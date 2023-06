Contoh Pidato Perpisahan Kelas 6 SD Bahasa Indonesia dan Inggris

Bisnis.com, JAKARTA - Acara perpisahan biasanya ditujukan untuk merayakan kelulusan murid-murid yang seringkali menjadi acara mengharukan. Selain itu, di tengah acara perpisahan tersemat sesi pidato dari berbagai perwakilan seperti guru, orang tua, hingga pidato perpisahan kelas 6.

Di bawah ini ada contoh pidato perpisahan kelas 6 bagi Anda yang ditunjuk menjadi perwakilan siswa di pidato perpisahan kelas 6.

Contoh Pidato Perpisahan Kelas 6

Pidato perpisahan biasanya berisi ucapan terima kasih kepada guru. Berikut ini contoh pidato perpisahan sekolah kelas 6 SD.

Assalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Alhamdulillahirobbil ‘alamin, Waasholatuashalamu'ala ashrofil 'ambiyaiwalmursalin Waa' ala alihi wasohbihi ajma'in. Amma Ba'du.

Yang saya hormati Bapak/Ibu Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu guru serta teman-teman kelas 6 yang saya sayangi dan saya banggakan.

Puji dan syukur kita panjatakan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rizki, nikmat, dan sehat. Sehingga kita semua dapat berkumpul di acara perpisahan ini. Tidak lupa shalawat serta salam senantiasa kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan umat manusia di bumi ini.

Bapak dan juga Ibu guru yang saya hormati

Pada hari ini, hari terakhir kami sebagai siswa setelah enam tahun belajar di tempat yang sudah kami anggap sebagai rumah kedua kami. Saya sebagai perwakilan semua teman-teman kelas 6 izin untuk mengucapkan terima kasih atas semua kerja keras, serta kesabaran Bapak dan Ibu Guru dalam mendidik kami. Kami yakin dan berharap, semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan yang telah Bapak dan Ibu guru berikan kepada kami.

Pada kesempatan ini juga, saya mewakili teman-teman semua memohon maaf apabila selama kami menjadi murid di sekolah ini, banyak perilaku dan kenakalan yang disengaja maupun tidak disengaja yang mungkin menyakiti hati Bapak dan Ibu guru. Kami harap Bapak dan Ibu guru dapat memaafkan berbagai kenakalan yang kami perbuat.

Sekian dari saya, apabila terdapat salah dalam tutur kata saya memohon maaf sebesar-besarnya. Terimakasih, wabillahi taufik walhidayah.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Contoh Teks Pidato Perpisahan Kelas 6 Pendek

Pidato perpisahan tak harus panjang. Ucapan singkat namun jelas juga diperbolehkan. Berikut contoh pidato perpisahan kelas 6 yang pendek.

Assalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Yang saya hormati Bapak/Ibu Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu guru serta teman-teman semua yang saya sayangi dan saya banggakan.

Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang memberikan kita kesempatan untuk berkumpul di acara perpisahan ini. Shalawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir kelak.

Bapak dan Ibu guru yang saya hormati.

Tidak terasa sudah enam tahun kami mencari ilmu di sekolah ini. Saya mewakili teman-teman saya izin untuk mengucapkan terimakasih atas jasa dan kebaikan Bapak dan Ibu guru selama ini. Selain itu, izinkan saya mewakili teman-teman saya untuk memohon maaf yang sebesar besarnya atas kenakalan yang telah kami perbuat selama enam tahun. Semoga Bapak dan Ibu guru dapat memaafkan segala perilaku yang kurang berkenan tersebut. Kami juga berharap semua kebaikan dan jasa Anda mendapat balasan dari Allah SWT.

Demikian pidato perpisahan dari saya, apabila ada salah dalam perkataan saya mohon maaf.

Terimakasih

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Contoh Pidato Perpisahan Kelas 6 dalam Bahasa Inggris

Tak hanya berbahasa Indonesia, pidato perpisahan juga bisa disampaikan dalam Bahasa Inggris. Berikut contoh pidato perpisahan berbahasa Inggris.

Respected Mr. / Mrs. Principal, Mr. and Mrs. teachers and all my friends who I love and am proud of.

Praise be to Allah SWT for giving us the opportunity to gather at this farewell event. Shalawat and salam do not forget to pray to the Prophet Muhammad SAW whom we look forward to his intercession on the last day.

Mr. and Mrs. teachers whom I respect.

It doesn't feel like it has been six years that we have been seeking knowledge in this school. On behalf of my friends, let me express my gratitude for the services and kindness of Mr. and Mrs. Teachers so far. In addition, let me represent my friends to apologize profusely for the mischief we have done for six years. We hope that you can forgive all of our misbehavior. We also hope that all your kindness and services will be rewarded by Allah SWT.

Thus my farewell speech, if there is any mistake in my words I apologize.

Thank you

