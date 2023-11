Pegadaian Gelar Gathering Bank Sampah di Kota Padang

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - PT Pegadaian bersama Forum Sahabat Emas Peduli Sampah Indonesia (Forsepsi) yang merupakan Bank Sampah binaan Pegadaian akan menggelar Rapat Koordinasi Tahunan, sekaligus menjadi momentum silaturahmi dan gathering Bank Sampah seluruh Indonesia pada Rabu tanggal 8 Oktober mendatang di Kota Padang.

Hal ini dilakukan sebagai bentuk komitmen Pegadaian untuk mengimplementasikan kepedulian lingkungan khususnya masalah sampah melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Pelaksanaan kegiatan ini sekaligus dimanfaatkan sebagai Musyawarah Nasional Forsepsi dalam menentukan rencana kerja Tahun 2024 terutama komitmen Pengguna Aplikasi Bank Sampah “Pegadaian Peduli” dan juga penerimaan anggota baru Bank Sampah Pegadaian.

Penggunaan Aplikasi Pegadaian Peduli menjadi fokus utama Forsepsi sebagai wujud Program Tata Kelola Bank Sampah melalui pemanfaatan digitalisasi Bank Sampah. Sejak Tahun 2018, Pegadaian aktif membina 75 Bank Sampah yang hingga kini bertambah menjadi 200 Bank Sampah dengan adanya program Clean and Gold Movement, serta melalui rekrutmen bersama bank sampah binaan Pegadaian.

Executive Vice President Divisi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT Pegadaian Rully Yusuf mengatakan, kegiatan ini sebelumnya pernah digelar di Jember dan Makassar dalam rangka Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) dan Hari Lingkungan Hidup (HLH) yang turut dihadiri oleh berbagai stakeholder seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan hingga kementerian BUMN.

“Gathering kali ini berbeda dari sebelumnya karena mendatangkan Bank Sampah binaan seluruh Indonesia untuk hadir di Kota Padang yang juga turut mengundang Bank Sampah baru yang terpilih dari program The Gade Clean dan Gold Movement. Kesempatan ini menjadi landasan pacu bagi seluruh bank sampah untuk dapat mengoptimalkan penggunaan Aplikasi Pegadaian Peduli," jelas Rully, dikutip dari siaran pers, Rabu (8/11/2023).

Bukan tanpa alasan, pelaksanaan gathering Bank Sampah di Kota Padang menjadi bentuk dukungan Pegadaian kepada Pemerintah Kota Padang dengan mewajibkan seluruh ASN se-Kota Padang untuk memulai kebiasaan pemilahan sampah dan bergabung menjadi nasabah Bank Sampah Pegadaian.

“Salah satu agendanya, tim TJSL Pegadaian Bersama Pak Walikota akan menggelar talkshow mengenai tips sukses dalam pengelolaan sampah se-kota Padang dengan melibatkan ASN, yang akan dilaksanakan di Bagindo Aziz Chan Padang,” tambah Rully.

Puncak rangkaian kegiatan ini akan ditutup dengan malam Penganugerahan Pemenang Lomba Tata Kelola Bank Sampah, Best Achievement Bank Sampah, serta Pengumuman 10 Bank Sampah Terbaik Nasional dan 23 Terbaik Provinsi dalam program Rekrutmen The Gade Clean and Gold Movement.

