Peristiwa Menarik saat Anies-Ganjar Mendaftar Pilpres 2024 di KPU

Bisnis.com, JAKARTA – Dua pasangan calon (paslon) telah mendaftar sebagai peserta pemilihan presiden (Pilpres) 2024 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Kamis (19/10/2023). Mereka adalah: Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Anies-Cak Imin (Amin) menjadi yang pertama mendaftar ke KPU pada pukul 10.14 WIB. Paslon ini dan partai politik (parpol) pendungnya yang tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) menyerahkan secara langsung berkas pendaftaran ke Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Setelah paslon ini selesai mendaftar dan meninggalkan KPU, barulah paslon Ganjar-Mahfud melakukan pendaftaran yang dikawal para relawan dan para ketua umum (ketum) parpol pendukungnya.

Berikut peristiwa menarik dalam proses pendaftaran Amin dan Ganjar-Mahfud ke KPU:

Paslon Amin

1. Acara mulai subuh

Amin memulai rangkaian acara pendaftaran calon peserta Pilpres 2024 ke KPU RI, Kamis (19/10/2023) pagi, dengan salat subuh berjamaah, sungkem, dan doa bersama dipimpin ibunda Anies, Aliyah Rasyid Baswedan.

Muhaimin tiba di kediaman Anies di kawasan Lebak bulus, Jakarta Selatan. Keduanya Anies meminta doa restu ibundanya sebelum berangkat ke DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Amin kemudian berangkat meninggalkan kediaman Lebak Bulus pada pukul pukul 05.34 WIB menuju DPP PKS di kawasan TB Simatupang, Jakarta Selatan.

Mereka tiba di kantor DPP PKS sekitar pukul 05.56 WIB dan disambut ratusan kader hingga simpatisan PKS yang mengibarkan bendera PKS sambil berselawat.

Setelah dari kantor DPP PKS, rombongan bergerak ke kantor DPP PKB di kawasan Jalan Raden Saleh, Senen, Jakarta Pusat, Jakarta. Terakhir, Amin menuju ke NasDem Tower untuk bertemu dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dan elite partai.

2. Menumpang Land Rover tua

Mirip dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat mendaftar ke KPU pada tahun 2019, Amin naik Land Rover generasi tua berwarna putih dengan atap terbuka dalam perjalanannya ke KPU untuk mendaftar sebagai peserta Pilpres 2024.

Pengemudi mobil tersebut adalah Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni.

Mengacu informasi Samsat DKI, mobil tersebut keluaran 1967 dengan kapasitas mesin 2.200 cc. Artinya, Landy--sebutan penggemar Land Rover--tersebut tipe long. Mobil besutan Inggris ini terbilang langka. Pasalnya, di pasaran toko online Indonesia jarang ditemukan. Rata-rata Landy yang dijual di Indonesia di atas tahun 1980-an.

Apabila dilihat di situs jualan daring luar negeri, Land Rover tipe Long 2A dibanderol mulai US$24.000 hingga US$55.000 per unit. Apabila dikurskan rupiah harga mencapai Rp863 juta dengan rupiah sebesar Rp15.7000 per dolar AS. Nyaris tembus Rp1 miliar.

3. Pawai budaya

Pawai yang mengawal pasangan Amin diikuti sejumlah peragaan budaya, mulai dari ondel-ondel, barongsai, drum band, hingga jawara Betawi yang mengawal pasangan usungan Partai NasDem, PKB, dan PKS menuju Kantor KPU RI di Jakarta, Kamis (19/10/2023).

Arak-arakan tersebut datang dari arah Taman Suropati menuju Kantor KPU di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat.

Rombongan pawai budaya tersebut berada di paling depan setelah petugas pembuka jalan. Mereka berjalan perlahan sambil menampilkan budaya yang mereka bawa.

Setelah rombongan seni budaya tersebut, pasangan Amin yang menumpang Land Rover tua menyapa ribuan pendukung yang mengantar ke KPU.

Di belakang Amin, ada pula mobil dengan jenis serupa membawa Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dan Ketua Umum PKS Ahmad Syaikhu beserta para petinggi partai Koalisi Perubahan. Selanjutnya, terdapat arak-arakan barongsai yang ikut mengantar ke Kantor KPU RI.

4. Didampingi tim hukum

Ratusan pengacara yang tergabung dalam Tim Hukum Nasional Anies Baswedan (THN ABW) turut mendampingi pasangan Amin mendaftar ke KPU.

"Kami hadir untuk memastikan seluruh tahapan dilakukan dengan prosedur hukum yang benar," kata Ketua THN ABW Ari Yusuf Amir di Jakarta, Kamis (19/10/2023).

Dia menegaskan organisasinya tidak akan mentolerir kecurangan sekecil apapun. Sebab yang dipertaruhkan dalam pemilu adalah kepentingan bangsa dan negara selama lima tahun ke depan.

Ari menyatakan para pengacara itu bergabung bersama puluhan ribu pendukung pasangan Amin. Para advokat tampak kompak berpakaian toga, sebagai simbol profesi.

THN ABW kata dia, telah terbentuk di 30 provinsi dan 150 kabupaten/kota. Sedikitnya 5.000 advokat sudah tergabung dalam tim tersebut.

Paslon Ganjar-Mahfud

1. Baju hitam dan putih

Berbeda dengan Amin yang mengenakan kemeja putih dan celana hitam, Ganjar-Mahfud justru mengenakan pakaian berbeda. Ganjar mengenakan kemeja dan celana panjang hitam, sementara Mahfud berkemeja putih dipadukan celana hitam.

Ganjar, saat ditanya makna dari warna hitam putih itu menyebut mereka tidak pernah bersikap abu-abu.

“Ya, kita hitam putih. Tidak pernah abu-abu,” kata Ganjar selepas mendaftarkan diri bersama Mahfud MD di KPU RI, Jakarta, Kamis (19/10/2023).

Paslon ini berangkat dari Tugu Proklamasi dikawal para pendukungnya menuju KPU setelah keduanya menyampaikan pidato singkat.

2. Pesan Tuhan lewat baju Mahfud

Mahfud menceritakan kisah di balik kemeja putih yang dikenakannya saat mendaftar ke KPU.

Kemeja merupakan baju yang disiapkannya untuk Pilpres 2019. Kala itu, nama Mahfud sempat hendak diputuskan menjadi bakal cawapres pendamping Jokowi, namun ternyata yang dipilih mendampingi menjadi cawapres adalah Ma’ruf Amin.

"Keberangkatan pribadi hari ini, saya memakai baju putih yang lima tahun lalu saya siapkan untuk mendaftar ke KPU RI," kata Mahfud.

Kemeja itu pun akhirnya disimpan di kediaman ibunya di Jawa Timur. Dia meyakini ada pesan Tuhan di balik baju yang dikenakannya tersebut.

"Tetapi ternyata ada pesan Tuhan di baju ini, ditunda dulu untuk dipakai ke KPU RI dan hari ini bisa dipakai untuk mendaftar," pungkasnya.

3. Mobil dinas Soekarno

Mobil dinas RI-1 jenis Cadillac Fleetwood 75 Limousine yang digunakan Presiden Soekarno dihadirkan dalam pawai Ganjar-Mahfud saat menuju ke KPU.

Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah mengatakan urutan mobil dalam pawai budaya itu menyimbolkan bahwa pasangan tersebut akan meneruskan agenda pembangunan yang terkandung dalam konsep Trisakti yang diprakarsai oleh Bung Karno.

"Mobil Bung Karno yang digunakan sebagai mobil terdepan sebagai pembuka jalan (bagi iring-iringan) mengingatkan akan sejarah bahwa Bung Karno adalah sosok yang membuka gerbang kemerdekaan bangsa Indonesia," kata Said Abdullah.

Melalui kepemimpinan Soekarno serta pengorbanan tokoh-tokoh perjuangan dan seluruh masyarakat, dia berharap Indonesia dapat membuka lembaran sejarah baru yang terlepas dari penjajahan.

"Tanpa ada yang membuka gerbang kemerdekaan, tentu bangsa Indonesia tidak akan menjadi seperti saat ini," ucapnya.

Upaya Bung Karno ini, kata Said, menjadi titik awal perjuangan bangsa Indonesia yang kini akan diteruskan oleh pasangan Ganjar-Mahfud.

Dalam pawai menuju kantor KPU, lanjut dia, hal ini disimbolkan dengan tidak dinaikinya eks mobil dinas Soekarno itu oleh Ganjar dan Mahfud, tetapi mereka justru menaiki mobil terbuka di belakangnya.

Ganjar-Mahfud bertolak dari Tugu Proklamasi menuju Kantor KPU RI, Jakarta, sekitar pukul 11.45 WIB dengan diiringi oleh ribuan sukarelawan.

Mereka menaiki sebuah mobil pikap yang sudah dimodifikasi dan dihiasi foto kedua tokoh tersebut bersama politikus PDI Perjuangan Puan Maharani.

4. Mobil Soekarno mogok

Mobil dinas RI-1 jenis Cadillac Fleetwood 75 Limousine yang digunakan Presiden Soekarno saat pawai menuju ke KPU mogok dan terpaksa didorong para relawan.

Mobil itu buatan Amerika Serikat (AS), dan diproduksi sekitar tahun 1969 hingga 1970. Mobil itu memiliki mesin V8 berkapasitas 7729 CC dengan penggerak roda belakang.

Mobil itu memiliki tenaga 375 tenaga kuda (HP) dengan torsi 712 nm. Dengan bekal mesin besarnya itu, mobil itu dapat menyentuh kecepatan 100 kilometer per jam hanya dalam waktu 9,4 detik. Selain itu, mobil itu dapat dipacu maksimal hingga 203 km per jam. Sebagai sumber bahan bakarnya, Cadillac Fleetwood mengonsumsi bensin dengan masih menggunakan karburator.

Adapun, Ganjar-Mahfud menumpang mobil truk terbuka, dan dihias seperti podium.

5. Rombongan Megawati naik bus

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh sempat kesulitan berjalan saat memasuki gedung KPU ketika proses pendaftaran paslon Amin, karena massa memadati kawasan itu.

Sementara, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan rombongan masuk ke kantor KPU dengan menggunakan bus.

Surya Paloh dan Megawati sama-sama mengantarkan pasangan capres-cawapres usungannya mendaftar jadi peserta Pilpres 2024.

Awalnya, rombongan Amin yang didampingi Surya Paloh tiba dulu di Kantor KPU yakni sekitar pukul 09.42 WIB menggunakan Land Lover. Surya Paloh masuk duluan ke Kantor KPU. Dia memilih berjalan. Pada saat itu, ribuan relawan dan kompenen partai sudah memadati depan kantor KPU.

Oleh sebab itu, pengamanan dalam (pamdal) KPU hanya membuka sedikit pintu pagar untuk mencegah relawan masuk ke Kantor KPU, ketika Surya Paloh ingin masuk. Akibat banyaknya massa, Surya Paloh berdesak-desakan ketika masuk. Butuh waktu beberapa menit untuk akhirnya Surya bisa masuk.

Pemandangan berbeda terjadi ketika Megawati ikut mendampingi pasangan Mahfud-Ganjar. Sekitar pukul 12.15 WIB, rombangan mereka tiba di depan KPU.

Ribuan massa relawan dan kompenen partai pendukung Ganjar-Mahfud juga sudah memadati depan kantor KPU. Meski demikian, Megawati masuk duluan dengan menggunakan bus bersama para ketua umum partai politik pendukung pasangan Ganjar-Mahfud lainnya.

Pamdal KPU pun membuka pagar dengan lebar ketika bus ini masuk. Tanpa berdesak-desakan, Megawati cs langsung masuk ke gedung KPU usai turun dari bus.

Sebagai informasi, KPU membuka pendaftaran capres-cawapres peserta Pilpres 2024 pada 19 Oktober dan ditutup pada 25 Oktober 2023.

