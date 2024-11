Prabowo Imbau Pemenang Pilkada Tak Usah Euforia, yang Kalah Biasa-biasa Saja

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto mengimbau agar pemenang di Pilkada Serentrak 2024 maupun pihak yang kalah agar bersikap biasa-biasa saja.

Dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2024, Jumat (29/11/2024), Prabowo menilai Pilkada Serentak di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota berjalan tenag dan damai. Dia menilai itu menandakan suatu kematangan dan proses pendewasaan dalam bermasyarakat, bernegara dan berpolitik.

Pria yang juga Ketua Umum Partai Gerindra itu berpesan bahwa pergantian kepemimpinan politik merupakan hal yang biasa, termasuk kepala daerah.

"Yang menang biasa-biasa saja jangan euforia, yang kalah biasa-biasa saja. Yang penting kalau menang bekerja untuk seluruhnya, kalau kalah mendukung yang menang untuk seluruhnya, untuk seluruh rakyat Indonesia," ujarnya di Gedung BI, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

Prabowo berpesan bahwa situasi dan kondisi politik berkaitan erat dengan perekonomian. Dia menyinggung, sinergi para pemangku kebijakan ekonomi dibutuhkan sebagaimana sinergi dan kerukunan para elite politik.

"Saya kira kalau sudah temanya seperti ini tidak perlu saya banyak kasih pengarahan lagi, karena you are on the right track. Kalau Gubernur BI, kalau para pengendali perbankan Indonesia memiliki semangat seperti ini artinya semangat cinta Tanah Air," pesannya.

Untuk diketahui, pemungutan suara di Pilkada Serentak 2024 telah diselenggarakan, Rabu (27/11/2024). Pilkada diselenggarakan dala tahun yang sama dengan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Legislatif DPR/DPD/DPRD pada Februari 2024 lalu.