Viral Rekaman Kamera saat Peluru Menyambar Telinga Donald Trump

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Calon presiden dari Partai Republik Donald Trump ditembak saat melakukan kampanye terbuka di di Butler, Pennsylvania, sekitar 50 km utara Pittsburgh, Sabtu (13/7/2024) waktu setempat.

Presiden ke-45 Amerika Serikat itu masih bernasib baik, peluru menyambar telinga kanan. Namun, darah bercucuran di wajah dan bajunya. Trump terlihat tenang. Bahkan, sesaat kemudian bangkit, usai penembak diberondong peluru oleh pasukan keamanan AS.

Trump terbangun dan mengepalkan tinjunya ke udara sambil mengucapkan kata, "Lawan! Lawan! Lawan!"

Tidak lama kemudian Trump mengunggah pernyataan di platform Truth Social miliknya. “Saya tertembak dengan peluru yang menembus bagian atas telinga kanan saya. Banyak pendarahan terjadi.”

Trump, 78, baru saja memulai pidato ketika tembakan terdengar. Kemudian, dia memegang telinga kanan dengan tangan kanannya. Lalu dia menurunkan tangannya untuk melihatnya sebelum berlutut di belakang podium saat agen Dinas Rahasia mengerumuni dan menutupinya.

Satu menit kemudian dia terbangun, topi merahnya yang bertuliskan "Make America Great Again" terlepas, dan terdengar berkata "tunggu, tunggu," sebelum agen mengantarnya ke dalam kendaraan.

Di media sosial beredar tangkapan foto peluru sebelum menyambar telinga Donald Trump. Gambar tersebut memperlihatkan peluru datang dari sisi kanan sebelum menembus kulit telinga Trump.

Akun Spectator Index menyebutkan foto yang diambil oleh fotografer New York Times, Doug Mills, menunjukkan peluru beterbangan tepat di belakang kepala Trump.

"Photo by New York Times photographer Doug Mills shows bullet flying just behind Trump's head," demikian tulis akun tersebut.

Perbesar

Foto tangkapan layar memperlihatkan peluru sebelum menyambar telinga Donald Trump

Identitas Penembak Donald Trump Diketahui

Sementara itu, Biro Investigasi Federal (FBI) berhasil mengidentifikasi pelaku penembakan calon presiden (capres) Amerika Serikat (AS) Donald Trump saat kampanye, pada Sabtu (13/7/2024).

FBI mengungkap data identitas penembak Donald Trump adalah seorang pria berusia 20 tahun dari Pennsylvania. Sejauh ini berdasarkan investigasi, FBI juga menyatakan bahwa insiden penembakan itu terindikasi adanya percobaan pembunuhan terhadap Donald Trump.

Pejabat FBI Kevin Rojek membuat pengumuman tersebut selama konferensi pers yang sedang diadakan, dan mengatakan belum ada motif yang teridentifikasi. Rojek menambahkan para pejabat belum siap untuk merilis identitas lengkap penembak.

Sementara itu, Ketua DPR AS Mike Johnson mengatakan bahwa majelis akan melakukan investigasi menyeluruh atas peristiwa penembakan Donald Trump tersebut.

Dilansir Al-Jazeera, dia mengatakan bahwa Direktur Agen Rahasia Kimberly Cheatle dan pejabat dari FBI, serta Departemen Keamanan Dalam Negeri akan dipanggil untuk bersaksi.

Sementara itu, pejabat polisi di negara bagian menyatakan bahwa pihak kepolisian Pennsylvania akan menyelidiki pembunuhan penonton dan terlukanya 2 orang lainnya.

Namun, pihaknya menegaskan bahwa FBI yang akan memimpin penyelidikan atas serangan terhadap Trump itu. Seperti diketahui, calon presiden (capres) AS Donald Trump baru saja mengalami insiden penyerangan, di mana penembakan diarahkan kepadanya, saat kampanye di Pennsylvania, pada Sabtu (13/7/2024).

Trump dinyatakan selamat setelah tembakan meletus ke arahnya dan mengenai telinganya, sedangkan pelaku penembakan telah tewas di tangan Agen Rahasia.