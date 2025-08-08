Bisnis Indonesia Premium
Tiba di Gedung KPK, Bupati Kolaka Timur Abdul Azis Bantah Terjaring OTT

Bupati Koltim Abdul Azis tiba di KPK, bantah terlibat OTT korupsi di Sulawesi, klaim hadiri Rakernas NasDem di Makassar. KPK gelar operasi di tiga lokasi.
Sulthon Sulung Kandiyas
Sulthon Sulung Kandiyas - Bisnis.com
Jumat, 8 Agustus 2025 | 17:23
Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis (Kemeja Cokelat) Tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (8/8/2025)/Bisnis-Muhammad Sulthon
Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis (Kemeja Cokelat) Tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (8/8/2025)/Bisnis-Muhammad Sulthon

Bisnis.com, JAKARTA - Bupati Kolaka Timur (Koltim) Abdul Azis telah tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (8/8/2025).

Abdul diterbangkan langsung dari Sulawesi Selatan ke Jakarta. Dari pantauan Bisnis, Abdul sampai gedung KPK pukul 16.25 WIB.

Dia turun dari mobil Kijang Innova berwarna hitam. Abdul tampak mengenakan kemeja berwarna cokelat dan topi berwarna putih. Wajahnya tertutup masker.

Dia membawa koper berwarna hitam, sedangkan koper satunya dibawa oleh asistennya. Abdul tidak mengucapkan sepatah kata ketika ditanya oleh wartawan.

Abdul langsung menuju lobby gedung KPK untuk menjalankan pemeriksaan oleh petugas.

Diketahui, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan KPK tengah melakukan OTT terkait dugaan korupsi di Sulawesi Tenggara.

Namun dalam kesempatan yang sama, Abdul membantah dirinya terlibat OTT tersebut karena sedang menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai NasDem tahun 2025 di Hotel Claro, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. 

Meski begitu, Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan KPK tengah menggelar operasi di tiga tempat, yakni Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan Jakarta.

Penulis : Sulthon Sulung Kandiyas
Editor : Muhammad Ridwan

