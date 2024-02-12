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Dapil Neraka! Daftar Caleg Jabar 1 Dibanjiri Pesohor, Ini Nama-namanya!

Simak daftar Caleg Dapil Jawa Barat (Jabar) 1. Ternyata dibanjiri pesohor!
Reyhan Fernanda Fajarihza
Reyhan Fernanda Fajarihza - Bisnis.com
Senin, 12 Februari 2024 | 20:28
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Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi menetapkan 668 daftar calon tetap (DCT) anggota DPD peserta Pemilu 2024 pada Jumat (3/11/2023). Ketua KPU Hasyim Asyari menjelaskan, total 668 DCT anggota DPD peserta Pemilu 2024 berasal dari 38 provinsi atau daerah pemilihan. Dari angka tersebut, didominasi oleh laki-laki atau sebanyak 80,5 persen. JIBI/Bisnis-Suraya Dua Artha Simanjuntakrnrn
Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi menetapkan 668 daftar calon tetap (DCT) anggota DPD peserta Pemilu 2024 pada Jumat (3/11/2023). Ketua KPU Hasyim Asyari menjelaskan, total 668 DCT anggota DPD peserta Pemilu 2024 berasal dari 38 provinsi atau daerah pemilihan. Dari angka tersebut, didominasi oleh laki-laki atau sebanyak 80,5 persen. JIBI/Bisnis-Suraya Dua Artha Simanjuntakrnrn

Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat daftar nama calon legislatif (caleg) DPR RI untuk daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat 1 dalam Pemilu 2024

Terdapat 18 partai dengan komposisi 5 hingga 7 caleg yang memperebutkan kursi legislator Senayan dari dapil Jabar 1. 

Sejumlah pesohor dari kalangan artis turut berkontestasi dalam dapil ini. Di antaranya adalah Melly Goeslaw dari Partai Gerindra, Marcell Siahaan dari PDI Perjuangan (PDIP), hingga Giring Ganesha dari PSI.

Berikut daftar partai beserta caleg di Dapil Jabar 1

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

1. HABIB SYARIEF MUHAMMAD

2. ERWIN, S.E., M.Pd.

3. Dr. ROSYE ROSARIA ZAENA, S.E., M.Si., Ak., CA., CPRM., CAVP

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4. HOERUL FALAH, S.Sy.

5. RACHMAT RIADY TANANG, S.T.

6. TUTI HERAWATI, S.Pd.I.

7. MAKHFUDZ SOLAIMAN

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)

1. MELLY GOESLAW

2. Dr. Ir. H. SODIK MUDJAHID, M.Sc.

3. EVERSTI NEVALIA, S.E., B.Sc., M.B.A.

4. Dr. iur. LIONA NANANG SUPRIATNA, S.H., M.Hum.

5. Dra. ELZA GALAN ZEN

6. MARIA ROSALINDA, S.Sos., M.Si.

7. YUDI SAEPULOH

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

1. JUNICO B.P. SIAHAAN, S.E.

2. ANANG SETIA SUMARSONO, M.Si.

3. MEIDYA AMORA I., M.Si.

4. Ir. MEINDAR S. SUNARYA

5. MARCELL SIAHAAN, S.H.

6. DINI INDRA RUSMAYASARI

7. TAUFIK HIDAYAT UDJO

Partai Golongan Karya (Golkar)

1. NURUL ARIFIN, M.Si.

2. MUHAMAD SURYA WIJAYA

3. HEIDY MULYADI HIDAYAT

4. Dr. ATALIA PRARATYA, S.I.P., M.I.Kom.

5. AHMAD FITRI, S.M.

6. EUIS RATNANINGSIH, M.M.

7. Dr. H. ASEP SAPSUDIN

Partai NasDem

1. MUHAMMAD FARHAN

2. DICKY PERMANA

3. ESTIANA FITHRIANA DEWI, S.Sos.

4. Drs. HEHAHIA COSTAN

5. drg. DICKY A. M. HARUN, Sp.Ort.

6. JOICE TRIATMAN

7. Rd. SUBCHAN DARAGANA, S.Sos.

Partai Buruh

1. P. CHARLY SAMOSIR, S.E.

2. SUMIYATI, S.H.

3. Ir. ARI ABRIYARTO

4. SURYADIN OMAR NINDITO S.

5. KABAN SIMION TARIGAN

6. AGUSTINAH SYUKUR

7. AHMAD ANDRIYAN PASTARIKAYANA

Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)

1. H. RICO MARBUN

2. dr. RINA ADELINE SUMANTRI, Sp.MK., M.Kes.

3. MICKY FACHRUL

4. Dr. Dra. RESTOENINGROEM, M.P.D.

5. EDI JUNAEDI, S.Ag.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

1. Hj. LEDIA HANIFA A., S.Si., M.Psi.T.

2. Dr. H. HARU SUANDHARU, S.Si., M.Si.

3. Prof. Dr. SANUSI UWES, M.Pd.

4. TEDDY SETIADI, S.Sos.

5. dr. AULIYA RAHMI FADLILAH

6. HENDRA SETIAWAN, S.E., M.M.

7. SRI CHOLIFAH

Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)

1. Dr. M.FARHAT ABBAS, S.H., M.H.

2. BERIMAN PURBA

3. MIA VINITA, S.E

4. FELICIA ELVIRA SIHOTANG

5. FETRISIA

6. NENENG SITI FATIMAH

7. AGUNG SETIANA

Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)

1. DIAN RAHADIAN, S.H., M.H.

2. Ir. IRAWATI

3. Dr. SOBARNA KARTAMIHARDJA

4. ANITA SELASARI PESULIMA, S.H.

5. FAHMI FADILAH

6. KARDIN PANJAITAN, S.H.

7. Dra. EUIS SUPRIATI

Partai Garda Republik Indonesia (Garuda)

1. SYIHAN HIRZAN SILARATUBUN

2. AKHMAD LUTHFIE

3. NURRASDA KURNIA NINGSIH

4. CHAIRUL FADILLAH

5. ELDA PITRIANI

6. LISED INDAH HARNUM

7. MUHAMMAD FADHEL RAMADHAN

Partai Amanat Nasional (PAN)

1. M. RASYID RAJASA

2. AYU ANGGRAENI

3. FAISAL HARIS

4. HERU CIPTO NUGROHO, S.Sos.

5. DWI MUKTI WIBOWO, S.H., M.H.

6. SITI ASYADIRA R. GANIYYAH

7. M. FADILLA

Partai Bulan Bintang (PBB)

1. H. AHMAD SAELAN

2. Dr. SUTARMAN, S.T., S.Kom., M.Pd., M.M.

3. Dr. ANIE ROHAENI, M.Pd.I.

4. ARDI SUBARKAH

5. SURYANI FATIN, S.E.

6. MOHAMAD RIDWAN

7. NESSY CAROLINA

Partai Demokrat

1. H. AGUNG BUDI SANTOSO, S.H., M.M.

2. CHAIRUL YAQIN HIDAYAT, S.A.P.

3. Hj. AI SURYANI, S.H., SP.I.

4. H. FATHI

5. Dr. EDDY RS, M.H.

6. Rr. DWI ASIANTI WISNUWARDHANI

7. MOCHAMAD EDWIN KHADAFI, S.E.

Partai Solidaritas Indonesia (PSI)

1. GIRING GANESHA DJUMARYO, S.I.Kom.

2. FURQAN AMINI M.CHAN, S.Psi.

3. DONA YURIKE SIDABUTAR, S.S., M.Si.

4. YUNIUS SUWANTORO

5. MELISSA LIE, S.Sos.

6. ROBBY KUMALA

7. HENY PUSPITASARI

Partai Perindo

1. Dr. H. FERRY KURNIA R., M.Si.

2. CLARISSA H. TANOESOEDIBJO, B.A., B.Com

3. Dr. DJONI TOAT MULJADI, S.H., M.M.

4. ABU HUDZAEFAH, S. Ag.

5. NUR SLAMET IMAM SYAFII, S.Sos.

6. YUNITA, S.E.

7. MARYAM APRIANI DEWI

Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

1. MUHAMMAD HIDAYAT

2. MUH ABDI MUNIF

3. GITA WIDIASANTY, S.I.Kom., M.Si.

4. JAJANG JAKARIA

5. AULIA ISKANDAR PUTRI

6. SOIMAH

7. H. ADANG SUHYATNA, S.I.P., M.Si.

Partai Ummat

1. Prof. Dr. H. RUSLI GHALIB, S.E., M.S.P.

2. ALI AKBAR SYAHRIR, S.H.

3. DARNA LATIFAH HANUM, S.E.

4. Dr. NURULLAH BUDISISWANTO, S.T., M.T.

5. AHMAD AKHYAR MUTTAQIN

6. DEVI FERIYAL

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Penulis : Reyhan Fernanda Fajarihza
Editor : Feni Freycinetia Fitriani

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