Masjid Istiqlal Tiba-tiba Batalkan Seminar dengan Tokoh Yahudi Ari Gordon

Bisnis.com, JAKARTA - Kepala Humas dan Protokol Masjid Istiqlal, Abu Hurairah menyatakan telah membatalkan acara seminar yang mengundang tokoh Yahudi, Ari Gordon, pada Rabu (17/7/2024).

Adapun Ari Gordon merupakan Direktur Hubungan Muslim-Yahudi, American Jewish Committee (AJC), sebuah organisasi yang mengupayakan hubungan Muslim-Yahudi.

"Acaranya sudah di cancel (batal). [Alasannya] Saya kurang tahu. Barusan hanya itu jawaban dari panitianya," katanya, saat ditanyai Bisnis, pada Rabu (17/7/2024).

Sementara itu, saat menanyai panitia dari acara tersebut, Gugun Gumilar menyatakan memohon maaf atas pembatalan acara tersebut, namun tidak memberikan penjelasan lebih lanjut.

"Dengan menyesal kami informasikan bahwa forum dengan Bapak Ari Gordon telah dibatalkan dan tidak akan berjalan sesuai jadwal. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan dan menghargai pengertian Anda," ucapnya kepada Bisnis dalam bahasa Inggris.

Sebelumnya Voice of lstiqlal (Voist) yakni organisasi yang berada di bawah naungan Masjid Istiqlal mengadakan seminar dengan mengundang Ari Gordon, tokoh Yahudi, yang rencananya digelar pada Rabu sore (17/7/2024).

Seminar itu berjudul "Relations Among Abrahamic Religious Communities in History and Today" yang disinyalir akan membahas hubungan agama Ibrahim dalam sejarah dan di masa kini.

Abrahamic Religion atau Agama Ibrahim, adalah sebutan kepada Yahudi, Kristen, dan Islam di mana Ibrahim (Abraham) dipandang sebagai leluhur bagi ketiga agama.

Acara tersebut sempat diprotes oleh salah satu tokoh agama Hilmi Firdausi di akun X miliknya. Menurutnya akan bahaya jika seminar tersebut diadakan.

"Serius ini mau diadakan di Istiqlal?! Sebagai salah satu pengisi kajian di Istiqlal bersama Aa Gym, saya protes keras! Bahaya sekali jika masjid kebanggaan Indonesia sudah disusupi agen-agen zionis," katanya di X.