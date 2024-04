Lokasi Salat Idulfitri 2024 Muhammadiyah di Jakarta

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Muhammadiyah telah lebih dahulu menetapkan Idulfitri 1445 H jatuh pada Rabu 10 April 2024.

Muhammadiyah juga telah menentukan titik lokasi pelaksanaan salat idulfitri di berbagai daerah.

Untuk lokasi salat idulfitri 1445 H Muhammadiyah di Wilayah Jakarta berikut daftarnya

Pimpinan Pusat Muhamamdiyah Jakarta

PDM Jakarta Selatan

1. Masjid Jami' Al Huda Muhammadiyah Tebet Timur

Jl. Tebet Timur Raya No. 584

2. Masjid At-Taqwa PCM. Kebayoran BaruJalan Limau

Kelurahan Kramat Pela Kecamatan Kebayoran Baru

3. Halaman Masjid As SudairiJl Bukit Duri Tanjakan 10

4. Masjid Al Muhajirin JL Tebet Barat X C No 11

5. Pelataran Masjid Nurul Haq

Jalan Asem Baris Raya No. 37 Kebon Baru

6. Pelataran Masjid Baiturrahmah

Jl. Muara No.41 8, RT.8/RW.2, Tj. Bar., Kec. Jagakarsa

7. Lapangan Al Bayyinah Muhammadiyah

Jl. Moch. Kahfi II, RT.6/RW.3, Cipedak, Kec. Jagakarsa

8. Halaman Sekolah Muhammadiyah CipulirJalan Panjang Cipulir

9. Masjid Al JihadJl. BB No.9A, RT.6/RW.5, Kuningan, Karet Kuningan

10. Masjid AT-Taqwa Muhammadiyah Pasar Rumput

Jl. Menteng Rawa Jelawe, Jl. Puri Alam, RT.8/RW.4

11. Masjid Al Amin Perumahan Pesanggrahan Permai,

Petukangan Selatan, Pesanggrahan

PDM Jakarta Timur

1. PCM Utan Kayu Perguruan Muhammadiyah 23 Utan Kayu

2. PRM Kayu Manis Masjid Binaul Ilmi Kayumanis Barat 20, Matraman

3. PRM Cililitan Masjid Nurul Islam Cililitan

4. PRM Cakung Jl Rawa Kuning No 40 RT 001/ RW 016

5. Pulo Gebang Cakung, Jakarta Timur

6. PCM Duren Sawit II Jl Taman Kejaksaan Pondok Bambu

7. PCM Matraman Komplek Perguruan Muhammadiyah Matraman

1. Lapangan Parkir Pusat Dakwah Muhammadiyah

Jalan Menteng Raya 62 Jakarta Pusat

muhammadiyah.or.id MEDKOM

Pimpinan Pusat Muhammadiyah

8. PRM Bidaracina Jatinegara Masjid Al Hidayah Tanjung Lengkong

9. PCM Pasar Rebo Masjid Istiqomah

10. PCM Cipayung Lapangan Nizamia Andalusia School

11. PCM Duren Sawit I SD Muhammadiyah 08 Duren Sawit

12. PCM Kramat Jati Masjid Baiturrahmah Kramat Jati

13. PCM Ciracas Halaman Bunda Grosir

1. Masjid Al-Muhajirin (Lapangan Wijaya Kusuma)

Jl. Anggrek Rosliana Blok F Kemanggisan jakbar

2. Masjid Al Manar ( Lataran Belakang Masjid Al Manar)

Jl KS Tubun II B RW 01 Kel. Slipi

3. Masjid Baitul Ghofur

Jalan KS. Tubun 3 (belakang asrama Brimob Slipi)

4. Masjid Baitul Hikmah Jl.Gelong Baru no.23A Tomang Jakbar

5. Masjid Al Barokah Jl. Cendrawasih Raya Kel. Cengkareng Barat

6. Masjid Raya Uswatun Hasanah

Jl.Daan Mogot KM.10 No.100, Kedaung Kaliangke,Cengkareng

7. Masjid Nurul Amal ( Lapangan Parkir Mc Donald Palmerah )

Jl. Palmerah Barat No.114 8, RT.8/RW.8, Palmerah

8. Masjid Uswatun Hasanah SMK N.17 Komplek Sandang Palmerah

9. Mesjid Nurul Fallah Pasar Gili

Jl.Banjir Kanal Barat Jatipulo Palmerah Jakarta Barat .

10. Masjid Nasrullah Jl padamulya II, Kel Angke

PDM Jakarta Barat

1. Lapangan SDN 05 Petamburan SD Negeri 05 Petamburan

2. Masjid Darul Ilmi Jl. Kalibaru Barat 52D

3. Halaman Perguruan Muhammadiyah

Jl. KH. Mas Mansur 65 Tanah Abang

4. Halaman Perguruan Muhammadiyah

Jl. Garuda 33 Kemayoran Jakarta Pusat

PDM Jakarta Pusat

5. Masjid Jamiatussholihin Johar Baru

6. Masjid At-Taqwa Jl. Kramat Raya 49

7. Halaman Perguruan Muhammadiyah Jl. Danau Limboto

8. Ruko Permai Karang Anyar Jl. Karang Anyar Raya No. 55

