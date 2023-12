5 Contoh Cerpen Bahasa Inggris Singkat dan Artinya yang Bermakna

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Cerita pendek atau yang dikenal sebagai "cerpen" dalam Bahasa Indonesia memiliki nilai yang penting dalam karya sastra. Cerita-cerita ini merupakan narasi singkat namun sarat dengan pelajaran hidup dan nilai moral.

Membuat cerpen dalam Bahasa Inggris melibatkan pendekatan struktural yang hampir serupa dengan versi dalam Bahasa Indonesia, dengan perbedaan utama terletak pada bahasa yang digunakan.

Untuk memudahkan pembuatan cerpen dalam Bahasa Inggris, penting untuk memperhatikan struktur dan menganalisis contoh-contohnya.

Struktur Cerpen Bahasa Inggris

Menurut Literary Devices, plot dalam sebuah karya sastra memiliki beberapa elemen penting yang membentuk alur cerita secara keseluruhan. Plot sering kali terdiri dari beberapa tahap yang memperkaya dinamika sebuah cerita:

1. Exposition atau Pengantar

Pengantar cerita ini menghadirkan pembaca ke dalam dunia cerita dengan memperkenalkan karakter-karakter utama, menguraikan latar belakang, serta menyajikan konteks yang diperlukan. Dari sini, pembaca mulai memahami siapa yang terlibat dalam cerita dan bagaimana konflik dimulai.

2. Rising Action atau Peningkatan Konflik

Bagian ini menghadirkan serangkaian peristiwa yang meningkatkan ketegangan dalam cerita. Konflik mulai terungkap lebih jelas dan terjadi pertentangan atau permasalahan yang menegangkan. Peningkatan konflik ini penting karena menciptakan ketegangan dan ketertarikan pembaca terhadap kelanjutan cerita.

3. Climax atau Puncak Konflik

Klimaks adalah titik puncak dari konflik dalam cerita. Di sinilah ketegangan mencapai tingkat tertinggi, di mana pembaca melihat bagaimana karakter-karakter utama bereaksi terhadap situasi krusial yang mengubah arah cerita.

4. Falling Action atau Penurunan Konflik

Setelah klimaks, cerita menunjukkan penyelesaian yang lebih rendah dalam ketegangan. Konflik mulai menurun atau diatasi oleh karakter-karakter utama, dan situasi mulai menenangkan diri.

5. Resolution atau Penyelesaian

Bagian akhir ini adalah penutup cerita yang memberikan kesimpulan atau jawaban atas konflik yang dihadapi. Pada kisah pendek, resolusi bisa berupa akhir yang bahagia, menyedihkan, atau bahkan ambigu, yang memberikan pembaca kesan akhir yang kuat.

Pentingnya elemen-elemen ini adalah untuk membentuk struktur yang kuat dan menarik dalam sebuah kisah, memberikan dinamika yang memikat serta membawa pengalaman mendalam bagi pembaca.

Contoh Cerpen Bahasa Inggris Singkat dan Bermakna

Berikut adalah 3 contoh cerita pendek dalam Bahasa Inggris yang singkat namun memiliki makna mendalam tentang berbagai aspek kehidupan sehari-hari:

1. Boy Who Cried Wolf

There once was a boy who grew bored while watching over the village sheep. He wanted to make things more exciting. So, he yelled out that he saw a wolf chasing the sheep. All the villagers came running to drive the wolf away. However, they saw no wolf. The boy was amused, but the villagers were not.

They told him not to do it again. Shortly after, he repeated this antic. The villagers came running again, only to find that he was lying. Later that day, the boy really sees a wolf sneaking amongst the flock.

He jumped up and called out for help. But no one came this time because they thought he was still joking around. At sunset, the villagers looked for the boy. He had not returned with their sheep.

They found him crying. He told them that there really was a wolf, and the entire flock was gone. An old man came to comfort him and told him that nobody would believe a liar even when they are being honest.

Terjemahan:

Anak Laki-Laki yang Menangisi Serigala

Suatu ketika ada seorang anak laki-laki yang bosan saat menjaga domba di desa. Dia ingin membuat segalanya lebih menarik. Jadi, dia berteriak bahwa dia melihat seekor serigala mengejar kawanan domba.

Semua penduduk desa berlarian untuk mengusir serigala itu. Namun, mereka tidak melihat serigala. Anak laki-laki itu merasa geli, namun penduduk desa tidak. Mereka menyuruhnya untuk tidak melakukannya lagi. Tak lama setelah itu, dia mengulangi kejenakaan ini.

Penduduk desa datang berlari lagi, hanya untuk mengetahui bahwa dia berbohong. Kemudian pada hari itu, anak laki-laki itu benar-benar melihat seekor serigala menyelinap di antara kawanannya. Dia melompat dan berteriak minta tolong. Namun kali ini tidak ada yang datang karena mereka mengira dia masih bercanda.

Saat matahari terbenam, penduduk desa mencari anak laki-laki itu. Dia belum kembali dengan domba-dombanya. Mereka menemukannya menangis. Dia memberi tahu mereka bahwa memang ada serigala, dan seluruh kawanannya telah hilang. Seorang lelaki tua datang menghiburnya dan mengatakan kepadanya bahwa tak seorang pun akan percaya pada seorang pembohong meskipun mereka jujur.

2. The Proud Rose

In the desert existed a rose and a cactus. The beautiful rose would take every opportunity to insult the cactus. The other plants tried to defend the cactus, but the rose was too obsessed with its own looks.

There was no water during a particularly hot summer. The rose started to wither away. But the cactus had become a source of water for sparrows. The rose asked the cactus for water, and the nice cactus readily agreed.

Terjemahan:

Mawar yang Sombong

Di padang pasir ada bunga mawar dan kaktus. Mawar yang cantik akan memanfaatkan setiap kesempatan untuk menghina kaktus. Tumbuhan lain mencoba mempertahankan kaktus, tapi mawar terlalu terobsesi dengan penampilannya sendiri. Tidak ada air selama musim panas yang sangat terik. Mawar mulai layu. Namun kaktus sempat menjadi sumber air bagi burung pipit. Mawar meminta air pada kaktus, dan kaktus yang baik langsung menyetujuinya.

3. The Milkmaid and Her Pail

Molly, the milkmaid’s job was to milk the cows and sell the milk at the market. She started thinking about the things she would spend her money on. While walking to the market, she spotted a chicken and thought that she could earn more money by buying a chicken and selling its eggs.

She started to think how jealous she could make the other milkmaid with all the things she could buy from the milk and egg money. She started to skip in excitement, and soon the milk spilled over. She went home with empty pails and no money. Her mother then reminds her that she shouldn’t count her chicken until they hatch.

Terjemahan:

Gadis Pemerah Susu dan Embernya

Molly merupakan pemerah susu yang bertugas memerah susu sapi dan menjual susunya ke pasar. Dia mulai memikirkan untuk apa dia akan membelanjakan uangnya. Saat berjalan ke pasar, dia melihat seekor ayam dan berpikir bahwa dia bisa mendapatkan lebih banyak uang dengan membeli ayam dan menjual telurnya. Dia mulai berpikir betapa cemburu dia bisa membuat gadis pemerah susu lainnya dengan semua barang yang bisa dia beli dari uang susu dan telur. Dia mulai melompat kegirangan, dan tak lama kemudian susunya tumpah. Dia pulang dengan ember kosong dan tanpa uang. Ibunya kemudian mengingatkannya bahwa dia tidak boleh menghitung ayamnya sampai menetas.

4. The Lost Dog

Once upon a time, there was a little boy named Billy who lived in a small town. He had a dog named Sparky, and they were best friends. They would play together every day, and Sparky would always protect Billy from bullies.

One day, Billy and Sparky were playing in the park when Sparky ran away. Billy was heartbroken. He searched everywhere for Sparky, but he couldn't find him.

Billy put up posters all over town, and he asked everyone he knew if they had seen Sparky. But no one had seen him. Billy started to lose hope. He thought he would never see his best friend again.

One day, Billy was walking home from school when he saw a familiar face. It was Sparky! Billy ran over to Sparky and hugged him tightly. He was so happy to have his best friend back.

Billy took Sparky home, and they were both so happy to be together again. Billy told Sparky how much he loved him, and Sparky wagged his tail. Billy and Sparky lived happily ever after.

Terjemahan:

Dahulu kala, ada seorang anak laki-laki kecil bernama Billy yang tinggal di sebuah kota kecil. Dia memiliki seekor anjing bernama Sparky, dan mereka adalah sahabat. Mereka akan bermain bersama setiap hari, dan Sparky akan selalu melindungi Billy dari para pengganggu.

Suatu hari, Billy dan Sparky sedang bermain di taman ketika Sparky kabur. Billy patah hati. Dia mencari Sparky di mana-mana, tetapi dia tidak bisa menemukannya.

Billy memasang poster di seluruh kota, dan dia bertanya kepada semua orang yang dia kenal apakah mereka pernah melihat Sparky. Tapi tidak ada yang melihatnya.

Billy mulai kehilangan harapan. Dia pikir dia tidak akan pernah melihat sahabatnya lagi. Suatu hari, Billy sedang berjalan pulang dari sekolah ketika dia melihat wajah yang familiar. Itu adalah Sparky!

Billy berlari ke arah Sparky dan memeluknya erat-erat. Dia sangat senang memiliki sahabatnya kembali.

Billy membawa Sparky pulang, dan mereka berdua sangat senang bisa bersama lagi. Billy memberi tahu Sparky betapa dia mencintainya, dan Sparky menggoyang-goyangkan ekornya. Billy dan Sparky hidup bahagia selamanya.

5. The Mysterious Stranger

Once upon a time, there was a young woman named Sarah who lived in a small village. She was a kind and gentle soul, and she always helped those in need.

One day, Sarah was walking through the forest when she came across a mysterious stranger. The stranger was tall and handsome, with long black hair and piercing blue eyes.

The stranger told Sarah that he was lost, and he asked for her help. Sarah agreed to help the stranger, and she led him back to the village. The stranger stayed in the village for a few days, and he and Sarah became friends. The stranger told Sarah stories about his travels, and Sarah told the stranger about her life in the village.

One day, the stranger told Sarah that he had to leave. Sarah was sad to see the stranger go, but she knew that he had to follow his own path. The stranger gave Sarah a gift before he left.

The gift was a small wooden box, and it was filled with magical dust. The stranger told Sarah that the dust could grant any wish. Sarah was amazed by the gift, and she thanked the stranger for his kindness.

The stranger smiled and said, "You are a kind and gentle soul, and you deserve to be happy. Use the dust wisely, and it will bring you great joy." The stranger then disappeared into the forest, and Sarah was left alone with the gift.

Sarah thought about what the stranger had said, and she decided to use the dust to help others. She used the dust to heal the sick, to feed the hungry, and to protect the innocent. Sarah's kindness and generosity spread throughout the land, and she became known as the "Mage of the Forest." She lived a long and happy life, and she used her magic to make the world a better place.

Terjemahan:

Dahulu kala, tinggallah seorang wanita muda bernama Sarah di sebuah desa kecil. Dia adalah jiwa yang baik dan lembut, dan selalu membantu orang yang membutuhkan. Suatu hari, Sarah sedang berjalan melalui hutan ketika dia bertemu dengan seorang asing yang misterius. Orang asing itu tinggi dan tampan, dengan rambut hitam panjang dan mata biru tajam.

Orang asing itu mengatakan kepada Sarah bahwa dia tersesat dan meminta bantuannya. Sarah setuju untuk membantu orang asing itu dan membawanya kembali ke desa. Orang asing itu tinggal di desa selama beberapa hari, dan dia dan Sarah menjadi teman. Orang asing itu menceritakan kepada Sarah tentang perjalanannya, dan Sarah menceritakan kepada orang asing itu tentang kehidupannya di desa.

Suatu hari, orang asing itu mengatakan kepada Sarah bahwa dia harus pergi. Sarah sedih melihat orang asing itu pergi, tetapi dia tahu bahwa dia harus mengikuti jalannya sendiri. Sebelum pergi, orang asing itu memberikan hadiah kepada Sarah. Hadiah itu berupa kotak kayu kecil berisi debu ajaib. Orang asing itu mengatakan kepada Sarah bahwa debu itu bisa mengabulkan semua keinginan.

Sarah terpesona oleh hadiah itu dan berterima kasih kepada orang asing itu atas kebaikannya. Orang asing itu tersenyum dan berkata, "Kamu adalah jiwa yang baik dan lembut, dan pantas bahagia. Gunakan debu ini dengan bijak, dan itu akan membawa sukacita besar bagimu."

Orang asing itu kemudian menghilang ke dalam hutan, dan Sarah ditinggalkan sendirian dengan hadiah itu. Sarah memikirkan apa yang dikatakan orang asing itu dan memutuskan untuk menggunakan debu itu untuk membantu orang lain. Dia menggunakan debu untuk menyembuhkan orang sakit, memberi makan orang lapar, dan melindungi orang yang tidak bersalah.

Kebaikan dan kemurahan hati Sarah menyebar ke seluruh negeri, dan dia dikenal sebagai "Penyihir Hutan." Dia hidup bahagia dan panjang, dan menggunakan sihirnya untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik.

