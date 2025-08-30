Lima organisasi pemuda Sumut dukung Pemprov berantas narkoba, apresiasi tindakan tegas pada tempat hiburan malam, siap kolaborasi lawan narkoba.

Bisnis.com, MEDAN - Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Surya menerima kunjungan lima organisasi kepemudaan, yaitu Muhammadiyah, GP. Ansor, GAMKI, Gerakan Pemuda Alwasliyah dan Pemuda Katolik.

Organisasi pemuda ini memberikan apresiasi dan dukungan pada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut yang telah menindak tegas tempat hiburan malam yang diduga sebagai tempat peredaran Narkoba.

Wagub Sumut Surya kesempatan itu juga mengapresiasi dan berterima kasih kepada pemuda di Sumut yang turut peduli mengenai pemberantasan Narkoba ini. Kepedulian pemuda merupakan semangat bagi pemerintah, karena narkoba adalah musuh bersama.

"Tentunya ini memberikan semangat bagi kita (Pemprov Sumut-red) dalam pemberantasan narkoba ini. Pemerintah dan unsur pemuda diharapkan dapat terus berkolaborasi dan bergandengan tangan dengan seluruh elemen masyarakat dalam pemberantasan narkoba yang ada di Sumut, karena narkoba adalah musuh kita bersama," ucap Surya, saat menerima kunjungan organisasi pemuda di Kantor Gubernur Sumut Jalan Diponegoro No. 30 Medan, Jumat (29/8/2025).

Ketua Pemuda Muhammadiyah Sumut Syarif Lubis mewakili unsur organisasi pemuda lainnya mengatakan, pembongkaran tempat hiburan malam beberapa waktu yang lalu dilakukan Pemprov Sumut merupakan bentuk keseriusan Pemprov Sumut dalam pemberantasan narkoba.

"Gubernur Sumut Bobby Nasution membuktikan ucapannya dengan menutup tempat hiburan malam itu. Kita sebagai organisasi-organisasi kepemudaan terpanggil, bahwa kita juga harus menunjukkan sikap dukungan dan juga mengambil bagian dalam proses pemberantasan narkoba ini," ucap Syarif Lubis.

Di akhir pertemuan itu, elemen organisasi pemuda ini menyatakan sikap bersedia untuk berkolaborasi dengan Pemprov Sumut dalam hal pemberantasan narkoba.