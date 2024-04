Tata Cata Solat Qiyamul Lail di Malam Lailatul Qadr agar Diampuni Dosanya

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Lailatul Qadar atau Malam Seribu Bulan menjadi malam spesial yang dinantikan umat muslim di setiap bulan Ramadan.

Pada malam tersebut, banyak syafaat Allah SWT yang diturunkan ke bumi. Umat muslim pun dianjurkan untuk banyak berdoa, pahami bacaan doa malam Lailatul Qadar berikut ini.

Malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan, dikutip dari NU Online. Malam lailatul qadar pun menjadi malam yang penuh kesejahteraan sampai terbit fajar.

Lailatul Qadr terdapat di 10 hari terakhir bulan Ramadan, di mana biasanya umat muslim mencari malam tersebut untuk mendapat syafaat dan memohon ampun kepada Allah SWT.

Selain pada malam Lailatul Qadar, menjalani salat Qiyamul Lail juga bisa dilakukan oleh umat muslim agar semakin dekat dengan sang pencipta.

Dikutip dari NU online, pada malam hari terutama pada sepertiga malam yang terakhir, adalah saat hiruk-pikuk aktifitas manusia terhenti untuk sementara waktu. Suasana sunyi sangat membantu kita untuk menenangkan diri dan berkontemplasi.

Qiyamul lail itu semakin berlipat ganda lagi pahalanya ketika dikerjakan pada sepertiga Ramadan yang terakhir, yakni saat terjadi malam lailatul qadar, atau tepatnya saat ibadah Ramadan kita telah mengendur.

Qiyamul lail diperuntukkan bagi mereka yang telah tertidur sejenak di waktu malam, lalu bangun dan mengambil air wudhu.

Lantas bagaimana niat dan tata cara salat Qiyamul Lail ini?

Pada dasarnya jumlah rakaat salat tahajud, salat witir, qiyamu Ramadhan, dan qiyamu lail adalah sama yakni sebelas rakaat (Berdasarkan HR. al-Bukhari dari ‘Aisyah).

Cara Melaksanakan Salat Qiyamul Lail

Berikut tata cara melakukan ibadah salat sunah qiyamul lail untuk menyambut Lailatul Qadr di bulan Ramadan ini:

1. Waktu pelaksanaannya adalah setelah sholat isya sampai sebelum waktu shubuh. (Berdasarkan HR. al-Bukhari dan Muslim dari ‘Aisyah). Tetapi yang paling baik adalah pada sepertiga akhir malam (berdasarkan HR. Ahmad, Muslim, Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Jabir).

2. Salat tahajud boleh dikerjakan secara berjamaah (berdasarkan HR. Muslim dari Ibnu ‘Abbas), dan boleh juga dilakukan sendirian.

Diawali dengan sholat iftitah dua rakaat (berdasarkan HR. Muslim, Ahmad dan Abu Daud dari Abu Hurairah).

3. Setelah itu, melaksanakan salat sebelas rakaat. Beberapa hadis Nabi Muhammad saw menjelaskan bahwa sholat tahajud bisa dilaksanakan dengan berbagai cara, di antaranya adalah: a) melaksanakan empat rakaat + empat rakaat + tiga rakaat (4 + 4 + 3 = 11 rakaat) (berdasarkan HR. Al-Bukhari dari ‘Aisyah); b) dua rakaat iftitah + dua rakaat + dua rakaat + dua rakaat + dua rakaat + dua rakaat + satu rakaat (2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 1 = 13 rakaat) (berdasarkan HR. Muslim dari ‘Aisyah).

4. Pada salat witir, hendaknya membaca surat al-A’la setelah al-Fatihah pada rakaat pertama, surat al-Kafirun pada rakaat kedua, dan al-Ikhlas pada rakaat yang ketiga.

5. Setelah salam, sambil duduk membaca: “Subhanal-malikil-qudduus.” (3x)dengan mengeraskan dan memanjangkan pada bacaan yang ketiga, lalu membaca:“Rabbil-malaaikati war-ruuh” (Berdasarkan HR. al-Baihaqi, juz 3/ no. 4640; Thabrani, juz 8/ no. 8115; Daruqutni, juz 2/ no. 2, dari Ubay bin Ka’ab. Hadis ini dikuatkan oleh ‘Iraqi)

6. Memanjatkan doa dan meminta pengampunan dari Allah SWT.

