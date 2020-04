Update Virus Corona: Kematian AS Melonjak Pekan Lalu, Penyebaran di Eropa Mereda

Bisnis.com, JAKARTA – Jumlah kasus kematian akibat virus corona (Covid-19) melampaui 164.000 jiwa hingga hari ini, dengan Amerika Serikat mencatat lonjakan angka korban jiwa hingga dua kali lipat pekan lalu.

Dilansir dari Bloomberg, total kematian di AS naik menjadi 41.379 hingga akhir pekan lalu, lebih dari dua kali lipat dibandingkan total sepekan sebelumnya.

Kematian meningkat 21 persen di Minnesota, 20 persen di Pennsylvania dan lebih dari 10 persen di New York, New Jersey, Massachusetts, Illinois, Maryland, Virginia, Rhode Island, Iowa, Minnesota, Nebraska, Maine, Virginia Barat dan Washington, D.C.

Baca Juga : Supermarket di Inggris Siapkan Bank Makanan 10 Juta Euro selama Wabah Covid19

Hingga hari Minggu (19/4/2020), jumlah kasus baru infeksi virus corona di Negeri Paman Sam melonjak sebesar 24.787, berdasarkan data worldometers.info. Dengan demikian, total jumlah kasus mencapai 763.579. Sebanyak 70.938 orang di antaranya berhasil sembuh.

Sebagian besar jumlah kasus di AS datang dari negara bagian New York yang hingga Minggu waktu setempat mencapai lebih dari 247.000 kasus, dengan angka kematian mencapai 18.298 pasien. Menyusul New York adalah New Jersey yang mencatat sekitar 85.301 kasus dan 4.202 pasien di antaranya meninggal dunia.

Menyusul AS Spanyol, Italia, Prancis, Jerman, dan Inggris yang mencatat total kasus mencapai 198.674, 178.972, 152.894, 145.184, dan 120.067 kasus (lihat tabel).

Baca Juga : Jerman Tambah Utang Karena Pandemi Corona, Sebut Terkendali

Secara keseluruhan, total kasus Covid-19 di seluruh dunia mencapai 2.404.820 kasus hingga Minggu malam. Sebanyak 624.849 orang di antaranya dinyatakan berhasil sembuh, 164.922 meninggal dunia, dan 1.615.049 pasien masih terinfeksi.

Dari sisi jumlah korban jiwa, menyusul AS, Italia mencatat angka kematian tertinggi yakni 23.660 orang, disusul Spanyol, Prancis, dan Inggris sebanyak 20.453, 19.718, dan 16.060 korban jiwa.

Di Eropa, tingkat penyebaran virus corona mulai mereda. Italia mencatat 3.047 kasus baru penyakit ini, terendah dalam empat hari, dengan 433 kematian harian dibandingkan dengan 482 sehari sebelumnya.

Virus ini sendiri telah menyebar ke total 210 negara di dunia. Di Indonesia, total jumlah kasus tercatat 6.575, dengan 582 pasien di antaranya meninggal dunia dan 686 orang sembuh.

Sementara itu, Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan pengurangan pembatasan sosial yang diberlakukan untuk mengekang virus harus dilakukan secara bertahap dan bukan menandai akhir dari epidemi.

"Ini baru awal dari fase berikutnya," katanya pada pertemuan virtual para menteri kesehatan G-20, seperti dikutip Bloomberg. WHO akan mempublikasikan rencana respons kedua dengan perkiraan sumber daya yang diperlukan untuk fase berikutnya.

Update Virus Corona 10 Negara Teratas Negara Jumlah Kasus Terbanyak Jumlah Korban Jiwa Jumlah Pasien Sembuh Amerika Serikat 763.579 40.524 70.938 Spanyol 198.674 20.453 77.357 Italia 178.972 23.660 47.055 Prancis 152.894 19.718 36.578 Jerman 145.184 4.586 88.000 Inggris 120.067 16.060 N/A Turki 86.306 2.017 11.976 China 82.735 4.632 77.062 Iran 82.211 5.118 57.023 Rusia 42.853 361 3.291

Sumber: Worldometers

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : Virus Corona