Harga Minyak Dunia Naik Tipis Usai Anjlok 5%, Ini Sentimen Penyebabnya

Harga minyak dunia naik tipis dan bergerak di dekat level terendahnya yang dipengaruhi revisi OPEC, penguatan dolar AS, dan rencana stimulus China.

Bisnis.com, JAKARTA - Harga minyak dunia naik tipis dan bergerak di dekat level terendahnya dalam dua minggu setelah turun sekitar 5% selama dua sesi terakhir.

Pergerakan harga minyak dipengaruhi sikap investor yang menyerap sentimen revisi penurunan terbaru OPEC untuk pertumbuhan permintaan, penguatan dolar AS dan kekecewaan atas rencana stimulus terbaru China.

Mengutip Reuters, Rabu (13/11/2024), harga minyak jenis Brent terpantau naik 0,1% atau 6 sen menjadi US$71,89 per barel. Sementara itu, harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS juga naik 0,1% atau 8 sen menjadi US$68,12 per barel.

Pada perdagangan Senin (11/11/2024) kemarin, kedua harga minyak mentah acuan tersebut ditutup pada harga terendah sejak 29 Oktober.

"Kecenderungan normal harga minyak mentah setelah penurunan tajam adalah pemulihan kembali ke kisaran tengah hari sebelumnya dalam beberapa sesi," kata Tim analis di perusahaan penasihat energi Ritterbusch and Associates dalam sebuah catatan.

OPEC memangkas perkiraan pertumbuhan permintaan minyak global pada tahun 2024 dan juga menurunkan proyeksi untuk tahun depan, menandai revisi penurunan keempat berturut-turut yang dilakukan kelompok produsen tersebut.

Prospek yang lebih lemah menyoroti tantangan yang dihadapi OPEC+, sebuah kelompok yang mencakup Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak dan sekutunya seperti Rusia. Bulan ini, kelompok tersebut menunda rencana untuk mulai meningkatkan produksi pada bulan Desember karena penurunan harga.

“Dengan permintaan China yang masih lesu, penyesuaian sisi pasokan oleh OPEC tidak memberikan dampak yang diinginkan selain mempertahankan harga dasar Brent pada US$70,” kata Gaurav Sharma, analis minyak independen di London.

OPEC mengatakan permintaan minyak dunia akan meningkat sebesar 1,82 juta barel per hari (bph) pada tahun 2024, turun dari perkiraan pertumbuhan sebesar 1,93 juta barel per hari pada bulan lalu.

Kelompok ini juga memangkas perkiraan pertumbuhan permintaan global pada tahun 2025 menjadi 1,54 juta barel per hari dari 1,64 juta barel per hari.

OPEC masih berada di urutan teratas dalam perkiraan industri dan masih harus menempuh jalan panjang untuk menyamai pandangan Badan Energi Internasional (IEA) yang jauh lebih rendah.

Harry Tchilinguirian, kepala penelitian di Onyx Capital Group menyebut, perkiraan OPEC mengenai pertumbuhan kuat di China bertentangan dengan perkiraan lain, yang telah mengurangi perkiraan mereka pada akhir 2024 mengenai kinerja makroekonomi China yang buruk dan stimulus fiskal yang mengecewakan.

Permintaan China

Pekan lalu, China meluncurkan paket utang sebesar 10 triliun yuan atau US$1,4 triliun untuk meringankan beban pembiayaan pemerintah daerah. Mantan Presiden Partai Republik Donald Trump, yang memenangkan pemilihan presiden AS pada 5 November, mengancam akan mengenakan lebih banyak tarif terhadap barang-barang China.

Para analis mengatakan rencana China tidak mencapai jumlah yang dibutuhkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Faktor lain yang dapat membatasi pertumbuhan permintaan minyak adalah tim kebijakan luar negeri yang dibentuk oleh Trump. Trump diperkirakan akan menunjuk Senator AS Marco Rubio untuk menjadi menteri luar negerinya. Rubio dalam beberapa tahun terakhir telah menganjurkan kebijakan luar negeri yang kuat sehubungan dengan musuh geopolitik Amerika, termasuk China, Iran dan Kuba.

“Tim kebijakan luar negeri [termasuk mungkin Rubio] dikerahkan untuk memperketat kebijakan terhadap China, yang akan mengancam pertumbuhan permintaan minyak dari negara pengimpor minyak terbesar di dunia,” kata Bob Yawger, Director of Energy Futures di Mizuho, dalam sebuah pernyataan. sebuah laporan.

Reli Dolar AS

Faktor lain yang juga membebani harga minyak adalah dolar AS yang menguat ke level tertinggi empat bulan versus sejumlah mata uang karena investor terus berinvestasi dalam perdagangan yang terlihat mendapat manfaat dari kemenangan Trump.

Penguatan greenback membuat harga minyak lebih mahal di negara lain, sehingga dapat mengurangi permintaan.

Di Jerman, negara dengan perekonomian terbesar di Eropa, semangat investor menurun pada bulan ini, kata sebuah lembaga penelitian ekonomi, ketika terpilihnya Trump dan runtuhnya pemerintahan Jerman menambah ketidakpastian atas perekonomian Jerman yang sudah melemah.

Kebijakan proteksionis dari pemerintahan AS yang akan datang akan menghambat pertumbuhan global dan Eropa harus lebih siap dibandingkan tahun 2018, kata para pengambil kebijakan Bank Sentral Eropa.