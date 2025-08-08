Bisnis Indonesia Premium
Klarifikasi Kejagung Soal Aksi 'Koboi' Jaksa Todongkan Senjata Api di Pondok Aren

Kejagung klarifikasi insiden jaksa todongkan pistol di Pondok Aren, menyebutnya kesalahpahaman. Jaksa tidak dipecat, hanya dibina dan diawasi.
Sulthon Sulung Kandiyas
Sulthon Sulung Kandiyas - Bisnis.com
Jumat, 8 Agustus 2025 | 18:54
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Anang Supriatna di Kejagung, Kamis (17/7/2025)/Bisnis-Anshary Madya Sukma
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Anang Supriatna di Kejagung, Kamis (17/7/2025)/Bisnis-Anshary Madya Sukma

Bisnis.com, JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) memberikan klarifikasi oknum Jaksa Agung yang menodongkan pistol ke pengguna jalan di Pondok Aren, Tangerang Selatan pada Kamis (31/7/2025).

Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna mengonfirmasi bahwa oknum tersebut merupakan jaksa fungsional di Kejaksaan Agung bidang Pidana Umum.

Anang menceritakan itu hanya kesalahpahaman karena oknum tidak terima diklason oleh pengendara saat sedang menurunkan istri. 

Dia membenarkan oknum tersebut membawa pistol. Namun hanya dikantongi dan tidak ditodongkan seperti narasi yang beredar.

"Tidak ada menodongkan [pistol]," katanya saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (8/8/2025).

Saat ditanya identitas atau inisial oknum jaksa, Anang enggan menjawabnya. Menurutnya seorang jaksa diizinkan membawa senjata api sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. 

"Diperbolehkan lah di Undang-Undang. Boleh kok," katanya.

Akan tetapi, dia tidak bisa membenarkan tindakan oknum tersebut. Pasalnya setiap petugas yang membawa senjata  tidak bisa sembarangan menampilkan pistol tanpa tujuan yang penting.

Anang mengatakan oknum jaksa itu tidak dipecat, hanya mendapatkan pembinaan dan pengawasan.

"Ya enggak [dipecat] lah, kan jaksa fungsional. Cuma diperiksa kecuali pejabat struktural," jelasnya.

Anang meminta maaf atas tindakan oknum jaksa tersebut dan menyampaikan bahwa dia sudah memasuki masa pensiun.

Diketahui, sebuah video yang diunggah oleh akun instagram @lbj_jakarta menampilkan keributan antara oknum jaksa dengan pengendara sekitar.

"Korban juga mengatakan pengendara Pajero [oknum jaksa] sempat menodongkan pistol dan mengaku sebagai aparat," tulis caption dalam video.

Penulis : Sulthon Sulung Kandiyas
Editor : Muhammad Ridwan

Hukum
1 jam yang lalu

Biografi Fatmawati, Istri Presiden Soekarno, Penjahit Bendera Sang Saka Merah Putih
Humaniora
1 jam yang lalu

Biografi Fatmawati, Istri Presiden Soekarno, Penjahit Bendera Sang Saka Merah Putih

Sengketa Ambalat Tak Kunjung Usai, Sudah Lewati 43 Putaran Perundingan
Nasional
1 jam yang lalu

Sengketa Ambalat Tak Kunjung Usai, Sudah Lewati 43 Putaran Perundingan

Tiba di Gedung KPK, Bupati Kolaka Timur Abdul Azis Bantah Terjaring OTT
Hukum
2 jam yang lalu

Tiba di Gedung KPK, Bupati Kolaka Timur Abdul Azis Bantah Terjaring OTT

Bupati Pati Batalkan Kenaikan PBB 250%, Janji Kembalikan Uang Warga
Nasional
3 jam yang lalu

Bupati Pati Batalkan Kenaikan PBB 250%, Janji Kembalikan Uang Warga

