisasi Pembiayaan KPR Platinum IB PT. Bank Tabungan Negara (persero) Tbk 2016

3 Piagam Penghargaan sebagai PENGEMBANG DENGAN BANGUNAN DAN INFRASTRUKTUR PERUMAHAN TERBAIK (PT. Sumatera Muda Propertindo PT. Bank Tabungan Negara (persero) Tbk 2017

4 Piagam penghargaan sebagai THE MOST RELIABLE CONTRACTOR COMPANY OF THE YEAR Indonesian creativity & Best Leader Award 2017

5 Piagam penghargaan sebagai THE BEST PROPERTY & DEVELOPER OF THE YEAR (PT. Sumatera Muda Propertindo) Business Challenges Award 2016

6 Piagam penghargaan sebagai Program WIRA USAHA MUDA MANDIRI PT.Bank Mandiri (persero) Tbk 2014

7 he Role Of Small Medium Entreprise To Support Industry 4.0 DEC bina darma entrepreneurship centre 2018

8 THE BEST LEADING DEVELOPER PROPERTY COMPANY OF THE YEAR Best of 2016 indonesia excellent quality Award 2016

9 REALISASI AKAD TERBANYAK KPR BERSUBSI T. Bank Tabungan Negara (persero) Tbk 2017

10 EALESTAT EXPO realestat indonesia 2018

11 ALISASI AKAD KPR BTN IB TERBANYAK DALAM 1 HARI Dari PT. Bank Tabungan Negara (persero) Tbk 2017