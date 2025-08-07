Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

KPK Gelar OTT di Sulawesi Tenggara, Tangkap Bupati Kolaka Timur

Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis, terjaring OTT KPK di Sulawesi Tenggara. Kasus masih didalami, status hukum akan ditentukan dalam 1x24 jam.
Sulthon Sulung Kandiyas
Sulthon Sulung Kandiyas - Bisnis.com
Kamis, 7 Agustus 2025 | 13:50
Share
Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Bisnis/Abdullah Azzam
Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Bisnis/Abdullah Azzam

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjaring Bupati Kolaka Timur (Koltim), Abdul Azis dalam operasi tangkap tangan (OTT).

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak membenarkan peristiwa yang terjadi di Sulawesi Tenggara itu.

"Ya [salah satu Bupati di Sultra diamankan dalam OTT]," katanya kepada wartawan, Kamis (7/8/2025).

Dia menuturkan saat ini tim KPK masih berada di wilayah Kolaka Timur untuk melakukan kegiatan. Namun, dia belum bisa memaparkan barang bukti yang dikumpulkan oleh penyidik karena proses OTT masih berlangsung.

Baca Juga

Lalu, para terduga akan diperiksa 1x24 jam untuk menentukan status hukum, apakah sebagai tersangka atau saksi.

"Nanti akan kami sampaikan ya detilnya, barang buktinya apa saja, berapa pihak-pihak yang diamankan, perkaranya apa, gitu nanti akan kami sampaikan," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo. 
   
Sebelumnya, KPK pernah melakukan OTT di Kolaka Timur pada Selasa, 21 September 2021. Kala itu Koltim dipimpin oleh Bupati Andi Merya Nur. OTT terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungannya Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur.

KPK berhasil mengamankan Andi dan Kepala BPBD kolaka Timur, Anzarullah, serta empat orang lainnya, yakni suami Andi Merya, Mujeri Dachri, dan tiga ajudan Bupati Kolaka Timur: Andi Yustika, Novriandi, dan Muawiyah.

Adapun Anzarullah  diketahui sebagai pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara Andi Merya, selaku penerima, disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang yang sama.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Sulthon Sulung Kandiyas
Editor : Muhammad Ridwan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Lo Kheng Hong Borong Lagi Saham Bank Danamon (BDMN)
Premium
15 menit yang lalu

Lo Kheng Hong Borong Lagi Saham Bank Danamon (BDMN)

Perburuan Saham Vale Indonesia (INCO) di Balik Tekanan Laba Semester I/2025
Premium
31 menit yang lalu

Perburuan Saham Vale Indonesia (INCO) di Balik Tekanan Laba Semester I/2025

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Nadiem dan Yaqut Penuhi Panggilan, KPK Sebut Keduanya Koperatif

Nadiem dan Yaqut Penuhi Panggilan, KPK Sebut Keduanya Koperatif

Eks Dirut Jadi Tersangka Dugaan Korupsi, Hutama Karya Buka Suara

Eks Dirut Jadi Tersangka Dugaan Korupsi, Hutama Karya Buka Suara

Ini Respon Mantan Menteri Agama Yaqut Saat Diperiksa KPK

Ini Respon Mantan Menteri Agama Yaqut Saat Diperiksa KPK

KPK Setor Hampir Rp500 miliar ke Kas Negara pada Semester I/2025

KPK Setor Hampir Rp500 miliar ke Kas Negara pada Semester I/2025

Koruptor Makin Pintar, OTT KPK Hanya 2 Kasus dalam 6 Bulan

Koruptor Makin Pintar, OTT KPK Hanya 2 Kasus dalam 6 Bulan

KPK Sebut Masih Punya 'Utang' Tangkap 5 DPO, dari Paulus Tannos hingga Harun Masiku

KPK Sebut Masih Punya 'Utang' Tangkap 5 DPO, dari Paulus Tannos hingga Harun Masiku

Senyum Nadiem di KPK, Dugaan Korupsi Laptop Chromebook

Senyum Nadiem di KPK, Dugaan Korupsi Laptop Chromebook

KPK Tetapkan Dua Tersangka Kasus CSR BI, Tapi Tak Sebut Nama

KPK Tetapkan Dua Tersangka Kasus CSR BI, Tapi Tak Sebut Nama

Berita Lainnya

Berita Terbaru

KPK Gelar OTT di Sulawesi Tenggara, Tangkap Bupati Kolaka Timur
Hukum
31 menit yang lalu

KPK Gelar OTT di Sulawesi Tenggara, Tangkap Bupati Kolaka Timur

Nadiem dan Yaqut Penuhi Panggilan, KPK Sebut Keduanya Koperatif
Hukum
40 menit yang lalu

Nadiem dan Yaqut Penuhi Panggilan, KPK Sebut Keduanya Koperatif

Donald Trump dan Vladimir Putin Dijadwalkan Bertemu Pekan Depan, Bahas Perang Ukraina
Internasional
55 menit yang lalu

Donald Trump dan Vladimir Putin Dijadwalkan Bertemu Pekan Depan, Bahas Perang Ukraina

Viral Pabrik Uang Palsu di Boyolali, Begini Cek Keaslian Rupiah
Info
1 jam yang lalu

Viral Pabrik Uang Palsu di Boyolali, Begini Cek Keaslian Rupiah

Cara Daftar Upacara 17 Agustus 2025 di Istana Merdeka
Nasional
1 jam yang lalu

Cara Daftar Upacara 17 Agustus 2025 di Istana Merdeka

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Mendes: Aturan Tata Cara Pengajuan Pinjaman Kopdes Segera Terbit

2

Pengibaran Bendera One Piece, Ini Kata Akademisi

3

Rosan Sebut Aturan Peniadaan Tantiem Komisaris BUMN Menghemat Rp8 Triliun

4

Fadli Zon: Buku Sejarah Nasional Tahap Finalisasi, Ditargetkan Rilis Tahun Ini

5

Para Menteri Bicara Soal Rencana Prabowo Reshuffle Kabinet

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nadiem Makarim Tiba di KPK, Didampingi Hotman Paris

Nadiem Makarim Tiba di KPK, Didampingi Hotman Paris

Kronologi Kasus Dugaan Beras Oplosan yang Seret Anak Usaha Wilmar Grup (PT PIM)

Kronologi Kasus Dugaan Beras Oplosan yang Seret Anak Usaha Wilmar Grup (PT PIM)

Kejaksaan Buru Raja Minyak Riza Chalid, Begini Respons Istana

Kejaksaan Buru Raja Minyak Riza Chalid, Begini Respons Istana

Penerima Tanda Kehormatan Negara 2025, Sebanyak 22 Nama Diusulkan ke Presiden

Penerima Tanda Kehormatan Negara 2025, Sebanyak 22 Nama Diusulkan ke Presiden

Fakta-fakta di Balik Pengibaran Bendera One Piece Jelang HUT ke-80 RI

Fakta-fakta di Balik Pengibaran Bendera One Piece Jelang HUT ke-80 RI

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

05 Agustus 2025

Foto

Realisasi Penyerapan Beras Dalam Negeri Mencapai 2,78 Juta Ton
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Mendes: Aturan Tata Cara Pengajuan Pinjaman Kopdes Segera Terbit

2

Pengibaran Bendera One Piece, Ini Kata Akademisi

3

Rosan Sebut Aturan Peniadaan Tantiem Komisaris BUMN Menghemat Rp8 Triliun

4

Fadli Zon: Buku Sejarah Nasional Tahap Finalisasi, Ditargetkan Rilis Tahun Ini

5

Para Menteri Bicara Soal Rencana Prabowo Reshuffle Kabinet