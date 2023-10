34 Contoh Pertanyaan Interview Kerja dengan Contoh Jawabannya

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Ada beberapa pertanyaan interview kerja yang biasa ditanyakan di perusahaan manapun ketika proses seleksi masuk ke perusahaan yang berlapis-lapis. Proses interview kerja sendiri, bisa dibilang sebagai salah satu proses yang cukup menentukan diterimanya kamu sebagai pelamar atau tidak.

Pada sesi wawancara, kamu sebagai pelamar akan bertemu dengan HRD, user atau bahkan langsung berhadapan dengan direktur. Tergantung posisi yang kamu lamar. Terkadang, ada saja pertanyaan wawancara yang gampang-gampang susah untuk dijawab.

Contoh Pertanyaan Interview Kerja dan Tips Menjawabnya

1. Mengapa kamu tertarik pada posisi ini?

Contoh jawaban Bahasa Indonesia: Saya tertarik dengan posisi ini karena sesuai dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja saya. Saya percaya dapat memberikan kontribusi positif untuk perusahaan.

Contoh jawaban Bahasa Inggris: I'm interested in this position because it aligns with my educational background and work experience. I believe I can make a positive contribution to the company.

2. Apa kelebihan dan kelemahan kamu?

Contoh jawaban Bahasa Indonesia: Kelebihan saya adalah kemampuan analisa yang tajam. Kelemahan saya adalah terlalu perfeksionis, namun saya terus belajar untuk mengaturnya dengan baik.

Contoh jawaban Bahasa Inggris: My strength is my sharp analytical ability. My weakness is being too perfectionist, but I'm continuously learning to manage it well.

3. Mengapa kamu meninggalkan pekerjaan sebelumnya?

Contoh jawaban Bahasa Indonesia: Saya mencari tantangan baru dan ingin berkembang lebih jauh dalam karier saya.

Contoh jawaban Bahasa Inggris: I'm looking for a new challenge and want to further develop in my career.

4. Dimana kamu melihat diri kamu dalam 5 tahun ke depan?

Contoh jawaban Bahasa Indonesia: Saya melihat diri saya mengambil peran kepemimpinan dan berkontribusi lebih besar untuk perusahaan.

Contoh jawaban Bahasa Inggris: I see myself taking on a leadership role and contributing more significantly to the company.

5. Bagaimana kamu menangani tekanan atau situasi sulit?

Contoh jawaban Bahasa Indonesia: Saya tetap tenang, mengevaluasi situasi, dan mencari solusi terbaik.

Contoh jawaban Bahasa Inggris: I remain calm, assess the situation, and seek the best solution.

6. Apa yang kamu ketahui tentang perusahaan kami?

Contoh jawaban Bahasa Indonesia: Perusahaan Bapak adalah salah satu pemimpin di industri X, dikenal sebagai salah satu perusahaan terbaik di industrinya.

Contoh jawaban Bahasa Inggris: Your company is one of the leaders in the X, known for its [specific achievement/quality].

7. Jelaskan pengalaman kerja kamu yang terkait dengan posisi ini.

Contoh jawaban Bahasa Indonesia: Di pekerjaan sebelumnya, saya bertanggung jawab atas [tugas spesifik] yang sangat relevan dengan posisi ini.

Contoh jawaban Bahasa Inggris: In my previous job, I was responsible for [specific task] which is highly relevant to this position.

8. Bagaimana kamu mendefinisikan sukses?

Contoh jawaban Bahasa Indonesia: Bagi saya, sukses adalah mencapai tujuan yang telah ditetapkan sambil menjaga keseimbangan hidup dan kepuasan diri.

Contoh jawaban Bahasa Inggris: For me, success is achieving set goals while maintaining life balance and self-satisfaction.

9. Ceritakan tentang suatu kesalahan yang kamu buat dan bagaimana kamu menanganinya.

Contoh jawaban Bahasa Indonesia: Saya pernah [kesalahan spesifik]. Saya mengakui kesalahan saya, belajar dari kesalahan tersebut, dan mengambil tindakan korektif.

Contoh jawaban Bahasa Inggris: I once made a [specific mistake]. I acknowledged my mistake, learned from it, and took corrective action.

10. Apa motivasi kamu?

Contoh jawaban Bahasa Indonesia: Motivasi saya adalah perkembangan pribadi dan kontribusi positif yang saya berikan ke perusahaan.

Contoh jawaban Bahasa Inggris: My motivation is personal growth and the positive contribution I bring to the company.

11. Bagaimana kamu mengorganisir waktu kamu?

Contoh jawaban Bahasa Indonesia: Saya menggunakan kalender dan aplikasi manajemen waktu untuk memastikan saya tetap produktif dan memenuhi tenggat waktu.

Contoh jawaban Bahasa Inggris: I use a calendar and time management apps to ensure I stay productive and meet deadlines.

12. Apa yang kamu cari dalam sebuah tim?

Contoh jawaban Bahasa Indonesia: Saya mencari kerjasama tim, komunikasi yang baik, dan dedikasi.

Contoh jawaban Bahasa Inggris: I look for teamwork, good communication, and dedication.

13. Bagaimana kamu mendeskripsikan gaya kerja kamu?

Contoh jawaban Bahasa Indonesia: Saya adalah pekerja keras, detail, dan selalu berfokus pada hasil.

Contoh jawaban Bahasa Inggris: I'm a hard worker, detail-oriented, and always focus on results.

14. Apakah kamu dapat bekerja lembur atau pada akhir pekan?

Contoh jawaban Bahasa Indonesia: Ya, saya fleksibel dengan jam kerja dan siap bekerja lembur jika diperlukan.

Contoh jawaban Bahasa Inggris: Yes, I am flexible with working hours and am ready to work overtime if needed.

15. Ceritakan tantangan terbesar yang kamu hadapi dan bagaimana kamu mengatasinya.

Contoh jawaban Bahasa Indonesia: Tantangan terbesar saya adalah [tantangan spesifik]. Saya mengatasi dengan [solusi spesifik].

Contoh jawaban Bahasa Inggris: My biggest challenge was [specific challenge]. I overcame it by [specific solution].

16. Apa yang kamu lakukan untuk pengembangan diri?

Contoh jawaban Bahasa Indonesia: Saya sering mengikuti pelatihan dan seminar serta membaca buku-buku terkait bidang saya.

Contoh jawaban Bahasa Inggris: I frequently attend training sessions and seminars and read books related to my field.

17. Bagaimana kamu menangani kritik?

Contoh jawaban Bahasa Indonesia: Saya melihat kritik sebagai peluang untuk belajar dan meningkatkan diri.

Contoh jawaban Bahasa Inggris: I view criticism as an opportunity to learn and improve.

18. Apakah kamu memiliki pertanyaan untuk kami?

Contoh jawaban Bahasa Indonesia: Ya, bagaimana proses onboarding karyawan baru di perusahaan ini?

Contoh jawaban Bahasa Inggris: Yes, what's the onboarding process for new employees in this company?

19. Bagaimana kamu menjaga agar tetap termotivasi?

Contoh jawaban Bahasa Indonesia: Saya menetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang, serta mengingatkan diri akan alasan mengapa saya memilih karier ini.

Contoh jawaban Bahasa Inggris: I set short-term and long-term goals and remind myself of the reasons I chose this career.

20. Apa yang membuat kamu berbeda dari kandidat lain?

Contoh jawaban Bahasa Indonesia: Saya memiliki kombinasi unik dari keterampilan X dan Y yang saya rasa sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

Contoh jawaban Bahasa Inggris: I have a unique combination of skills X and Y that I feel align with the company's needs.

21. Bagaimana kamu berkontribusi pada tim sebelumnya?

Contoh jawaban Bahasa Indonesia: Saya sering memberikan solusi kreatif untuk masalah yang dihadapi tim dan memimpin beberapa proyek.

Contoh jawaban Bahasa Inggris: I often provided creative solutions to the team's problems and led several projects.

22. Apa yang kamu cari dalam pekerjaan ini?

Contoh jawaban Bahasa Indonesia: Saya mencari kesempatan untuk tumbuh dan berkontribusi dalam lingkungan yang mendukung.

Contoh jawaban Bahasa Inggris: I'm looking for an opportunity to grow and contribute in a supportive environment.

23. Ceritakan saat kamu harus membuat keputusan sulit.

Contoh jawaban Bahasa Indonesia: Saya harus memutuskan antara [pilihan A] dan [pilihan B]. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, saya memilih [pilihan terbaik].

Contoh jawaban Bahasa Inggris: I had to decide between [option A] and [option B]. After considering the pros and cons, I chose [the best option].

24. Bagaimana kamu menangani konflik di tempat kerja?

Contoh jawaban Bahasa Indonesia: Saya mencoba mendengar semua pihak, berkomunikasi dengan jelas, dan mencari solusi yang menguntungkan semua pihak.

Contoh jawaban Bahasa Inggris: I try to listen to all parties involved, communicate clearly, and seek a solution that benefits everyone.

25. Apa yang kamu ketahui tentang industri ini?

Contoh jawaban Bahasa Indonesia: Industri ini sedang mengalami [perubahan/perkembangan spesifik] dan saya ingin menjadi bagian dari evolusi tersebut.

Contoh jawaban Bahasa Inggris: This industry is currently undergoing [specific changes/developments], and I want to be part of that evolution.

26. Bagaimana kamu memprioritaskan tugas-tugas kamu?

Contoh jawaban Bahasa Indonesia: Saya membuat daftar tugas berdasarkan urgensi dan pentingnya tugas tersebut, lalu membagi waktu saya dengan efisien.

Contoh jawaban Bahasa Inggris: I list tasks based on their urgency and importance and then allocate my time efficiently.

27. Apa yang kamu cari dalam seorang manajer atau atasan?

Contoh jawaban Bahasa Indonesia: Saya mencari seorang manajer yang mendukung, memberikan feedback konstruktif, dan mau berkomunikasi dengan terbuka.

Contoh jawaban Bahasa Inggris: I look for a manager who is supportive, provides constructive feedback, and communicates openly.

28. Ceritakan pengalaman kerja terbaik kamu.

Contoh jawaban Bahasa Indonesia: Pengalaman terbaik saya adalah saat saya berhasil menyelesaikan proyek [X] dalam waktu yang singkat dengan hasil yang memuaskan.

Contoh jawaban Bahasa Inggris: My best work experience was when I successfully completed project [X] in a short time with satisfactory results.

29. Apa pendapat kamu tentang kerja tim?

Contoh jawaban Bahasa Indonesia: Bagi saya, kerja tim adalah kunci sukses. Dengan kolaborasi, kita dapat mencapai lebih banyak daripada bekerja sendiri.

Contoh jawaban Bahasa Inggris: To me, teamwork is the key to success. Through collaboration, we can achieve more than working alone.

30. Bagaimana kamu memastikan untuk selalu belajar dan berkembang dalam pekerjaan kamu?

Contoh jawaban Bahasa Indonesia: Saya selalu proaktif dalam mencari pelatihan dan sumber belajar, serta meminta feedback untuk meningkatkan kinerja saya.

Contoh jawaban Bahasa Inggris: I'm always proactive in seeking training and learning resources and request feedback to enhance my performance.

31. Coba Ceritakan Tentang Diri Anda?

“Perkenalkan nama saya Dewa. Lulusan S1 Ilmu Komunikasi Universitas Pembangunan Jaya. Saya memiliki minat yang tinggi kepada bidang jurnalistik. Selama kuliah, saya berhasil memenangkan beberapa kompetisi penulisan jurnalistik. Selain itu, saya juga aktif dalam organisasi PERS. Saya juga bergabung dengan komunitas Fotografi untuk meningkatkan kemampuan fotografi saya dan tentunya menambah relasi. Hal-hal tersebut saya lakukan dengan tetap fokus pada akademis, sehingga saya bisa lulus tepat waktu. Saya sangat senang belajar dan mencoba hal baru. Dengan bekal pengalaman dan kemampuan yang saya miliki saya harap bisa berkontribusi untuk perusahaan ini”

32. Apa Hobi Kamu?

“saya sangat suka travelling dan fotografi, saya akan membuat perencanaan perjalanan kegiatan, mencari tahu tempat apa yang akan saya kunjungi, mendokumentasikan perjalanan saya dan rencana keuangan. Dari Travelling, saya belajar untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan menyelesaikan masalah Ketika ada di situasi yang tidak terduga terjadi. Karena travelling, saya juga jadi lebih percaya diri untuk berkomunikasi dengan warga lokal atau orang asing yang saya temui”

33. Apa Kelebihan Kamu?

“saya memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Dengan kemampuan ini, saya bisa menerima dan menyampaikan informasi dengan baik sehingga mengurangi terjadinya miskomunikasi”

34. Kenapa Kamu Tertarik untuk Melamar di Posisi ini?

Karena Pendidikan dan pengalaman yang saya miliki sesuai dengan posisi ini. selain itu, perusahaan Bapak/Ibu merupakan salah satu yang terbaik di bidangnya, karena itu besar harapan saya untuk berkarir di perusahaan ini.

Tips Interview Kerja

Datang Tepat Waktu

Datang tepat waktu bisa memberikan kesan kamu yang punya antusias, semangat dan disiplin. Jika interview dilakukan secara offline, kamu bisa datang ke kantor lebih cepat. Misalnya 15 menit sebelum dimulai maka kamu sudah ditempat.

Berpakaian Sopan dan Rapi

Ketika melakukan interview, HRD menilai banyak hal termasuk cara berpakaian. Karena itu, gunakan pakaian yang sopan dan rapi. Agar kamu terlihat profesional dan nyaman dipandang.

Pelajari Pertanyaan Umum Ketika Interview

Sekarang banyak HR atau karyawan dari perusahaan tertentu sering membagikan tips seputar melamar kerja dan interview melalui media sosial. Tidak jarang juga mereka membagikan pertanyaan Ketika interview dan juga cara menjawabnya.

Lakukan Riset

Melakukan riset sebelum interview bisa memberi gambaran tentang perusahaan dan posisi yang kamu lamar. Kamu bisa melakukan riset melalui website resmi, sosial media, bertanya ke teman atau siaran pers.

Latihan Interview

Agar kamu tidak gugup, ada baiknya kamu Latihan interview dulu di depan kaca sambil memperhatikan bahasa tubuh, tatapan mata dan cara bicara. Bisa juga Latihan dengan teman sambil Latihan menggunakan aplikasi yang digunakan untuk interview.

Buat Kesan Pertama yang Bagus

Perhatikan kerapihan pakaian yang kamu gunakan. Di samping itu, bahasa tubuh yang kamu tunjukkan tidak menimbulkan kesan yang kurang baik seperti menguap, tidak melakukan kontak mata dengan perekrut hingga tubuh lemas yang menunjukkan kurang semangat.

Itulah kumpulan contoh pertanyaan interview kerja dan cara menjawabnya yang perlu kamu ketahui.

