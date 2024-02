Profil Bijak Memilih dan Kawal Pemilu, Inisiatif Independen Mengawal Pemilu 2024

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Masyarakat diimbau untuk aktif mengawal Pemilu 2024 untuk mewujudkan Pesta Demokrasi yang jujur dan adil.

Pengawalan pemilu tidak hanya dilakukan saat penghitungan suara, tetapi dimulai saat memilih caleg, calon kepala daerah, hingga capres dan cawapres di tempat pemungutan suara (TPS).

Untuk mengetahui siapa saja sosok yang maju di Pemilu, Anda bisa mengakses laman resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Namun, jika ingin mengetahui lebih dalam. misalnya profil kandidat, Anda bisa mengakses laman bijakmemilih.id.

Setelah menentukan pilihan dan melakukan pemungutan suara, masyarakat bisa lanjut mengawal hasil perhitungan suara lewat laman KawalPemilu.org.

Kedua laman itu merupakan inisiatif sekelompok masyarakat yang menyatakan diri independen atau tidak terafiliasi dengan Pemerintah atau partai politik tertentu.

Profil Bijak Memilih

Dilansir dari laman bijakmemilih.id, Bijak Memilih diinisiasi oleh Think Policy dan What Is Up Indonesia (WIUI) secara independen. Think Policy menyediakan fungsi sekretariat secara keseluruhan sebagai badan hukum, dan bersama dengan WIUI, menjalankan Bijak Memilih di bidang riset, platform, acara, media sosial, dan kemitraan.

Pendanaan Bijak Memilih adalah bagian dari inisiatif corporate citizenship Think Policy, dan dimiliki bersama oleh kedua organisasi dengan komitmen penuh dalam menjaga independensi tanpa afiliasi dengan kandidat atau partai manapun.

Dalam lamannya, Bijak Memilih menyajikan sejumlah informasi di antaranya isu-isu relevan yang menjadi sorotan saat ini, profil parpol (latar belakang, ideologi, hingga rekam jejak di pemilu sebelumnya), dan profil kandidat yang maju di Pemilu 2024 hingga program-program yang diusungnya.

Profil Kawal Pemilu

KawalPemilu.org adalah situs yang digagas oleh Ainun Najib yang memuat tabulasi dari hasil rekapitulasi data scan dari formulir C1 untuk Pemilihan presiden Indonesia 2014 yang didapatkan dari situs web KPU.go.id.

Adapun data tabulasi tersebut diunggah dan diperbarui pada server KawalPemilu.org setiap sekitar 10 menit. Kawal Pemilu menjadi salah satu solusi untuk mencegah kecurangan di tengah pesta demokrasi, khususnya saat Pilpres 2024.

Ainun Najib berharap agar semakin banyak yang unggah input dan kirim data, maka penghitungan swadaya ini akan semakin transparan dan akurat.

Dilansir dari lamannya, begini cara kerja Kawal Pemilu:

Siapapun bisa memfoto hasil Pilpres dari TPS (C.HASIL-PPWP berisikan hasil akhir setiap paslon). Kemudian login ke kawalpemilu.org dan unggah foto tersebut, beserta angka hasilnya. Moderator akan me-review foto, hasil suara, dan lokasi TPS yang diunggah. Hasil juga akan dicek ulang oleh sistem Kawal Pemilu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News