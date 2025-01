Antisipasi Langkah China, Taiwan Naikkan Anggaran Pertahanan

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Taiwan Lai Ching-te berjanji untuk terus meningkatkan anggaran pertahanan pulau itu dan menunjukkan tekadnya untuk berperang.

Pernyataan tersebut menyusul langkah China yang mengintensifkan latihan militer dan menunjukkan kemampuannya untuk menggunakan kekuatan militer terhadap Taipei.

“Taiwan perlu bersiap menghadapi bahaya di masa damai dan harus terus meningkatkan anggaran pertahanannya dan memperkuat kemampuan militer, menunjukkan tekad kami untuk melindungi negara,” kata Lai dalam pidato tahun barunya di Taipei dikutip dari Bloomberg, Rabu (1/1/2025).

Sejak pelantikan Lai pada bulan Mei, Beijing telah meningkatkan tekanan terhadap Taiwan dengan dua latihan militer skala besar yang mengelilingi pulau itu.

Setelah perjalanan luar negeri pertamanya sebagai presiden pada bulan Desember, yang mencakup persinggahan di wilayah AS Hawaii dan Guam, China meluncurkan apa yang disebut Taipei sebagai pengerahan angkatan laut terbesar dalam beberapa tahun di sepanjang rantai pulau pertama itu.

Janji Lai muncul saat Presiden terpilih Donald Trump kembali ke Gedung Putih bulan ini dan menimbulkan ketidakpastian baru bagi Taiwan, negara demokrasi yang memerintah sendiri yang memproduksi sebagian besar chip canggih di dunia.

Trump menyarankan pulau itu harus membayar Amerika untuk pertahanannya dan menimbulkan keraguan apakah AS akan membela Taiwan dari invasi China, seperti yang berulang kali dijanjikan Joe Biden.

Meski Taiwan telah berkomitmen untuk memecahkan rekor pengeluaran militer pada tahun 2025, rencana tersebut berisiko digagalkan oleh kekacauan politik yang mengguncang tahun pertama Lai menjabat.

Kubu oposisi di badan legislatif — di mana partai yang berkuasa tidak memiliki suara mayoritas — berusaha mendorong perombakan anggaran yang menurut para pejabat dapat memangkas pengeluaran pertahanan hingga 28%.

Presiden China Xi Jinping menyampaikan pidato tahun barunya sendiri pada hari Selasa, dan menegaskan kembali posisi Partai Komunis terhadap Taiwan.

"Tidak seorang pun dapat menghentikan reunifikasi China," katanya, mengacu pada janji lama Beijing untuk membawa pulau itu di bawah kendalinya, dengan kekerasan jika perlu.

Pengembangan Drone

Lai memetakan visinya untuk bersatu dengan negara-negara demokrasi lainnya dalam pengembangan drone yang kini menjadi landasan peperangan modern.

Kementerian Pertahanan Taiwan telah menandatangani perjanjian dengan AS yang memungkinkannya membeli sebanyak 1.000 drone serang dari AeroVironment Inc. dan Anduril Industries Inc. untuk meredam potensi invasi China.

Militer China telah mengirim drone mengitari Taiwan dalam beberapa tahun terakhir, yang menandakan taktik pengawasan baru karena ketegangan lintas selat tetap tinggi.

Pemimpin Taiwan, yang sebelumnya dicap Beijing sebagai "penghasut perang," juga bergabung dengan kelompok pemimpin dunia yang mengeluhkan kelebihan ekspor murah China.

Aliansi global kekuatan perdagangan termasuk AS dan Uni Eropa telah mengenakan tarif pada berbagai barang China selama setahun terakhir untuk melindungi perusahaan domestik.

"Dumping harga rendah dalam rantai pasokan merah akan berdampak besar pada pasar global di masa mendatang. Kita perlu bersama-sama membangun rantai pasokan demokratis yang lebih tangguh," kata Lai.

Taiwan tidak kebal terhadap demam tarif yang melanda dunia. Surplus perdagangan pulau itu yang signifikan dengan AS dapat menjadikannya target tarif yang diusulkan Trump, dan bank sentral pulau itu telah menyatakan momentum pertumbuhannya mungkin