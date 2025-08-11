Bisnis Indonesia Premium
Tom Lembong Sebut Pelaporan Hakim ke Komisi Yudisial Bersifat Konstruktif

Tom Lembong melaporkan hakim ke Komisi Yudisial dengan niat konstruktif untuk memperbaiki sistem hukum Indonesia, mendapat perhatian publik dan Presiden.
Anshary Madya Sukma
Anshary Madya Sukma - Bisnis.com
Senin, 11 Agustus 2025 | 13:27
Eks Menteri Perdagangan (Mendag) Tom Lembong saat tiba di Komisi Yudisial (KY), Jakarta, Senin (11/8/2025)/Bisnis-Anshary Madya Sukma
Eks Menteri Perdagangan (Mendag) Tom Lembong saat tiba di Komisi Yudisial (KY), Jakarta, Senin (11/8/2025)/Bisnis-Anshary Madya Sukma

Bisnis.com, JAKARTA — Eks Menteri Perdagangan (Mendag) Tom Lembong menyatakan laporan dirinya terhadap majelis hakim ke Komisi Yudisial (KY) bersifat membangun.

Tom menekankan bahwa dirinya tidak memiliki niat melaporkan hakim dengan sifat destruktif. Oleh karena itu, dia mengklaim bahwa laporannya itu memiliki niat konstruktif 100%.

"Kami menyampaikan bahwa tujuan kami dalam mengajukan laporan termasuk para hakim Komisi Yudisial itu 100% motivasi kami adalah konstruktif. Tidak ada 0,1% pun niat destruktif," ujar Tom di KY, Jakarta, Senin (11/8/2025).

Dia menambahkan, laporan ini juga merupakan momentum yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin lantaran telah mendapatkan atensi dari masyarakat.

Terlebih, Presiden Prabowo Subianto juga telah memberikan atensi melalui pemberian abolisi-nya. Oleh sebab itu, pelaporan terhadap majelis hakim ini diharapkan dapat memperbaiki sistem hukum di Indonesia.

"Kalau bisa dijadikan momentum untuk berbenah dan memperbaiki, seperti yang disampaikan, bagi saya tidak ada [niat menjatuhkan]. Justru berbenah itu sesuatu yang patut dibanggakan dan patut kita pandang sebagai sesuatu yang mulia," pungkasnya.

Sekadar informasi, Tom Lembong telah melakukan majelis hakim yang menangani kasus impor gula dirinya di PN Tipikor Jakarta Pusat. Tiga hakim yang menangani kasus impor gula itu yakni Hakim Dennie Arsan Fatrika selaku hakim ketua.

Sementara dua hakim anggotanya, yakni Alfis Setyawan dan Purwanto S Abdullah. Tiga hakim itu juga telah dilaporkan ke Bawas Mahkamah Agung (MA).

Dalam hal ini, Ketua KY, Amzulian Rifai menyatakan siap menindaklanjuti laporan dari menteri kabinet di era Presiden ke-7 Joko Widodo ini.

"Tentu saya Komisi Yudisial sebagaimana pelapor-pelapor yang lain, kami menaruh perhatian, apalagi khusus kasus Pak Tom ini ya, karena ini menjadi atensi kita semua," ujar Amzulian di KY, Senin (11/8/2025).

Penulis : Anshary Madya Sukma
Editor : Muhammad Ridwan

KPK Bakal Kembali Panggil Eks Menag Yaqut terkait Kasus Kuota Haji 2024
Hukum
1 menit yang lalu

KPK Bakal Kembali Panggil Eks Menag Yaqut terkait Kasus Kuota Haji 2024

Hitung Cepat PSU Pilkada Papua, Paslon Matius-Aryoko Unggul Peroleh 50,71% Suara
Nasional
9 menit yang lalu

Hitung Cepat PSU Pilkada Papua, Paslon Matius-Aryoko Unggul Peroleh 50,71% Suara

Kasus Korupsi Kuota Haji Naik ke Tahap Penyidikan, KPK Telusuri Sosok Pemberi Perintah
Hukum
15 menit yang lalu

Kasus Korupsi Kuota Haji Naik ke Tahap Penyidikan, KPK Telusuri Sosok Pemberi Perintah

Tom Lembong Sebut Pelaporan Hakim ke Komisi Yudisial Bersifat Konstruktif
Hukum
31 menit yang lalu

Tom Lembong Sebut Pelaporan Hakim ke Komisi Yudisial Bersifat Konstruktif

Ketua Komisi Yudisial Beri Atensi Laporan Pelanggaran Etik Hakim Tom Lembong
Hukum
38 menit yang lalu

Ketua Komisi Yudisial Beri Atensi Laporan Pelanggaran Etik Hakim Tom Lembong

