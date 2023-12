Viral! Tangan Utusan Amerika Bergetar saat Veto Gencatan Senjata Gaza di DK PBB

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Utusan Amerika Serikat (AS) untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Robert A Wood menyatakan bahwa negaranya memveto resolusi gencatan senjata di Gaza, saat membahas Timur Tengah dengan Dewan Keamanan PBB, Jumat (7/12/2023).

Kabar AS memveto resolusi gencatan senjata di Gaza tersebut sontak mendapat kecaman dari berbagai negara.

Adapun, dalam video yang beredar di media sosial, saat berada di PBB, tangan Wood terlihat bergetar seakan gugup dan takut, saat memveto usulan gencatan senjata di Gaza tersebut.

Berbagai negara, Korea Utara bahkan Indonesia menyesalkan tindakan AS yang memveto seruan gencatan senjata di Gaza tersebut.

Profil Robert A Wood

Perlu diketahui, Robert A Wood dipilih oleh Presiden AS Joe Biden untuk menjabat sebagai Perwakilan Alternatif AS untuk Urusan Politik Khusus di PBB dan Perwakilan Alternatif AS untuk Urusan Khusus Urusan Politik dalam Sidang Majelis Umum PBB, pada 15 Desember 2021.

Dia dikukuhkan oleh Senat AS pada 21 September 2022 dan dilantik pada 6 Oktober 2022. Wood berkarir sebagai Pejabat Dinas Luar Negeri AS selama 33 tahun sebelum pensiun pada 2021.

Sebelumnya, Wood menjabat sebagai Perwakilan AS pada Konferensi Perlucutan Senjata dan sebagai Perwakilan Khusus AS untuk Masalah Konvensi Senjata Biologi dan Racun (BWC) di Misi AS untuk PBB di Jenewa, sejak Juli 2014-Oktober 2021.

Selain itu, dia juga menjabat sebagai Komisaris AS pada Komisi Konsultatif Bilateral Perjanjian START Baru, dari 2018-2021.

Melansir laman resmi Deplu AS, sebelum bertugas di Jenewa, dia menjabat sebagai Wakil Kepala Misi di Misi Amerika Serikat untuk Uni Eropa pada Agustus 2013-2014.

Lebih lanjut, Wood juga menjabat sebagai Wakil Perwakilan Amerika Serikat untuk Organisasi Internasional di Wina, Austria pada 2010-2013.

Kemudian, dia juga menjabat sebagai Wakil Juru Bicara Departemen Luar Negeri dan Wakil Asisten Sekretaris Urusan Publik, pada 2008-2010.

Selama 6 bulan pertama pemerintahan Obama, dia menjabat sebagai Penjabat Asisten Menteri Luar Negeri untuk Urusan Masyarakat dan Penjabat Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS.

Dia juga pernah menjabat sebagai Atase Pers di Kedutaan Besar Amerika Serikat di Berlin, Jerman, pada 2004-2008. Sebelum ditugaskan di Berlin, Wood adalah Wakil Juru Bicara Misi Amerika Serikat untuk PBB di New York pada 2001-2004.

Wood bekerja sebagai penasihat urusan masyarakat pada Biro Urusan Afrika, di Washington, sebagai asisten khusus pada Wakil Menteri Diplomasi Publik dan Hubungan Masyarakat, dan dalam posisi yang berhubungan dengan Balkan.

Dia juga menjabat posisi urusan masyarakat di Mexico City, Meksiko; Lagos, Nigeria; Islamabad, Pakistan; dan Pretoria, Afrika Selatan. Dia bisa berbicara bahasa Jerman, Spanyol, dan Prancis.

Adapun, Wood juga pernah menerima Penghargaan Pangkat Presiden Berjasa pada 2021. Dia juga telah menerima beberapa penghargaan Kinerja Layanan Luar Negeri Senior.

Dia dianugerahi Knighthood of the Order of Lafayette pada Juni 2019. Dia merupakan lulusan Cum Laude dari City University of New York dengan gelar BA di bidang Jurnalisme pada 1985. Wood menikah dengan Gita Gouri-Wood dan memiliki seorang putra.

