Lima Organisasi Pemuda Sumut Dukung Pemprov Berantas Narkoba

Lima organisasi pemuda Sumut dukung Pemprov berantas narkoba, apresiasi tindakan tegas pada tempat hiburan malam, siap kolaborasi lawan narkoba.
Media Digital
Media Digital - Bisnis.com
Sabtu, 30 Agustus 2025 | 18:53
Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) H.Surya menerima silaturahmi para pimpinan (Ketua dan Sekretaris) Organisasi Kepemudaan di Ruang Kerja Wakil Gubernur Lantai 9 Kantor Gubernur Sumut Jalan Diponegoro Kota Medan pada Jumat (29/8). Kunjungan tersebut untuk menyampaikan dukungan sejumlah Organisasi Kepemudaan terhadap pemberantasan narkoba di Sumut
Ringkasan Berita
  • Lima organisasi pemuda di Sumatera Utara mendukung langkah Pemprov Sumut dalam menindak tegas tempat hiburan malam yang diduga sebagai pusat peredaran narkoba.
  • Wakil Gubernur Sumut, Surya, mengapresiasi kepedulian pemuda yang dianggap sebagai semangat dalam upaya pemberantasan narkoba di wilayah tersebut.
  • Organisasi pemuda menyatakan kesiapan untuk berkolaborasi dengan Pemprov Sumut dalam memerangi narkoba sebagai musuh bersama.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, MEDAN - Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Surya menerima kunjungan lima organisasi kepemudaan, yaitu Muhammadiyah, GP. Ansor, GAMKI, Gerakan Pemuda Alwasliyah dan Pemuda Katolik.

Organisasi pemuda ini memberikan apresiasi dan dukungan pada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut yang telah menindak tegas tempat hiburan malam yang diduga sebagai tempat peredaran Narkoba.

Wagub Sumut Surya kesempatan itu juga mengapresiasi dan berterima kasih kepada pemuda di Sumut yang turut peduli mengenai pemberantasan Narkoba ini. Kepedulian pemuda merupakan semangat bagi pemerintah, karena narkoba adalah musuh bersama.

"Tentunya ini memberikan semangat bagi kita (Pemprov Sumut-red) dalam pemberantasan narkoba ini. Pemerintah dan unsur pemuda diharapkan dapat terus berkolaborasi dan bergandengan tangan dengan seluruh elemen masyarakat dalam pemberantasan narkoba yang ada di Sumut, karena narkoba adalah musuh kita bersama," ucap Surya, saat menerima kunjungan organisasi pemuda di Kantor Gubernur Sumut Jalan Diponegoro No. 30 Medan, Jumat (29/8/2025).

Ketua Pemuda Muhammadiyah Sumut Syarif Lubis mewakili unsur organisasi pemuda lainnya mengatakan, pembongkaran tempat hiburan malam beberapa waktu yang lalu dilakukan Pemprov Sumut merupakan bentuk keseriusan Pemprov Sumut dalam pemberantasan narkoba.

"Gubernur Sumut Bobby Nasution membuktikan ucapannya dengan menutup tempat hiburan malam itu. Kita sebagai organisasi-organisasi kepemudaan terpanggil, bahwa kita juga harus menunjukkan sikap dukungan dan juga mengambil bagian dalam proses pemberantasan narkoba ini," ucap Syarif Lubis.

Di akhir pertemuan itu, elemen organisasi pemuda ini menyatakan sikap bersedia untuk berkolaborasi dengan Pemprov Sumut dalam hal pemberantasan narkoba.

Penulis : Media Digital
Editor : Media Digital

