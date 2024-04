Lokasi Salat Idulfitri 2024 Muhammadiyah di Jawa Barat, Rabu 10 April

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Dari mulai wilayah Bandung, hingga Depok, Muhammadiyah telah menetapkan lokasi pelaksanaan salat idulfitri 2024.

Berikut lokasi salat idulfitri di Jawa Barat besok 9 April 2024

PDM Kota Bandung

1. Masjid Al Irfani PDM Bandung

PDM Kota Bekasi

1. Lapangan Perguruan Muhammadiyah Kota Bekasi,

Jl. Ki Mangunsarkoro No. 45 Kel. Bekasi Jaya, Kec. Bekasi Timur

2. Masjid Al-Mu'minun, Jl. Lapangan Bekasi Tengah

Kel. Margahayu, Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi.

3. Showroom Broom Hive (Ex Giant) Komsen Jatiasih

4. Halaman Masjid At-Taqwa Pejuang, Jl. Serut Raya No.74,

Kel. Pejuang, Kec.Medan Satria, Kota Bekasi.

5. ex Giant Mutiara Gading Timur, Jl. Mutiara Gading Timur,

Mustika Jaya, Kec. Mustika Jaya, Kota Bekasi.

6. Halaman parkir BCP / Hotel Aston

7. Lapangan Belakang Starbuck Villa Indah Permai (VIP) Bekasi Utara

8. Halaman/Parkiran Super Indo Bintara

9. Lapangan Bola Kranji/Masjid Al Mujahidin Kranji

10. Lapangan Masjid Namiroh, RT 03 RW 01 Kel. Harapan Jaya,

Kec. Bekasi Utara

11. Halaman Parkir Plaza De'Minimalist Jl. Pramuka No.3

Sepanjang Jaya Rawalumbu

12. Stadion Mini Pondokgede Jl. Raya Jatiwaringin

samping kecamatan Pondokgede

13. Area parkir Grand Kota Bintang, Jl. KH. Noer Alie (Kalimalang),

Kel. Jakasampurna, Kec. Bekasi Barat.

14. Halaman Parkir Naga Swalayan, Jl. Raya Hankam,

Kel. Jati Rahayu, Kec. Pondok Melati

15. Halaman Masjid Al-Hikmah, Jl. Irigasi Prima Raya No. 1

Perumahan BJI Irigasi, RW 11 Kel. Bekasi Jaya, Kec. Bekasi Timur

16. Lapangan Parkir Grand Mall Bekasi,

Jl. Jend. Sudirman Bekasi Barat





PDM Kota Depok

1. Lapangan Masjid Al-Furqon

2. Lapangan Masjid Al-Akhowain

3. Halaman Perguruan Muhammadiyah Rawadenok

4. Halaman Masjid Al-Hukama

5. Halaman TK Aisyiyah 13

6. Masjid Baiturrahim

7. Lapangan Sepakbola Cipayung

8. Jalan (Baru) Proklamasi Depan Alfamidi

9. Jalan Juanda (Sebelah Gema INsani Press)

10. Halaman Perguruan Muhammadiyah Cisalak

11. Halaman Masjid At Taubah Mekarjaya (Belakang Tip Top)

12. Stadion Mini Sukatani

13. Lapangan Sepakbola Pemuda Limo

14. Halaman Masjid Jami' Al Furqon Meruyung

15. Halaman Masjid Jami' Al Muttaqin Meruyung

16. Halaman Masjid Al Mujahirin (Perumahan Bumi Mentari)

17. Lapangan Ponpes Darul Arqam

18. Lapangan Bola PSP

19. Halaman Masjid Al Mujahirin I

20. Halaman Masjid AL Birru

21. Halaman Masjid Nurul Iman

22. Halaman Masjid At Tholibin

23. Halaman Masjid Al Mujahidin

24. Stadion Sepakbola Kel. Kukusan

25. Halaman Masjid Al Furqon

26. Halaman Masjid Al Barokah

27. Halaman Rumah Kabeda

28. Masjid AT Taqwa

29. Lapangan HW (Hizbul Wathan)

30. Halaman Masjid Al Kahinoor





PDM Kota Bogor

1. Kantor PDM kota bogor. Jl. Merdeka 118 kota bogor tengah.

2. SMP Muhammadiyah,

JL Pahlawan gg Raden Saleh Kota Bogor Selatan.

PDM Kab Bogor

1. SD Muhammadiyah Jonggol

2. Halaman masjid Ummul Khoir Cimanggis, Bojonggede

3. Halaman GOR jasinga

4. PRM Bojong Baru Komp. Perdagangan Bojong Baru

Kec.Bojonggede, Kab.Bogor

5. Lapangan Sapi Desa Setu ke. Jasinga

6. PCM Ciampea di Lapangan dalam kampus 2 Umbara

Jl. Raya Cibadak Km. 13 Bogor Ds. Cibadak Kec. Ciampea

7. PRM DAHU: 1.Halaman TPQ Al Huda 2. Halaman MIM Dahu

8. Gedung Islamic Center Muhammadiyah (PRM Cibeber I)

9. Alun2 kecamatan Leuwiliang

10. Kampu B perguruan Muhammadiyah

11. Lapangan SMP Muhammadiyah Pabuaran

12. SD MUHAMMADIYAH JONGGOL

13. Komplek perguruan Muhammadiyah

Cibitung Wetan Kecamatan Pamijahan

14. Halaman SMP dan SMA Muhammadiyah Puraseda

(PCM PURASEDA Kec. Leuwiliang Kab. Bogor

15. Lapangan neglasari desa ciasihan

16. Pimpinan Ranting Muhammadiyah Cibitung Wetan,

Komplek Pergurisn Muhammadiyah Cibiting Wetan Pamijahan

17. Masjid Muamalah Gunung Batu Bogor

18. PRM Karyasari Lapangan Curug 1

19. SMP Muhammadiyah Ahmad Dahlan Pamijahan

20. Lapangan SD Muhammadiyah 2 Cileungsi





21. LAPANGAN DESA CIASIHAN KP. Neglasari

22. Lapangan legok unah

23. LAPANGAN SMP MUHAMMADIYAH AHMAD DAHLAN

24. PRM Bojong Indah, Masjid Al Itqon Muhammadiyah

25. Lapangan Hizbul Wathan PCM Muhammadiyah Gunung Putri

26. Lapangan Gedung Dakwah Muhammadiyah PRM Cibeber 1

27. PCM Cibinong, Gg. H.Sainan Aji, RT 02 RW 02,

Kel. Harapanjaya, Kec. Cibinong

28. Lapangan sepakbola bola Kp pasir gabug

29. PCM Sukajaya lapangan sepak bola Kp pasir gabug

30. PRM karyasari mesjid Annur kp sipon

31. Karyasari Curug 2

32. Masjid Al Muttaqien (PRM Cogreg PCM Parung)

33. MAsjid Nurul Hidayah Parung

(PRM Waru Jaya_PCM Parung) Desa Waru Jaya

34. Lapangan depan Masjid At-Tanwir

Desa Rawa Kalong Kec. Gunung Sindur

35. Halaman Masjid AL ITQON (PCM Bojong Indah_PCM Parung)

36. Kampus 2 perguruan Muhammadiyah Parung

37. Halaman Masjid At Thariq_

PRM Bojong Indah lokasi 2_PCM Parung

38. PRM Barengkok, Halaman Musholla AlFirqon

