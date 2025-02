5 Contoh Cover Letter untuk Lamar Kerja yang Menarik

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Membuat cover letter lamaran kerja yang menarik dan efektif penting untuk menarik perhatian HRD. Cover letter lamaran kerja yang baik harus mencerminkan kualitas dan relevansi Anda terhadap posisi yang dilamar. Di bawah ini terdapat kumpulan contoh cover letter lamaran kerja yang bisa Anda jadikan referensi.

Cover Letter atau surat lamaran kerja merupakan salah satu hal penting yang harus diperhatikan oleh para pencari kerja.

Dokumen penting tersebut wajib disiapkan oleh pelamar kerja untuk mencari pekerjaan. Di dalamnya terdapat bagian-bagian seperti perkenalan, latar belakang pendidikan dan pekerjaan, keterampilan profesional, minat pribadi dan ketertarikan terhadap posisi yang dituju.

Penulisan dan isi cover letter yang menarik dapat menjadi salah satu faktor yang membuat seseorang diterima di perusahaan tersebut.

1. Contoh Cover Letter Lamaran Kerja Bahasa Indonesia

Berikut ini contoh cover letter berbahasa Indonesia yang bisa dijadikan contoh untuk melamar pekerjaan.

Subjek email: Surat Lamaran Kerja untuk Posisi Staff Mekanik-Jaka Subaka

Dengan hormat Bapak/Ibu Manager HRD PT. Jenderal Otomotif,

Berdasarkan pada informasi lowongan pekerjaan yang tertera pada platform lowongan pekerjaan, saya ingin menyampaikan ketertarikan saya untuk melamar di perusahaan Anda dengan posisi Staff Mekanik.

Saya adalah lulusan SMK Negeri Grendeng Jurusan Teknik Kendaraan Ringan Otomotif tahun 2019. Dengan latar belakang pendidikan saya tersebut, saya meyakini bahwa saya memiliki kualifikasi yang dibutuhkan untuk posisi Staff Mekanik. Saya memiliki keterampilan dalam memperbaiki kelistrikan kendaraan roda empat dan roda dua, serta pengecekan mesin dan kondisi kendaraan.

Saya memiliki pengalaman magang atau Praktik Kerja Lapangan di Bengkel Resmi Dealer Kendaraan Yanda Grendeng selama 6 bulan. Pada kesempatan tersebut saya belajar mengenai perawatan dan perbaikan kendaraan bermotor, serta kerjasama tim dan ilmu komunikasi dengan konsumen baik itu mengkomunikasikan kondisi kendaraan dan keperluan untuk perawatan atau service kendaraan.

Bersama email ini juga saya lampirkan beberapa dokumen sebagai syarat kelengkapan administrasi, sebagai berikut:

Curriculum Vitae terbaru



FC Ijazah Terakhir



FC Transkrip Nilai Sekolah



Surat Keterangan Selesai Magang

Demikian surat lamaran pekerjaan ini saya tulis sebagai bahan pertimbangan Anda lebih lanjut.

Apabila Bapak/Ibu membutuhkan detail lebih lanjut mengenai portofolio maupun informasi lainnya, silahkan menghubungi saya pada nomor +6282xxxx.

Saya harap dapat bertemu secara langsung dengan Anda pada sesi wawancara untuk membahas kualifikasi saya lebih lanjut .

Hormat saya,

Jaka Subaka

2. Contoh Cover Letter untuk Fresh Graduate Berpengalaman Magang

Kepada Yth.

Bapak/Ibu HRD PT. Intan Berlian

Dengan hormat,

Perkenalkan nama saya Roy Progodimulyo, lulusan S1 Teknik Mesin dari Universitas Sebelas Januari. Saya tertarik untuk melamar posisi Drafter di perusahaan PT. Intan Berlian yang saya temukan melalui LinkedIn.

Selama kuliah, saya aktif dalam organisasi Kalung Mesin dan memiliki pengalaman magang di PT. Emas Abadi sebagai Junior Drafter. Saya yakin dengan kemampuan komunikasi dan kerja sama tim yang saya miliki, saya dapat berkontribusi positif bagi PT. Intan Berlian.

Terima kasih atas perhatian Bapak/Ibu. Saya berharap dapat diberikan kesempatan untuk berdiskusi lebih lanjut mengenai kualifikasi saya.

Hormat saya,

Roy Progodimulyo

3. Contoh Cover Letter Lamaran Kerja Bahasa Inggris

Berikut contoh cover letter bahasa Inggris yang bisa dijadikan patokan untuk melamar pekerjaan. Apabila mengalami kendala, terdapat situs online yang dapat membantu dalam mengoreksi kesalahan grammar.

Beberapa situs tersebut antara lain Grammarly, Ginger Online, Grammarix, dan Reverso. Berikut ini contoh cover letter bahasa Inggris ang dapat dijadikan referensi untuk melamar pekerjaan:

Surabaya, 22 November 2023

Director, Human Resources PT DXD Indonesia

Dear Sir/Madam

I am Jay, a bachelor degree in Information Systems from Brawijaya University. I know from jobs.com that your company is looking for Search Engine Optimization Specialist. Through this, i would like to express my interest on that position at your company, PT DXD Indonesia.

I have two years of experience as a Search Engine Optimization Specialist at Ruang Belajar. By that experience, i can use tools, monitor site performance, and do keyword research according to the company.

My CV has been attached which outlines all my qualifications in detail. I believe that i can make the best contribution to PT Digital Indonesia. If you have further questions, please contact me at [email protected] and mobile number 089522453232

Your sincerely,

Jay

4. Contoh Cover Letter Profesional Berpengalaman

Kepada Yth.

Bapak/Ibu HRD PT. Intan Berjaya

Dengan hormat,

Nama saya Asih, dan saya memiliki pengalaman kerja selama 4 tahun di bidang Digital Marketing, khususnya sebagai Marketing Communication di PT. Emas Abadi. Saya tertarik untuk melamar posisi Marketing Manager di PT. Intan Berjaya yang saya temukan melalui LinkedIn.

Di posisi sebelumnya, saya berhasil (Sebutkan Pencapaian atau Proyek Penting). Saya percaya bahwa pengalaman dan keterampilan yang saya miliki sejalan dengan kebutuhan PT. Intan Berjaya dan dapat memberikan kontribusi positif.

Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Saya berharap dapat berdiskusi lebih lanjut mengenai peluang ini.

Hormat saya,

Asih

5. Contoh Cover Letter Bahasa Inggris Berpengalaman

Dear Mr./Ms. Boy

I am writing to express my interest in the Marketing Manager at Intan International, as advertised on LinkedIn. With a Bachelor in Business Comunnication from Sleman University and 4 years of experience in Marketing Communication, I am confident in my ability to contribute effectively to your team.

In my previous role at Golden International Company, I (Sebutkan Pencapaian atau Proyek Penting). I am particularly drawn to Golden International Company because of (Sebutkan Alasannya).

Thank you for considering my application. I look forward to the opportunity to discuss how my background aligns with Intan International's objectives.

Sincerely,

Boy

Demikian kumpulan contoh cover letter lamaran kerja berbagai posisi dengan pengalaman maupun fresh graduate.