Resmi Dilantik, Ini Profil Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Saldi Isra

Bisnis.com, JAKARTA - Saldi Isra resmi dilantik menjabat sebagai Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) mendampingi Ketua MK, Anwar Usman, Senin (30/3/2023).

Adapun Anwar Usman dan Saldi Isra terpilih sebagai Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dalam pemilihan pemungutan suara Rapat Pleno Hakim, Rabu (15/3/2023).

Sebagai informasi, MK bertugas untuk memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (pemilu).

Anwar Usman dan Saldi Isra akan memimpin lembaga pengawal dan penafsir konstitusi Republik Indonesia selama lima tahun ke depan.

Profil Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Saldi Isra

Nama Lengkap: Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.

Tempat, tanggal lahir : Paninggahan-Solok, 20 Agustus 1968

Jabatan: Wakil Ketua Mahkamah Konsitusi

Keluarga

Istri: Leslie Annisaa Taufik

Anak: Wardah A. Ikhsaniah Saldi, Aisyah ‘Afiah Izzaty Saldi, Muhammad Haifan Saldi

Pendidikan:

S-1 Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas (1995)

S-2 Institute of Postgraduate Studies and Reserch University of Malaya Kuala Lumpur-Malaysia (2001)

S-3 Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (2009)

