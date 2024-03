Tampil Perdana Usai Pilpres, Putin 'Dikawal' 3 Capres Lawannya

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, MOSKOW –Vladimir Putin, presiden Rusia terpilih untuk periode kelima berdasarkan perhitungan sementara pemilihan 2024, berpidato di depan ribuan massa didampingi tiga capres lawannya.

Berdasarkan laporan live video The Times and The Sunday Times, Vladimir Putin tampil perdana di Lapangan Merah atau Red Square, Moskow, Senin (18/3/2024) waktu setempat bersama tiga kompetitornya, Vladislav Davankov, Nikolay Kharitonov dan Leonid Slutsky.

Putin berpidato penuh dengan semangat di depan ribuan orang yang berkumpul di Red Square untuk memperingati 10 tahun aneksasi Krimea oleh Rusia. Acara bermula diiringi dengan nyanyi-nyayian.

Kemudian, Putin datang ke atas panggung dengan ‘dikawal’ tiga kompetitornya tersebut. Sesaat kemudian Putin meminta tiga capres rivalnya itu berdiri di belakangnya saat berpidato. Riuh pendukungnya pun bersorak menyambutnya.

Dalam pidatonya, Putin menyebut Krimea sebagai wilayah penting dan strategis yang menjadi kebanggaan Rusia. Dia pun menyebutkan empat wilayah Ukraina, yakni Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia, dan Kherson bagian dari ‘tanah air’.

“Keinginan mereka [penduduk] untuk kembali ke keluarga asal mereka ke tanah air, ternyata lebih sulit, lebih tragis," ujarnya.

Ucapan juga diamini oleh Kharitonov, Davankov, dan Slutsky, yang mendeklarasikan Rusia dan Krimea sebagai satu tanah air. Mereka pun mengucapkan selamat atas bergabungnya Krimea ke Rusia, “selamat bersatu kembali.”

Dalam kesempatan itu Putin mengumumkan jalur kereta api baru ke Krimea melalui Ukraina yang telah diduduki Rusia. Jalur itu membentang dari kota Rostov-on-Don ke Krimea melalui kota-kota di Ukraina, Donetsk, Mariupol dan Berdyansk.

Putin mengatakan jalur dari Rostov ke kota-kota yang diduduki telah dipulihkan di bagian selatan dan timur Ukraina. Menurutnya, jalur sekarang akan diperluas ke kota pelabuhan Sevastopol di Krimea yang dianeksasi.

Rusia telah menduduki Krimea sejak menginvasi semenanjung tersebut pada 2014. Sebuah jembatan yang menghubungkan Krimea dengan daratan Rusia dibuka pada 2018. Namun, jembatan itu telah diserang dan terpaksa ditutup dua kali sejak dimulainya perang di Ukraina.

Putin mengatakan, dalam pidato singkatnya memuji peringatan 10 tahun invasi Krimea bahwa jalur kereta api baru akan menjadi ‘jalan alternatif lain’ dari jembatan yang menghubungkan semenanjung Rusia saat ini.

“Inilah bagaimana kita akan maju bersama, bergandengan tangan. Inilah yang – bukan dalam kata-kata, tapi dalam perbuatan – membuat kita semakin kuat,” katanya kepada ribuan orang yang berkumpul di Lapangan Merah Moskow.

Dia mengatakan Krimea sering disebut sebagai kapal induk yang tidak dapat tenggelam. Putin menambahkan bahwa Krimea kini telah kembali ke pelabuhan asalnya.

“Krimea di atas segalanya adalah rakyatnya, rakyat Sevastopol dan Krimea, mereka adalah kebanggaan kami,” kata Putin.

Sebagai pengingat, Krimea diakui secara internasional sebagai wilayah Ukraina, meskipun Rusia menduduki dan mengklaim aneksasi 10 tahun lalu.

Di pengujung acara, Putin pun mengucapkan terima kasih kepada massa atas dukungan mereka terhadap kesuksesan pemilu baru-baru ini. Acara ditutup dengan menyayikan lagu kebangsaan Rusia.

