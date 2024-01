Videotron Dukungan Aniesbubble Dihentikan, Anies: Tidak Pernah Terbayang Begini

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Video iklan atau videotron yang dipasang pendukung calon Presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan disebut dihentikan meski belum sempat 24 jam tayang.

Pendukung Anies dengan akun @aniesbubble dan @olpproject memberikan dukungan berupa tayangan videotron dirinya bergaya ala k-popers di kawasan Bekasi dan Jakarta.

Videotron tersebut diketahui berada di Grand Metropolitan Bekasi dan Graha Mandiri Jakarta. Keberadaan dari videotron tersebut dibagikan oleh akun Aniesbubble pada Senin (15/1/2024) siang.

"Anies's ads by @olpproject x @aniesbubble. Check it out in front of Grand Metropolitan Bekasi! Use#SpotAbahAnies if you spot it! #PahitManiesAlwaysWithAnies," cuit akun tersebut.

Dalam video yang ditayangkan di Bekasi tersebut terdapat empat slide video yang didalamnya ada foto Anies dengan tulisan 'All rounder'.

Selain itu, terdapat beberapa kata lainnya seperti 'Face of The Group', 'Leader', dan 'Main Vocal'. Tidak hanya itu, dalam video tersebut menampilkan juga kata kata pamungkas dari Anies.

Terakhir, dalam video yang tersebut juga foto Anies dengan tulisan 'Stan Talent Stan Anies' dan tagar #PahitManiesAlwaysWithAnies.

Kemudian, untuk videotron yang berada di Jakarta dibuat lebih simple dengan menampilkan beberapa kegiatan Anies Baswedan selama ini.

Namun, munculnya videotron tersebut tidak berlangsung lama. Mengutip dari akun X atau Twitter Olppaemi Project (@olpproject), diketahui bahwa videotron dukungan terhadap Anies itu harus diturunkan paksa dan tidak bisa ditayangkan lagi.

Olppaemi memberikan keterangan dalam postingannya bahwa dengan berat hati video dukungan terhadap Anies tidak bisa lagi ditayangkan.

“Sayangnya, kami harus mengabarkan bahwa LED Ads yang telah dijadwalkan tayang selama sepekan (15-21 Januari 2024) di Bekasi dan Jakarta tidak dapat lanjut tayang di lokasi tersebut karena suatu hal yang di luar kuasa kami,” menkutip dari pernyataan Olppaemi.

Di sisi lain, Anies yang saat itu berada di Papua tidak mengetahui bahwa adanya dukungan yang diberikan oleh pendukungnya lewat videotron.

Saat ditanya oleh awak media perihal dukungan tersebut, Anies malah takjub dan merasa terharu lantaran dukungan yang diberikan Anies Bubble dan Olppaemi Project.

“Masya Allah, Nggak pernah terbayang begini. Saya baru lihat nih. Masyaallah luar biasa,” kata Anies di Sorong, Papua, Senin (15/1/2024) malam.

Anies pun mengucapkan terima kasih kepada Anies Bubble dan Olppaemi Project. Dirinya pun mengatakan bahwa sejak kemunculan Anies Bubble ia mengetahui dukungan kepadanya.

“Tahu ada Anis bubble saya tahu tapi saya belum melihat yang ini baru lihat sekarang ini,” ujarnya.

