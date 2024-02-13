Catat! Ini Daftar Caleg DPR Dapil Jateng V

Bisnis.com, JAKARTA - Pemilu 2024 akan menjadi ajang para calon legislatif alias caleg untuk bertarung memperebutkan kursi ke Senayan. Salah satu daerah pemilihan atau dapil yang paling sengit adalah dapil Jawa Tengah (Jateng) V DPR RI.
Dapil Jateng V sendiri meliputi Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, dan Kota Surakarta.
Pada Pemilu 2019, caleg dengan perolehan suara terbanyak ada di dapil Jateng V. Caleg yang dimaksud yaitu Puan Maharani, yang peroleh 404.034 suara. Kini, Puan kembali maju kembali di dapil Jateng V.
Pada Pemilu 2024 ini, akankah Puan kembali menjadi caleg dengan perolehan suara terbanyak? Atau ada caleg lain yang bisa menggerus suara ketua DPR RI itu pada hari pencoblosan 14 Februari 2024?
Berikut daftar lengkap caleg DPR RI dapil Jateng V:
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB):
1. H. SUKAMTO, S.H.
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2. H. MOHAMAD TOHA, M.Si.
3. NINING WULANDARI
4. PURNAMA DHEDHY STYAWAN, S.E., M.E.
5. SRI AMBARWANI
6. WIDAD NUR ROSYIDAH, S.Pd.
7. SRIYANTO
8. ARYOSENO GEMBONG PRAKOSO
Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra):
1. ADIK SASONGKO
2. H. BAMBANG RIYANTO, S.H., M.H., M.Si.
3. Hj. SUYATMI, S.Pd., M.M.
4. ISKANDAR, S.Pd.
5. YEREMIAS NDOEN, S.T., M.Si.
6. N.R. KURNIA SARI
7. Dr. Ir. A.A.B. HARYANTO, M.Eng.Sc., M.H.
8. H. TOTO SUSMONO HADI, S.H., M.H.
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP):
1. PUAN MAHARANI
2. ARIA BIMA
3. IDRUS ALHAS, S.E.
4. RAHMAD HANDOYO, S.Pi., M.M.
5. H. DIDIK HARYADI, S.T., S.H.
6. LATANZA SHIMA DAYYANA
7. YOHANNIS HADIYANTO R., S.H., M.H.
8. EDY WIJAYA KAROKARO
Partai Golongan Karya (Golkar):
1. H. SINGGIH JANURATMOKO, S.K.H., M.M.
2. Dr. ENDANG SRIKARTI HANDAYANI
3. Dr. DINA HIDAYANA, S.P., M.Sc.
4. Dr. HENRY INDRAGUNA
5. Ir. EKO SARJONO PUTRO
6. TUNING RAHAYU, S.S., M.I.Kom.
7. ALDIVONANG ROTANA PERDANA HUTAMA PUTRA
8. JUSTINO DJOGO
Partai NasDem:
1. EVA YULIANA
2. M. MIFTACHUN MIAM, S.T.P., M.M.
3. PRIANTO AGUS SURYONO
4. DIDIB ACHMAD SUHARTO
5. KMT. Hj. SITI MARYANI, S.E.
6. SUHARDJANTO, S.E.
6. Drs. GANTYO KOESPRADONO
6. HARY PRABOWO
Partai Buruh:
1. AGUS WAHANA
2. ADI PURNOMO
3. SIWI RAHMAWARDANI
4. YAYAN SUPRIATNA
5. KHOIROTUT TASLIA
6. ANTON
7. UMI MUAYADAH
8. RIZKIA FARA UNZILA
Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora):
1. KUMALASARI KARTINI
2. YULARDI HAMDANI ABD, S.E.
3. SUNARDI
4. NURMALA DESIARISANDHI
5. YOSE RIZAL PRISTIWAJI
Partai Keadilan Sejahtera (PKS):
1. Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI,
S.E., M.Si.
2. H. MOCH. SAMRODIN, S.E., M.M.
3. Hj. HARITSAH, S.I.P.
4. FAHMI 'AZMI, S.E.
5. ARJU RAHMANTO, S.Ag., M.Ag.
6. WURI HANDAYANI
7. RETNO WULANSARI
8. AGUS SUBAGIYO, S.H., M.H.
Partai Kebangkitan Nusantara (PKN):
1. MEZARO NDRAHA
2. AGUS SUPARMAN
3. CAROLITA ADRILIA FAUSTIEN ADJID
4. SANDI RAHMAN
5. SARI SUBIYANTO
6. YENNI ADELAIDA KATUUK
7. ACHSANUL SOLICHIN
8. DARMAWAN
Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura):
1. KADAR YUGO, S.H., Sp.Not.
2. SURYANTO
3. PRISKILA MELISA BISASU
4. FAISAL RAMON RIADO
Partai Garda Republik Indonesia (Garuda):
1. SYAIFUL ANWAR
2. Ir. AMI JOYO WARSO EDI
3. NURHALIFAH
4. NENI YUNINGSIH
5. M ADO MURTHADPO
6. DR H. SYAFEI HADI, M.B.A.
7. NENG NOVIYANTI
8. KASMANI
Partai Amanat Nasional (PAN):
1. MUHAMMAD HATTA
2. WIWAHA AJI SANTOSA, S.Pd.
3. PRIHATIN KUSDINI, S.H., M.H.
4. UMAR HASYIM
5. H. M. AL AMIN, S.E.
6. YOSIE MARYUNI DAHILZA
7. SUHARTINI
8. Ir. WALUYO WIRO DIKROMO, M.M.
Partai Bulan Bintang (PBB):
1. K.H. MASRUR ANHAR
2. ACHMAD ABU JAZID
3. CHAIRI INAJAH
4. HERAWATI
5. Dr. META INDAH BUDHIANTI, S.H.,
M.H.
6. SA'DIAH, S.I.P., M.Pd.
7. DIAH KURNIAWATI ULFAH
Partai Demokrat:
1. DWI PURWANTO
2. ONE KRISNATA
3. EMY YULIATI
4. FENDY DWI KUSWANTO
5. WIRANTI SAPUTRI, S.E.
6. HERU PRAJANTO
7. RATNA WULANSARI
8. Drs. W. HERRY WIBOWO, M.H.
Partai Solidaritas Indonesia (PSI):
1. CYNTHIA RIZA
2. ARI NUGROHO
3. BUDI SANTOSO, S.T.
4. DANY SUMANJAYA
5. SISILLIA NOVI UNTARI
6. DOMO PRASOJO, S.Si.
7. KURNIAWAN EKO SUSETYO
8. TITIK LESTARI
PARTAI PERINDO:
1. G.K.R. AYU KOES INDRIYAH
2. AGUNG NUGROHO, S.H., M.H.
3. WAHYU ISSA WIJAYANTO, S.E.
4. RIDHA ULFAH
5. DENOVAN
6. MARTEN SURAHMAN
7. LINA DEVIYANTI SINAGA
8. ADE TJENDRA, S.Kom.
Partai Persatuan Pembangunan (PPP):
1. Irjen. Pol. (Purn.) Drs. ANDJAN PRAMUKA PUTRA, S.H., M.Hum.
2. H. EDDY SANTOSO, S.Pd., M.M.
3. IRMAWATY WAHID
4. MUSLIMIN MAHMUD, S.H.
5. SUDJADI, S.P., M.M.
6. NELITA
7. SIGID PURNOMO, S.H.
8. ZAENAL MUSTOFA, S.Pd., S.H., M.H.
Partai Ummat:
1. Dra. Hj. SITI NUR ZULAIKHAH
2. BAMBANG SATRIAWAN, S.Psi.
3. Dra. NUR FADHILAH
4. TASNIEM FAUZIA
5. WIJAYA WIRASTYAWAN
6. HERI KRISTIYANTO
7. MULYANTO
8. FITRIA YENI LESTARI
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