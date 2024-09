PDIP Buka Suara soal Paslon Partai Banteng vs KIM di Pilkada Serentak 2024

Ketua DPP PDIP Said Abdullah blak-blakan soal paslon yang diusung partai banteng vs Koalisi Indonesia Maju (KIM) di Pilkada Serentak 2024.

Bisnis.com, JAKARTA - PDI Perjuangan (PDIP) akhirnya angkat bicara tentang banyaknya kandidat kepala daerah yang diusung partai banteng berhadapan langsung dengan kandidat dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) di Pilkada Serentak 2024.

Ketua DPP PDIP Said Abdullah berpandangan Pilkada Serentak itu adalah kontestasi figur bukan pertarungan antara partai politik di sejumlah daerah.

Menurut Said, rakyat yang memilih akan melihat dari siai prestasi hingga rekam jejak kandidat yang menjadi peserta Pilkada Serentak 2024.

"Saya tidak bermaksud mengerdilkan partai partai pengusung. Namun apapun itu, para pemilih tetap bakal melihat figur yang di usungnya," tuturnya di Jakarta, Senin (23/9/2024).

Dia juga menilai bahwa masyarakat sudah semakin cerdas dalam menghadapi Pilkada Serentak 2024 yang kini semakin dinamis. Said menjelaskan bahwa keinginan elit politik belum tentu sama dengan keinginan para pemilih.

"Faktor split ticket voting dalam pilkada ini cukup besar. Sebab belum tentu arah para elit sejalan dengan aspirasi grassrootnya. Jadi mempertimbangkan situasi seperti ini, saya kira pilkada akan semakin dinamis dan kita tidak bisa terpaku hanya di formalitas kerjasama politik," katanya.

Menurutnya, Pilkada Serentak 2024 harus dimaknai dengan kontestasi demokratis dan bukan sebagai bentuk permusuhan politik antar partai.

"Cara pandang ini harus clear lebih dulu ya. Setelah pilkada, semua pihak yang tadinya berkontestasi seharusnya itu rukun kembali bersama sama membangun daerah dengan perannya masing masing," ujarnya.

Seperti diketahui, ada beberapa provinsi yang mempertemukan calon dari PDIP dengan KIM, antara lain Pramono Anung-Rano Karno vs Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada Jakarta, Andika Perkasa-Hendrar Priadi vs Ahmad Luthfi-Taj Yasin di Pilkada Jateng, Risma-Gus Hans vs Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim, dan Edy-Hasan Basri vs Bobby-Surya di Pilkada Sumut.