Warga Gaza Bertahan Lebih dari Sebulan Tanpa Air, Makanan dan Layanan Kesehatan

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Serangan Israel di Jalur Gaza, yang merupakan salah satu wilayah terpadat di dunia, telah menyebabkan kematian 10.328 warga Palestina, 4.237 di antaranya anak-anak, dan lebih dari 1.400 orang tewas di pihak Israel sejak perang dimulai pada 7 Oktober lalu.

Melansir Aljazeera, Rabu (8/11/2023), PBB mengatakan layanan kesehatan, sanitasi, air dan makanan di wilayah Gaza mendekati titik puncak. Kementerian Kesehatan di Gaza menyebut jumlah orang yang terluka bertambah menjadi 25.965 orang.

Pada tanggal 9 Oktober, militer Israel mengumumkan blokade total terhadap wilayah kantong Gaza yang sudah terkepung, termasuk larangan air dan makanan. Dua hari kemudian, listrik padam dan membatasi masuknya bantuan dan bahan bakar.

Diperkirakan 1,5 juta orang terpaksa mengungsi, kondisi mereka semakin berbahaya karena kurangnya pasokan kebutuhan pokok.

Kelompok hak asasi manusia telah memperingatkan selama bertahun-tahun tentang memburuknya situasi air di Jalur Gaza. Pada tahun 2021, Institut Global untuk Air, Lingkungan dan Kesehatan dan Monitor Hak Asasi Manusia Euro-Mediterania menggambarkan air Gaza sebagai “tidak dapat diminum” dengan 97 persen airnya tidak layak untuk dikonsumsi.

Kini, kekurangan listrik menyebabkan instalasi desalinasi dan pengolahan air limbah tidak dapat berjalan, sehingga semakin mengurangi akses terhadap air minum yang aman.

Pada 4 November, Israel menghancurkan reservoir air di Gaza utara serta tangki air umum yang memasok beberapa lingkungan di selatan.

Banyak orang meminum air yang tercemar, asin, dan mengantre berjam-jam dengan harapan mendapatkan air yang dapat diminum.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan bahwa dibutuhkan antara 50 hingga 100 liter air per orang per hari, namun mereka memperkirakan rata-rata alokasi air harian di Gaza hanya tiga liter untuk semua kebutuhan sehari-hari, termasuk minuman dan kebersihan.

Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) mengatakan bahwa 80 persen populasi di Jalur Gaza mengalami kerawanan pangan sebelum dimulainya serangan pada tanggal 7 Oktober. Hampir separuh populasi dari 2,3 juta orang bergantung pada bantuan makanan dari Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA).

Sebelum 7 Oktober, rata-rata sekitar 500 truk diizinkan masuk ke Gaza setiap hari.

Menurut Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) PBB, sejak 21 Oktober, setidaknya 451 truk telah memasuki Gaza, 158 di antaranya membawa makanan, termasuk ikan kaleng, pasta, tepung terigu, pasta tomat kalengan, dan kacang kalengan; 102 membawa perbekalan kesehatan; 44 orang mempunyai air atau produk kebersihan; 32 item non-makanan yang diangkut; dan delapan orang memiliki persediaan nutrisi.

Truk-truk yang tersisa membawa muatan campuran. Pasokan bahan bakar masih belum diperbolehkan masuk ke Gaza, yang berdampak serius pada rumah sakit yang masih berfungsi dan membahayakan nyawa ribuan orang.

Bahan Pangan Hambir Habis

Program Pangan Dunia (WFP) mengatakan stok makanan di Gaza hampir habis, dan persediaan hanya tersisa untuk lima hari. Untuk setiap orang yang telah menerima bantuan pangan WFP, setidaknya ada enam orang lagi yang membutuhkan.

Pabrik roti yang masih beroperasi harus berproduksi enam kali lipat dari kapasitas normalnya, sehingga warga mengantri selama 4-6 jam untuk mendapatkan roti, dan juga membuat diri mereka rentan terhadap serangan Israel.

Hanya satu dari toko roti yang dikontrak oleh WFP, dan delapan toko roti lainnya di wilayah selatan dan tengah, yang sesekali menyediakan roti ke tempat penampungan, bergantung pada ketersediaan tepung dan bahan bakar.

WHO mengatakan perempuan dan anak-anak menanggung beban pemboman fasilitas kesehatan di Gaza dan kurangnya pasokan.

Perempuan melahirkan bayi di mana pun mereka bisa, tidak dapat mengakses fasilitas kesehatan untuk melahirkan di lingkungan yang bersih, dan dokter harus melakukan operasi caesar tanpa anestesi.

Setidaknya 180 wanita melahirkan setiap hari. Kematian ibu dan bayi baru lahir meningkat karena kurangnya perawatan kritis.

Tempat penampungan UNRWA yang penuh sesak melaporkan kasus infeksi pernafasan akut, diare dan cacar air. Dengan fasilitas yang melebihi kapasitas, masyarakat kini hidup di jalanan.

WHO telah melaporkan setidaknya 22.500 kasus infeksi pernafasan akut dan 12.000 kasus diare, yang dapat berakibat fatal pada anak-anak yang menderita dehidrasi dan kekurangan makanan.

Dokter harus menggunakan cuka sebagai disinfektan dan sekrup serta jarum jahit untuk operasi.

Dr Ahmed Mokhallalati dari Rumah Sakit al-Shifa mengatakan sistem kesehatannya tidak berfungsi dan pengobatan di tempat steril terbatas: “Lalat memenuhi rumah sakit, Anda akan melihat cacing keluar dari luka orang.”

Satu-satunya rumah sakit kanker di Gaza terpaksa ditutup karena kekurangan bahan bakar, dan pasien dengan kebutuhan kritis seperti dialisis dan bayi yang membutuhkan peralatan perawatan intensif sangat terkena dampaknya.

Sejak 3 November, pembangkit listrik utama RS al-Shifa dan RS Indonesia berhenti berfungsi. Pesawat-pesawat tempur Israel terus menyerang rumah sakit dan area di sekitarnya, tempat para pasien, petugas kesehatan, dan ratusan orang yang melarikan diri dari konflik menemukan tempat berlindung. (Andy Repi)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News