Menteri Hadi Tjahjanto Raih Penghargaan Tertinggi dari Pemerintah Prancis, Apa Itu?

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Hadi Tjahjanto menerima penghargaan Commander of the National Order of Merit dari Pemerintah Prancis.

Vice Chief of the French Air and Space Force, Lt. General Frederic Parisot memberi penghargaan tersebut secara langsung saat berkunjung ke rumah dinas Menteri Hadi di Jalan Denpasar, Jakarta, Minggu (11/9/2022) kemarin.

Untuk diketahui, penghargaan tersebut merupakan salah satu penghargaan tertinggi yang diberikan atas dasar hubungan kerja sama yang baik, terutama ketika Menteri Hadi menjabat sebagai seorang Prajurit TNI Periode 2017-2021 silam.

"Kerja sama baik ini dalam hal melaksanakan kegiatan latihan antar angkatan ataupun pendidikan antar angkatan yang dulu saya bina ketika menjabat sebagai Panglima TNI selama empat tahun," kata Hadi dikutip dari laman resmi Kementerian ATR/BPN, Senin (12/9/2022).

Dia menerangkan, sebelumnya dia juga telah diundang Pemerintah Prancis untuk menerima langsung perhargaan tersebut. Namun, hal tersebut belum bisa terlaksana dan akhirnya diserahkan saat kunjungan bersama Wakil Kepala Staf Angkatan Udara Prancis itu.

Kedatangan Parisot membuka kembali memori Hadi saat mengenyam pendidikan di College Interarmees de Defence, Prancis pada tahun 2001 silam.

"Wakil Kepala Staf Angkatan Udara Prancis ini kebetulan adalah teman sekelas saya pada waktu tugas belajar di Prancis. Bahkan teman satu grup, jadi kemana-mana bareng berdua dalam melaksanakan tugas-tugas belajar di sana," jelasnya.

Kepada Parisot, dia juga menjelaskan terkait tugas yang diembannya saat ini sebagai Menteri ATR/BPN sejak dilantik pada Juni 2022 lalu. Hadi didampingi Nanny Hadi Tjahjanto ketika kunjungan tersebut berlangsung.

