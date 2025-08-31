Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Perdana Menteri Houthi Yaman Tewas akibat Serangan Israel

Perdana Menteri Houthi Yaman, Ahmad Ghaleb al-Rahwi, tewas dalam serangan Israel di Sanaa, Yaman. Serangan ini juga menewaskan beberapa pejabat senior Houthi.
Wibi Pangestu Pratama
Wibi Pangestu Pratama - Bisnis.com
Minggu, 31 Agustus 2025 | 10:32
Share
Proyektil diluncurkan selama manuver militer di dekat Sanaa, Yaman pada 30 Oktober 2023. / Houthi Media Center-Handout via Reuters
Proyektil diluncurkan selama manuver militer di dekat Sanaa, Yaman pada 30 Oktober 2023. / Houthi Media Center-Handout via Reuters

Bisnis.com, JAKARTA — Perdana Menteri Yaman yang dipimpin Houthi, Ahmad Ghaleb al-Rahwi, tewas akibat serangan Israel di ibu kota Sanaa, Yaman.

Kepala Dewan Politik Tertinggi Houthi, Mahdi al-Mashat menjelaskan pada Sabtu (30/8/2025) waktu setempat bahwa Rahwi tewas bersama sejumlah pejabat senior Houthi akibat serangan Israel. Sejak serangan pertama pada Kamis (28/8/2025), sejumlah orang telah terluka.

Dilansir dari Reuters, Mashat tidak menjelaskan apakah Menteri Pertahanan Houthi termasuk di antara para korban serangan Israel.

Salah seorang sumber mengonfirmasi kepada Reuters bahwa Menteri Energi, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Informasi Yaman termasuk di antara mereka yang tewas.

Kantor berita Saba yang dikelola Houthi memuat pernyataan dari Menteri Pertahanan Mohamed al-Atifi tak lama setelah kematian perdana menteri dikonfirmasi dan mengutip pernyataannya bahwa kelompok itu siap untuk menghadapi Israel.

Pernyataan itu tidak menyebutkan serangan udara pada Kamis dan tidak jelas apakah serangan itu dilakukan sebelum atau sesudah serangan.

Baca Juga

"Sikap kami tetap sama dan akan tetap seperti ini hingga agresi berakhir dan pengepungan dicabut, betapa pun besarnya tantangannya," ujar Mashat dalam pidato yang disiarkan di televisi, sembari menambahkan bahwa kelompoknya akan melakukan serangan balasan, seperti dilansir dari Reuters pada Minggu (31/8/2025).

Sumber keamanan Israel mengatakan bahwa targetnya adalah berbagai lokasi tempat sejumlah besar pejabat senior Houthi berkumpul untuk menonton pidato yang disiarkan di televisi, yang direkam oleh pemimpin Abdul Malik al-Houthi.

Houthi aktif mendukung Palestina dalam melawan Israel, dengan mencegah kapal-kapal terafiliasi Israel untuk melintasi Laut Merah. Israel pun meluncurkan serangan ke wilayah Yaman, termasuk ke pelabuhan vital Hodeidah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Wibi Pangestu Pratama
Editor : Wibi Pangestu Pratama
Sumber : Reuters

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

HUMI Shares Rally as Tommy Soeharto Takes Humpuss Intermoda (HITS) Private
Premium
1 jam yang lalu

HUMI Shares Rally as Tommy Soeharto Takes Humpuss Intermoda (HITS) Private

SMRA Rides Positive Momentum to Stronger Performance
Premium
12 jam yang lalu

SMRA Rides Positive Momentum to Stronger Performance

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Harga Minyak Mentah Menguat, Pasar Cermati Produksi AS dan Eskalasi Geopolitik

Harga Minyak Mentah Menguat, Pasar Cermati Produksi AS dan Eskalasi Geopolitik

Israel Rudal Pesawat Jemaah Haji, Semua Hangus Terbakar Tinggal Ekor

Israel Rudal Pesawat Jemaah Haji, Semua Hangus Terbakar Tinggal Ekor

Israel Ngamuk Lagi, Negara Arab Ini Jadi Sasaran

Israel Ngamuk Lagi, Negara Arab Ini Jadi Sasaran

Detik-Detik Rudal Israel Hantam Pesawat Jemaah Haji di Yaman

Detik-Detik Rudal Israel Hantam Pesawat Jemaah Haji di Yaman

Pemakaman Korban Kericuhan DPRD Kota Makassar

Pemakaman Korban Kericuhan DPRD Kota Makassar

Live: Demonstrasi di Mako Brimob, Polda Metro, hingga Pemakaman Ojol Affan Kurniawan

Live: Demonstrasi di Mako Brimob, Polda Metro, hingga Pemakaman Ojol Affan Kurniawan

Bos HAM PBB Didesak Stafnya Akui Genosida Israel di Gaza

Bos HAM PBB Didesak Stafnya Akui Genosida Israel di Gaza

Ketum PBNU Minta Maaf karena Undang Peter Berkowitz

Ketum PBNU Minta Maaf karena Undang Peter Berkowitz

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Aksi Spontan Gubernur Sumatera Utara Bagikan Ratusan Paket Sembako ke Ojol
Nasional
4 menit yang lalu

Aksi Spontan Gubernur Sumatera Utara Bagikan Ratusan Paket Sembako ke Ojol

PM Thailand Paetongtarn Shinawatra Dilengserkan, Siapa Kandidat Penggantinya?
Internasional
7 menit yang lalu

PM Thailand Paetongtarn Shinawatra Dilengserkan, Siapa Kandidat Penggantinya?

Perdana Menteri Houthi Yaman Tewas akibat Serangan Israel
Internasional
14 menit yang lalu

Perdana Menteri Houthi Yaman Tewas akibat Serangan Israel

Polisi Tangkap 9 Orang Penjarah Rumah Uya Kuya
Nasional
26 menit yang lalu

Polisi Tangkap 9 Orang Penjarah Rumah Uya Kuya

Kapolri Listyo Sigit: Haram Hukumnya Mako Diserang, Kalau Masuk Tembak Dulu Peluru Karet
Nasional
52 menit yang lalu

Kapolri Listyo Sigit: Haram Hukumnya Mako Diserang, Kalau Masuk Tembak Dulu Peluru Karet

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Rumah Diduga Milik Menkeu Sri Mulyani Didatangi Massa Usai Demo Ricuh

2

Polemik Gaji DPR Hingga Solusi Istana dari Demo Berkepanjangan

3

Situasi Indonesia Panas, Dino Patti Djalal Minta Prabowo Tidak ke China

4

Puan Tegaskan Tunjangan Rumah DPR Hanya Sampai Oktober 2025

5

Rumah Eko Patrio Dijarah Massa Usai Demo Memanas di Jakarta

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

PM Thailand Paetongtarn Shinawatra Dilengserkan, Siapa Kandidat Penggantinya?

PM Thailand Paetongtarn Shinawatra Dilengserkan, Siapa Kandidat Penggantinya?

Prabowo Marah ke Polisi yang Lindas Affan: Tindak Sekerasnya Sesuai Hukum!

Prabowo Marah ke Polisi yang Lindas Affan: Tindak Sekerasnya Sesuai Hukum!

Isak Tangis Keluarga dan Ribuan Driver Ojol Iringi Pemakaman Affan Kurniawan

Isak Tangis Keluarga dan Ribuan Driver Ojol Iringi Pemakaman Affan Kurniawan

Bendera One Piece Berkibar di Tengah Bentrok Polisi vs Demonstran di DPR

Bendera One Piece Berkibar di Tengah Bentrok Polisi vs Demonstran di DPR

Massa Demo DPR 25 Agustus Ricuh, KRL Jurusan Tanah Abang Terhenti

Massa Demo DPR 25 Agustus Ricuh, KRL Jurusan Tanah Abang Terhenti

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

TNI Amankan Rumah Sri Mulyani Pascapenjarahan
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Rumah Diduga Milik Menkeu Sri Mulyani Didatangi Massa Usai Demo Ricuh

2

Polemik Gaji DPR Hingga Solusi Istana dari Demo Berkepanjangan

3

Situasi Indonesia Panas, Dino Patti Djalal Minta Prabowo Tidak ke China

4

Puan Tegaskan Tunjangan Rumah DPR Hanya Sampai Oktober 2025

5

Rumah Eko Patrio Dijarah Massa Usai Demo Memanas di Jakarta