Ini Pistol Rakitan yang Digunakan Pelaku Penembakan Eks PM Jepang Shinzo Abe

Bisnis.com, JAKARTA - Tersangka penembakan mantan Perdana Menteri (PM) Jepang Shinzo Abe, Yamagami Tetsuya dikabarkan melangsungkan aksinya menggunakan senjata api atau pistol rakitan.

Hal ini telah dikonfirmasi oleh pihak Kepolisian setempat berdasarkan laporan media nasional Jepang NHK pada Jumat (8/7/2022) siang.

Foto barang bukti senjata api tersebut juga telah beredar di media sosial.

The Ex-Prime Minister of Japan, Shinzo Abe, was shot and gravely wounded by a lone attacker with what appears to be a very crude improvised double-barrelled weapon made from pipe, tape, wood and electrical (!) firing components.



Possibly 12G/Black Powder pic.twitter.com/eqyDXZgbSb