Contoh Cover Letter Bahasa Inggris agar Dilirik HRD

Bisnis.com, JAKARTA - Contoh cover letter bahasa Inggris diperlukan sebagai referensi saat melamar pekerjaan. Terdapat bagian-bagian yang harus ada di dalam cover letter, yakni perkenalan, latar belakang pendidikan dan pekerjaan, keterampilan profesional, minat pribadi dan ketertarikan terhadap posisi yang dituju.

Cover letter biasanya dikirim sebagai body email dengan melampirkan Curriculum Vitae. Untuk mempermudah Anda dalam proses pembuatannya, berikut ini ada contoh cover letter bahasa Inggris singkat khusus untuk pencari kerja maupun magang. Simak penjelasan lengkapnya di dalam artikel ini.

Contoh Cover Letter Bahasa Inggris untuk Melamar Kerja

Dalam membuat cover letter contoh bahasa Inggris, Anda perlu menggunakan tata bahasa yang benar. Apabila mengalami kendala, terdapat situs online yang dapat membantu dalam mengoreksi kesalahan grammar.

Beberapa situs tersebut antara lain Grammarly, Ginger Online, Grammarix, dan Reverso. Berikut ini contoh cover letter bahasa Inggris fresh graduate yang dapat dijadikan referensi.

Tangerang, 22 November 2023

Human Resources PT Digitalisasi Indonesia

Dear Sir/Madam,

I am Saras, a bachelor degree of Information Systems from Brawijaya University with GPA 3.65/4.00. I am excited to see advertisement for SEO Writer t at jobs.com. Through this, i would like to express my interest on that position at your company, PT Digitalisasi Indonesia.

During my last semester, i have been a freelance writer for a year and i have several training certificates of SEO. Morever, i have a website that contains many article.

I believe that i can make the best contribution to PT Digital Indonesia. My CV has been attached which outlines all my qualifications in detail. I would appreciate every opportunity to discuss myself and continue the next recruitment process. I will look forward to hearing from you soon. Thank you so much.

Your sincerely,

Saras

Selain itu, terdapat cover letter bahasa Inggris singkat yang dapat dijadikan sebagai referensi khusus untuk Anda yang sudah memiliki pengalaman. Simak contoh cover letter bahasa Inggris yang satu ini.

Surabaya, 22 November 2023

Director, Human Resources PT DXD Indonesia

Dear Sir/Madam

I am Jay, a bachelor degree in Information Systems from Brawijaya University. I know from jobs.com that your company is looking for Search Engine Optimization Specialist. Through this, i would like to express my interest on that position at your company, PT DXD Indonesia.

I have two years of experience as a Search Engine Optimization Specialist at Ruang Belajar. By that experience, i can use tools, monitor site performance, and do keyword research according to the company.

My CV has been attached which outlines all my qualifications in detail. I believe that i can make the best contribution to PT Digital Indonesia. If you have further questions, please contact me at [email protected] and mobile number 089522453232

Your sincerely,

Jay

Contoh Cover Letter Bahasa Inggris yang Baik Untuk Magang

Tak hanya melamar pekerjaan, cover letter juga diperlukan saat hendak melamar magang. Berikut contoh cover letter dalam bahasa Inggris untuk melamar program magang atau internship.

Jakarta, 23 November 2023

Hiring Manager PT Sinergi Nusantara

Surabaya 14440, Indonesia

Dear Sir/Madam,

My name is Caca Leonanda and i am a third year student majoring in Secretary at Padjadjaran University. I have noticed that your company is looking for a Secretary which you have advertised in the jobs.com. I am writing this to apply job on that position in your company, PT Sinergi Indonesia.

First and foremost, i would like to use this opportunity to introduce about my academic background. I have demonstrated stong academic performance maintaining a GPA 3.89/4.00. I can to carry out secretarial affairs, accustomed to planning and reporting work programs and activities. This show my commitment to learning to grow among like minded people.

I am very interested to start my career in Secretary. I would like to appreciate the opportunity to demonstrate my capabilities to you in person. The enclosed resume will describe my experience in greater detail. Thank you so much.

Sincerely,

Caca Leonanda

Itulah contoh cover letter bahasa inggris fresh graduate dan magang yang dapat Anda jadikan referensi. Semoga contoh cover letter bahasa Inggris singkat tersebut dapat membantu Anda mendapatkan pekerjaan impian.

