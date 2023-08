Ukraina Kehilangan Senjata Senilai Rp150 Triliun dalam 2 Pekan Akibat Dihancurkan Rusia

Ukraina kehilangan senjata yang dipasok AS senilai hampir US$10 miliar atau sekitar Rp150 triliun dalam serangan balasannya terhadap Rusia.

Bisnis.com, JAKARTA - Ukraina kehilangan senjata yang dipasok Amerika Serikat (AS) senilai hampir US$10 miliar atau sekitar Rp150 triliun dalam serangan balasannya terhadap Rusia. Hal ini berdasarkan perkiraan kasar New York Times pada bulan Juli, bahwa sekitar 20 persen persenjataan yang dipasok Barat dirusak atau dihancurkan oleh Rusia dalam dua minggu pertama serangan balasan Ukraina.

Dilansir dari Eurasian Times, sejak Rusia memulai operasi militer pada awal tahun 2022 melawan Ukraina karena langkahnya untuk bergabung dengan NATO, AS telah memberikan bantuan militer lebih dari US$47 miliar atau sekitar Rp714 triliun kepada Kyiv.

Ini untuk membantu pasukan Ukraina menahan pasukan Rusia, tetapi tidak cukup untuk mencapai tujuan Kyiv untuk merebut kembali seluruh wilayah Ukraina.

“Dan permintaan Gedung Putih untuk tambahan dana sebesar US$13 miliar untuk bantuan militer ke Ukraina merupakan pengakuan bahwa bantuan tersebut harus terus berlanjut pada masa mendatang,” kata laporan itu.

Bantuan militer dari AS ini mencakup senjata dan kendaraan paling kuat dan mahal dalam inventaris AS, termasuk tank tempur M1 Abrams, sistem pertahanan rudal Patriot, dan peluncur roket HIMARS.

Bantuan ini tidak seperti bantuan pada bulan-bulan awal perang Rusia-Ukraina ketika kekhawatiran akan eskalasi membatasi jenis peralatan yang diberikan.

“Fakta yang disayangkan bagi Ukraina dan pendukung mereka adalah banyak dari sistem ini telah dihancurkan,” menurut laporan The Messenger News.

Tingkat kerugian besar peralatan militer asing telah memaksa Ukraina untuk mengubah taktik.

Blog sumber terbuka, Oryx, menghitung setidaknya 23 kendaraan tempur Bradley milik Ukraina hancur dalam perang dengan Rusia. Begitu juga 21 bangunan lainnya rusak dan lima lainnya terbengkalai. Hal ini menunjukkan bahwa Bradley yang dipasok AS adalah sistem senjata yang paling terkena dampak. Namun, beberapa tentara Ukraina telah menjamin Bradley telah menyelamatkan nyawa mereka selama serangan balasan.

Kendaraan pengangkut pasukan lapis baja memiliki senjata berat dan sistem rudal anti-tank. Pada akhir Juli, AS mengirim sekitar setengah dari 190 unit Bradley yang dijanjikannya ke unit operasional di Ukraina. Diperkirakan juga lebih dari 60 kendaraan tempur lapis baja M113, 57 kendaraan tahan ranjau Maxxpro, dan 100 Humvee lainnya juga telah hancur, rusak, atau hilang.

“Nilai seluruh peralatan yang hancur ini kemungkinan mencapai ratusan juta dolar,” demikian perkiraan.

Kerugian ini seharusnya tidak mengejutkan, seperti yang dikatakan Mark Cancian, pensiunan Kolonel Korps Marinir dan penasihat senior di Pusat Studi Strategis dan Internasional kepada The Messenger.

“Apa yang coba dilakukan Ukraina sangat sulit, menerobos pertahanan yang telah dipersiapkan dengan baik. Hal itu selalu menimbulkan banyak korban jiwa, baik personel maupun peralatan. Bagian yang mengecewakan adalah mereka belum berhasil melewati pertahanan tersebut, meskipun mereka masih terus berusaha sekuat tenaga,” kata Cancian.

Tingkat kehancuran yang tinggi berasal dari posisi pertahanan Rusia yang dijaga ketat, termasuk ladang ranjau yang luas. Berbeda dengan masa-masa awal perang, taktik Rusia juga menjadi lebih inovatif dan efektif. Rusia telah menggunakan helikopter serang KA-52 “Alligator” untuk menyerang kendaraan dan tank Ukraina.

Ukraina Melambat

Ketika negara-negara Barat sedang memperdebatkan apakah akan mengirim lebih banyak senjata, khususnya tank tempur dan jet tempur seperti F-16 ke Ukraina, fokus pada penyediaan persenjataan canggih NATO hanya menghasilkan ekspektasi yang tidak realistis mengenai seberapa banyak warga Ukraina kini dipersenjatai.

“Ada perasaan optimisme teknologi hanya karena tentara Ukraina sangat pandai berlatih dengan peralatan barat dan ada perasaan bahwa mereka akan mampu menerjemahkannya ke dalam kemahiran taktis,” Franz-Stefan Gady, seorang analis pertahanan dengan Center for a New American Security yang telah melakukan beberapa kunjungan studi ke garis depan di Ukraina, seperti dikutip oleh The Messenger.

Hilangnya alat berat pada minggu-minggu awal serangan telah memaksa Ukraina untuk mengubah taktik, mengurangi fokus pada serangan yang dipimpin kendaraan ke posisi Rusia, dan lebih fokus pada melemahkan pertahanan Rusia dengan tembakan artileri berat dari jarak jauh.

“Konsekuensi langsung dari kekalahan ini adalah pertempuran yang dipimpin oleh infanteri dengan tembakan artileri ke posisi Rusia,” kata Gady.

Dikatakan, tank tempur Ukraina yang banyak diantisipasi akan digunakan untuk memimpin serangan terhadap garis pertahanan Rusia kini digunakan untuk memberikan dukungan tembakan jarak jauh.

Taktik ini cukup berhasil dalam mengurangi kerugian peralatan, kata laporan itu dan memperkirakan bahwa tingkat kerugian turun dari 20 persen menjadi 10 persen setelah dua minggu pertama serangan balasan, menurut New York Times. (Nizar Fachri Rabbani)

