Menlu Retno: Palestina Duduk Sejajar dengan Anggota PBB Lain

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menekankan bahwa Palestina telah duduk sejajar untuk mengikuti Sidang Majelis Umum bersama dengan Negara anggota Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) lainnya.

“Mulai tahun ini, Negara Palestina duduk sejajar dengan negara-negara anggota PBB di Sidang Majelis Umum,” ujarnya dikutip melalui akun X atau twitter @Menlu_RI, Rabu (25/9/2024).

Lebih lanjut, Retno mengaku bahwa sebelum memulai General Debate dari Sidang Majelis Umum PBB ke-79 yang dihadiri hampir 100 kepala negara dan kepala pemerintahan berkumpul itu.

Dia sudah berbicara dengan pihak Palestina.

Kendati demikian, tidak disebutkan pembicaraan apa yang terjadi antara Retno dengan pihak Palestina.

“Sebelum pembukaan General Debate Sidang Majelis Umum (SMU) ke-79 PBB, saya berkesempatan bicara dengan Presiden Mahmoud Abbas dan delegasi Palestina,” pungkas Retno.

Untuk diketahui, dalam Sidang Majelis Umum PBB yang sudah dibuka sejak 10 September 2024.

Retno dijadwalkan berpidato di General Debate pada 28 September 2024 sekitar pukul 11.00 waktu setempat.

Sejauh ini delegasi Indonesia telah hadir sejak Jumat, 20 September 2024. Dalam prosesnya Retno juga menyempatkan diri untuk bertolak ke Toronto, Kanada, demi menghadiri Women Foreign Ministers Meeting.

Kemudian dia kembali ke New York untuk menghadiri rangkaian High Level Week SMU PBB ke-79.

Nantinya, Retno juga akan melakukan puluhan pertemuan bilateral dengan mitra Indonesia, serta menghadiri berbagai pertemuan penting di sela-sela rangkaian High Level Week Sidang Majelis Umum PBB.

Sekadar informasi, tema General Debate SMU PBB tahun ini adalah Leaving No One Behind: Acting Together for the Advancement of Peace, Sustainable Development and Human Dignity for Present and Future Generations.