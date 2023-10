Update Perang Hamas Vs Israel Hari Ini, Jumat (20/10)

Smallest Font Largest Font

10:25 WIB

Bisnis.com, JAKARTA – Panasnya konflik antara Hamas dan Israel telah memasuki hari ke-13 sejak serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023.

Melansir Al Jazeera, hingga Jumat (20/10/2023), sedikitnya 3.785 warga Palestina telah tewas dalam serangan Israel ke Gaza sejak serangan Hamas pada 7 Oktober lalu, yang menewaskan lebih dari 1.400 orang.

Menteri Pertahanan Israel mengatakan kepada pasukan bahwa mereka akan segera melihat Gaza "dari dalam", yang mengisyaratkan akan adanya invasi darat dalam waktu dekat.

Presiden AS Joe Biden membandingkan Hamas dengan Rusia dan mengatakan bahwa membawa pulang tawanan AS yang ditahan oleh Hamas dari Gaza merupakan prioritas.

AS mengatakan telah menembak jatuh rudal dan pesawat tak berawak yang ditembakkan dari Yaman, yang kemungkinan diarahkan ke Israel, dan mengonfirmasi laporan-laporan mengenai serangan-serangan ke pangkalan-pangkalan yang menampung pasukan AS di Suriah dan Irak.

Sementgara itu, Presiden Komisi Eropa mengatakan bahwa risiko konflik regional dari perang Israel-Hamas adalah risiko yang nyata.

Kepala Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros mengatakan bahwa truk-truk bantuan telah terisi penuh dan siap berangkat ke Gaza, sementara puluhan senator AS mendesak agar kesepakatan antara AS dan Mesir dapat diimplementasikan dengan cepat.

Berikut perkembangan terbaru mengenai perang Hamas – Israel hari ini: