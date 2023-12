Viral Iron Dome Israel Nyasar, Jatuh di Tel Aviv?

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Di media sosial twitter alias X, tengah viral rudal pencegat iron dome milik gagal menahan serangan dan jatuh di Israel Tengah.

Ramai pengguna twitter membagikan video tersebut sehingga membuat cuitan Iron Dome pun menjadi trending topik.

Menanggapi hal tersebut, pasukan Pertahanan Israel mengatakan pihaknya sedang menyelidiki setelah rekaman menunjukkan rudal pencegat Iron Dome gagal dan jatuh di Israel tengah.

“Kemungkinan bahwa sebuah pencegat [rudal] jatuh di negara tersebut karena kerusakan teknis sedang diperiksa,” kata IDF dalam menanggapi pertanyaan mengenai masalah tersebut. Insiden ini sedang diselidiki,” ujar mereka dilansir dari Times of India.

Belum ada laporan korban luka akibat kejadian tersebut.

Rudal Tamir ditembakkan saat baterai Iron Dome merespons serangan roket dari Jalur Gaza ke Tel Aviv dan sekitarnya sekitar pukul 10 malam.

Rudal Tamir kadang-kadang gagal, meski dalam banyak kasus tidak menimbulkan kerusakan berarti.

Ini merupakan kedua kalinya Iron Dome gagal menahan serangan dan justru jatuh di kawasan Israel.

Berikut beberapa komentar warganet di twitter

Iron Dome malfunctions and hits Tel Aviv

The Iron Dome misfires and hits Tel Aviv. I'm sure Israel will call it a Hamas rocket

Iron Dome became pro-Palestine Once again, an Iron Dome interceptor malfunctioned and did an U-turn hitting Tel Aviv instead. This is the 2nd time this happened since the war.

A rocket launched by the Iron Dome misses its target and falls in Tel Aviv

Another footage showing failed Israeli Iron Dome interceptor launch in Tel Aviv.

