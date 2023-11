Orasi Anies di Aksi Bela Palestina: Free Palestine, Occupation No More!

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Bakal Calon Presiden (Capres) Anies Baswedan ikut menghadiri Aksi Bela Palestina hari ini di Monas, Jakarta, Minggu (5/11/2023).

Anies terlihat hadir bersama istrinya di panggung, serta sejumlah tokoh seperti mantan Ketua MPR Amien Rais, Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR Fadli Zon, serta Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid.

Dalam sambutannya, Anies menyerukan penghentian penjajahan Israel terhadap Palestina dan pembebasan Palestina. Seruan itu disampaikannya sambil diikuti oleh para peserta aksi di Monas.

"Free, Free Palestine. Free, Free Palestine [Bebaskan Palestina]. Occupation no more. Occupation no more [tiada lagi penjajahan]," katanya sambil mengepalkan tangan dan disambut oleh peserta aksi.

Sebelum menyerukan dua kalimat tersebut, Bakal Capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu meminta agar para peserta aksi mengikatkan syal Palestina ke tangan sebelah kanan. Gestur itu diikuti oleh peserta aksi termasuk para tokoh di panggung.

Anies lalu menyampaikan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, oleh karena itu penjajahan harus dihapuskan. Begitu juga kemerdekaan Palestina.

"Kita di sini meneruskan itu di Medan Merdeka. Segenap jiwa raga kita semangat kita. Kita menolak untuk menjadi penonton dalam tragedi ini. Kita menyerukan kepada dunia untuk tegakkan keadilam dan mendesak dunia untuk bangkit dan bertindak," tuturnya.

Sebelumnya, pada kesempatan yang sama Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan kepada pemerintah dan organisasi internasional untuk bersikap tegas terhadap agresi militer Israel.

"Serta bangsa Indonesia akan selalu memberikan dukungan terhdap rakyat dan bangsa Palestina sehingga rakyat dan bangsa Palestina merdeka," ujarnya.

Adapun para pimpinan lembaga tinggi negara yang terlihat hadir dalam acara tersebut yakni Wakil Ketua DPD Sylviana Murni Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Menteri Agama Yaqut Choumas.

Tidak hanya itu, sejumlah tokoh juga terpantau hadir duduk di atas panggung. Mereka yakni Bakal Calon Wakil Presiden Anies Baswedan, Mantan Ketua MPR Amien Rais, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, dan Din Syamsuddin.

Pada sambutannya, Din Syamsuddin berpesan agar para peserta aksi menunjukkan solidaritasnya dengan meninggalkan terlebih dahulu aspirasi politik masing-masing.

"Saya minta aspirasi politik terhadap partai-partai politik, masing-masing pasangan capres cawapres disimpan dahulu. Ditahan dahulu," kata Din di Monas, Jakarta, Minggu (5/11/2023).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News