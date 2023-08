Viral Ada Al-Quran di Meja Kerja Rocky Gerung, Begini Kondisinya

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, SOLO - Rocky Gerung tengah menjadi bahan pembicaraan lantaran pernyataannya yang kontroversial soal Joko Widodo.

Filsuf dan akademisi ternama Indonesia tersebut melontarkan umpatan kepada Presiden RI dalam sebuah acara buruh di Bekasi akhir Juli 2023 lalu. Pernyataan tersebut menimbulkan kemarahan dari berbagai pihak.

Seiring viralnya polemik Rocky Gerung, muncul video lama yang kembali viral. Video tersebut menampilkan Al-Quran yang ada di rumah dan meja kerja Rocky Gerung.

Dari penelusuran Bisnis, video tersebut berasal dari YouTube Jabat Jiwa yang diunggah setahun yang lalu. Dalam video tersebut, host mencoba menjelajah rumah Rocky Gerung yang ternyata sangat asri.

Tak seperti rumah kebanyakan, tempat tinggal filsuf dan akademisi tersebut memiliki banyak tumbuhan hijau dan terdiri dari gubuk-gubuk tanpa sekat permanen.

Kamar Rocky Gerung juga sangat sederhana karena berada di gubuk kecil yang penuh dengan buku.

Namun yang menarik, host menemukan satu buah Al-Quran yang ada di meja kerja Rocky Gerung.

Tak hanya jadi pajangan, Al-Quran tersebut diklaim dibaca dengan cermat oleh Rocky yang selama ini dikenal sebagai filsuf bebas.

"Di rumah Rocky Gerung ada Al-Quran dengan terjemahannya. Jadi yang menarik ini sudah ditanda-tandain lho. Jadi rupanya dibaca," kata host akun Youtube tersebut.

Terlihat Al Quran tebal dengan tulisan "The Meaning of The Glorius Quran Dar Al Kitab Al Massri dan Dar Al Kitab Allubnani" pada bagian sampulnya.

Rocky Gerung juga telah memberikan tanda dan stabilo pada hal-hal penting dalam A-Quran terjemahan miliknya.

Al Quran di rumah Rocky Gerung Perbesar

