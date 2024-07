Kata Ivanka Trump Soal Penembakan Ayahnya, 'I Love You Dad, Today, and Always'

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Ivanka Trump putri dari calon presiden AS Donald Trump buka suara perihal insiden penembakan terhadap ayahnya saat menjalankan kampanye di Pennsylvania.

Dalam akun instagramnya, dia mengucapkan terimakasih pada agen khusus secret service yang telah menyelamatkan ayahnya dalam insiden menyeramkan itu.

Menurutnya agen rahasia itu dan juga pihak lain telah bertindak cepat dalam insiden berdarah itu.

Dia juga berterimakasih pada semua pendukung ayahnya yang telah memberikan ucapan doa untuk ayahnya dan korban lain, serta mengecam kekerasan dalam insiden tersebut.

Tak lupa dia juga menuliskan perasaan cintanya pada ayahnya tersebut. "I Love you dad, today, and always," tulisnya.

Ivana Marie " Ivanka " Trump lahir 30 Oktober 1981 adalah anak kedua dari Donald Trump dan istri pertamanya, Ivana.

Ivanka Trump adalah penasihat senior dalam pemerintahannya (2017–2021), dan juga merupakan direktur Kantor Inisiatif Ekonomi dan Kewirausahaan.

Ivanka juga wakil presiden eksekutif Trump Organization milik keluarganya . Ia juga menjadi hakim ruang rapat di acara TV ayahnya, The Apprentice . Mulai Maret 2017, Ivanka meninggalkan Trump Organization untuk menjadi penasihat senior dalam pemerintahan presidensial ayahnya bersama suaminya, Jared Kushner.

Saat bertugas di Gedung Putih, ia terus mengoperasikan bisnis merek pakaiannya hingga Juli 2018, yang menimbulkan masalah etika, khususnya konflik kepentingan.

Dia adalah bagian dari lingkaran dalam presiden sebelum menjadi pegawai resmi dalam pemerintahannya.