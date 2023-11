Pandangan Politik 3 Capres soal Israel vs Palestina, Ini Visi-Misinya

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, SOLO - Agresi militer yang dilancarkan oleh Israel terhadap Palestina masih terus berjalan hingga hari ini.

Israel, meski sudah ditekan oleh PBB, menolak untuk melakukan genjatan senjata atas serangannya di Gaza.

Pihaknya justru semakin ganas menyerang masyarakat sipil, hingga menghancurkan rumah sakit, sekolah, hingga universitas.

Tindakan genosida terhadap sesama umat muslim ini kemudian membuat masyarakat Indonesia ikut geram.

Pemerintah Indonesia pun dengan tegas menyatakan dukungannya terhadap Palestina dan meminta Israel segera menghentikan serangan.

Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengatakan bahwa hingga sampai saat ini upaya pemerintah Indonesia untuk mendukung Palestina terus berlanjut.

Indonesia pun sudah sekuat tenaga melakukan upaya diplomasi, termasuk pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (Menlu AS) Antony Blinken.

Hal ini disampaikannya seusai mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) melepas bantuan untuk Palestina di Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, pada Sabtu (4/11/2023).

"Diplomasi, saya kira kita sudah all out. Posisi politik kita tidak bergerak, bahwa kita akan terus bersama dengan rakyat Palestina untuk memperjuangkan hak-haknya," katanya saat ditemui Bisnis di Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, pada Sabtu (4/11/2023).

Sejalan dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang hendak maju ke Pilpres 2024 pun turut menyuarakan dukungannya.

Berikut pandangan ketiga calon presiden (capres)terhadap kondisi yang saat ini terjadi antara Israel dan Palestina.

Anies Baswedan

Bakal Calon Presiden (Capres) Anies Baswedan ikut menghadiri Aksi Bela Palestina hari ini di Monas, Jakarta, Minggu (5/11/2023).

Anies dalam sambutannya mengatakan bahwa penghentian penjajahan Israel terhadap Palestina harus dilakukan.

"Free, Free Palestine. Free, Free Palestine [Bebaskan Palestina]. Occupation no more. Occupation no more [tiada lagi penjajahan]," katanya sambil mengepalkan tangan dan disambut oleh peserta aksi.

Sebelumnya, Anies juga turut mendoakan Palestina saat ia melakukan salat Jumat di Masjid Agung Kisaran, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara (Sumut) pada Jumat (3/11).

Anies juga mengganti foto di Instagramnya menjadi logo semangka, sebagai bentuk dukungan terhadap kebebasan Palestina.

