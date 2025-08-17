Bisnis Indonesia Premium
Freeport Indonesia Gelar Upacara HUT ke-80 RI Serentak di 6 Lokasi Area Operasi

PT Freeport Indonesia merayakan HUT ke-80 RI dengan upacara serentak di 6 lokasi, diikuti 2.824 peserta. Acara ini dipimpin oleh Tony Wenas dan disiarkan di YouTube.
Rahayuningsih
Rahayuningsih - Bisnis.com
Minggu, 17 Agustus 2025 | 08:54
Upacara memperingati HUT ke-80 Kemerdekaan RI oleh PT Freeport Indonesia./ https://m.youtube.com/@freeportindonesia
Upacara memperingati HUT ke-80 Kemerdekaan RI oleh PT Freeport Indonesia./ https://m.youtube.com/@freeportindonesia

Bisnis.com, TEMBAGAPURA – PT Freeport Indonesia menggelar upacara memperingati HUT ke-80 Kemerdekaan RI secara langsung dan serentak di enam lokasi area operasi perseroan.

Upacara tersebut berlangsung secara serentak di Tembagapura, Kuala Kencana, Nabire, Smelter Gresik, PT Smelting Gresik, dan Jakarta yang diikuti oleh 2.824 peserta upacara.

Kegiatan upacara memperingati HUT ke-80 RI oleh PT Freeport Indonesia ini bisa secara langsung di link youtube https://m.youtube.com/@freeportindonesia

Bertindak sebagai inspektur upacara Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas.

Rangkaian kegiatan HUT ke-80 kemerdekaan RI juga diikuti dengan gelaran tarian kolosal berjudul Bergerak Bersama dari Hulu ke Hilir untuk Indonesia Maju, yang dibawakan oleh 500 orang secara bersamaan dari Tembagapura hingga Gresik.

Tarian tersebut membawa pesan dari Dataran Tinggi Papua Tengah di mana proses penambangan mineral tembaga dilakukan di hulu dan mengalir hingga ke hilir di pabrik pemurnian tembaga di Gresik, Jawa Timur memberikan manfaat bagi Papua dan Indonesia.

Penulis : Rahayuningsih
Editor : Dwi Nicken Tari

