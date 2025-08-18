Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Fadli Zon Buku Revisi Sejarah RI Diluncurkan saat Hari Pahlawan 10 November 2025

Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon memberi bocoran buku revisi sejarah Indonesia bakal diluncurkan pada Hari Pahlawan 10 November 2025.
Feni Freycinetia Fitriani
Feni Freycinetia Fitriani - Bisnis.com
Senin, 18 Agustus 2025 | 14:00
Share
Menteri Kebudayaan Fadli Zon menghadiri Pesta Rakyat HUT ke-80 RI di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (17/8/2025). JIBI/Akbar Evandio
Menteri Kebudayaan Fadli Zon menghadiri Pesta Rakyat HUT ke-80 RI di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (17/8/2025). JIBI/Akbar Evandio

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Kebudayan Fadli menjelaskan pemerintah menargetkan peluncuran buku revisi sejarah Indonesia pada kuartal IV/2025, kemungkinan bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan 10 November 2025. 

“Ya mungkin di kuartal IV/2025 ya, artinya kita harapkan di bulan Oktober, November gitu,” katanya usai menghadiri HUT ke-80 RI di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (17/8/2025).

Menurutnya, dalam forum kelompok diskusi terpumpun (FGD) terakhir, para sejarawan yang menjadi penulis dan editor utama telah menyampaikan draft final beserta sistematika penulisan.

Dia melanjutkan proses editing kini difokuskan agar naskah yang dihasilkan lebih rapi, komprehensif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

Politisi Gerindra itu mengatakan setelah revisi sejarah nasional rampung, pemerintah akan melanjutkan dengan proyek penulisan sejarah lainnya, termasuk mengenai sejarah kerajaan-kerajaan Nusantara serta episode perjuangan mempertahankan kemerdekaan 1945—1949.

Menurut Fadli, proyek ini bukan hanya soal melengkapi catatan sejarah, tetapi juga memastikan generasi mendatang memiliki rujukan yang lebih kaya dan akurat tentang perjalanan bangsa.

Baca Juga

“Yang penting kita ingin hasil yang bagus. Tahun depan, kita akan lanjut dengan beberapa penulisan sejarah lain. Sejarah itu bukan hanya untuk mengenang masa lalu, tetapi juga menjadi pegangan kita ke depan,” pungkas Fadli Zon.

Halaman
  1. 1
  2. 2

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Feni Freycinetia Fitriani
Editor : Feni Freycinetia Fitriani

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Kompaknya Vanguard & BlackRock di Merdeka Copper Gold (MDKA)
Premium
21 menit yang lalu

Kompaknya Vanguard & BlackRock di Merdeka Copper Gold (MDKA)

Antara Peluang dan Risiko Kongsi Konglomerat Grup Djarum & Kapal Api di Bisnis Susu Kemasan
Premium
51 menit yang lalu

Antara Peluang dan Risiko Kongsi Konglomerat Grup Djarum & Kapal Api di Bisnis Susu Kemasan

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Fadli Zon Dorong Revisi UU Hak Cipta, Tekankan Transparansi Pengelolaan Royalti

Fadli Zon Dorong Revisi UU Hak Cipta, Tekankan Transparansi Pengelolaan Royalti

Film Merah Putih One For All Tuai Kontroversi, Ini Kata Fadli Zon

Film Merah Putih One For All Tuai Kontroversi, Ini Kata Fadli Zon

Sejarah Singkat Kemerdekaan Indonesia untuk Pelajar, Mudah Dipahami

Sejarah Singkat Kemerdekaan Indonesia untuk Pelajar, Mudah Dipahami

Sejarah Sungai Efrat dan Cara Pelestariannya di Era Modern

Sejarah Sungai Efrat dan Cara Pelestariannya di Era Modern

Momen Prabowo Dikerumuni Warga Usai Atraksi Kembang Api di Monas

Momen Prabowo Dikerumuni Warga Usai Atraksi Kembang Api di Monas

Renungan Pesan

Renungan Pesan "Terpenjara" Tom Lembong di HUT ke-80 Indonesia

Biografi Bung Tomo dalam Pertempuran Surabaya dan Karier Politiknya

Biografi Bung Tomo dalam Pertempuran Surabaya dan Karier Politiknya

Biografi Moh Hatta: Latar Belakang Pendidikan, Gagasan Ekonomi & Legasinya

Biografi Moh Hatta: Latar Belakang Pendidikan, Gagasan Ekonomi & Legasinya

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Brigjen Pol H Hengki Akhirnya Resmi Jabat Kapolda Banten
Nasional
12 menit yang lalu

Brigjen Pol H Hengki Akhirnya Resmi Jabat Kapolda Banten

Myanmar Bakal Gelar Pemilu, Junta Tetapkan Tahap Pertama 28 Desember 2025
Internasional
1 jam yang lalu

Myanmar Bakal Gelar Pemilu, Junta Tetapkan Tahap Pertama 28 Desember 2025

Kans Setya Novanto Kembali ke Panggung Politik Usai Bebas Bersyarat dari Kasus e-KTP
Nasional
1 jam yang lalu

Kans Setya Novanto Kembali ke Panggung Politik Usai Bebas Bersyarat dari Kasus e-KTP

Detak Asta Cita dan Ketahanan Energi dari Jantung Sulawesi
Nasional
17 Agt 2025 | 10:16 WIB

Detak Asta Cita dan Ketahanan Energi dari Jantung Sulawesi

Fadli Zon Buku Revisi Sejarah RI Diluncurkan saat Hari Pahlawan 10 November 2025
Nasional
2 jam yang lalu

Fadli Zon Buku Revisi Sejarah RI Diluncurkan saat Hari Pahlawan 10 November 2025

Ganjar Pranowo Sebut Masyarakat Takut dengan Pajak, Seperti Hantu Mengerikan
Nasional
2 jam yang lalu

Ganjar Pranowo Sebut Masyarakat Takut dengan Pajak, Seperti Hantu Mengerikan

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Profil Petugas Upacara Penurunan Bendera HUT ke-80 RI, Komandan dan Paskibraka

2

Trump Bertemu Putin, Akankah Tensi Geopolitik Global Bakal Turun?

3

Momen Haru Anggota Paskibra Saling Menguatkan saat Upacara HUT ke-80 RI di Istana Merdeka

4

HUT ke-80 RI, Ahok: Jangan Ada Pihak yang Gunakan Kekuasaan Seenaknya!

5

Puan Sebut Pertemuan Megawati dan Prabowo Akan Segera Terjadi, Kapan?

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Jerat Kasus Proyek e-KTP Setya Novanto hingga Bebas Bersyarat dari Lapas Sukamiskin

Jerat Kasus Proyek e-KTP Setya Novanto hingga Bebas Bersyarat dari Lapas Sukamiskin

Sosok Silet Open Up, Penyanyi Lagu Tabola Bale yang Sukses Guncang Istana Merdeka

Sosok Silet Open Up, Penyanyi Lagu Tabola Bale yang Sukses Guncang Istana Merdeka

Momen Prabowo Cium Bendera Merah Putih sebelum Dikibarkan di Istana Merdeka

Momen Prabowo Cium Bendera Merah Putih sebelum Dikibarkan di Istana Merdeka

Trump Sambut Hangat Putin di Alaska, Keakraban di Tengah Ketegangan Ukraina

Trump Sambut Hangat Putin di Alaska, Keakraban di Tengah Ketegangan Ukraina

Kata Paling Banyak Disebut dalam Pidato Kenegaraan Prabowo: Ekonomi, Sekolah, hingga Kekayaan

Kata Paling Banyak Disebut dalam Pidato Kenegaraan Prabowo: Ekonomi, Sekolah, hingga Kekayaan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Alokasi Anggaran Jaminan Kesehatan Nasional Rp69 Triliun
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Profil Petugas Upacara Penurunan Bendera HUT ke-80 RI, Komandan dan Paskibraka

2

Trump Bertemu Putin, Akankah Tensi Geopolitik Global Bakal Turun?

3

Momen Haru Anggota Paskibra Saling Menguatkan saat Upacara HUT ke-80 RI di Istana Merdeka

4

HUT ke-80 RI, Ahok: Jangan Ada Pihak yang Gunakan Kekuasaan Seenaknya!

5

Puan Sebut Pertemuan Megawati dan Prabowo Akan Segera Terjadi, Kapan?