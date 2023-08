Megawati: Kalau Tak Setuju Pancasila, Lebih Baik Pergi dari Indonesia!

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri mempersilakan pihak yang tak setuju dengan nilai-nilai Pancasila untuk pergi dari Indonesia.

“Saya ngomong begini untuk menyadarkan kembali, bahwa yang di atas ini, rasa kebangsaan itu ke mana. Kita harusnya toleran satu dengan yang lain,” kata Megawati dalam forum konsolidasi relawan Ganjar Pranowo di Yogyakarta, dikutip dari kanal YouTube KompasTV pada Selasa (22/8/2023).

Megawati mengungkapkan bahwa masyarakat Indonesia mestinya saling mengasihi, dengan menegaskan bahwa antara agama dan suku mestinya tidak ada perbedaan, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

“Tidak ada perbedaan dengan Bhinneka Tunggal Ika-nya. Kalau ada yang tidak setuju, saya bilang, lebih baik pergi dari Indonesia,” tegasnya.

Adapun Megawati mengungkapkan hal tersebut sebagai tanggapan atas berbagai permasalahan bangsa saat ini, seperti stunting hingga maraknya kekerasan terhadap perempuan.

Menurutnya, hal tersebut berakar dari kurangnya moral Pancasila dalam masyarakat.

Selain itu, dia juga mengutip ajaran Proklamator RI, Sukarno mengenai nasionalisme dan semangat kebangsaan.

“Siapa yang merasa bukan bangsa Indonesia? Bung Karno itu bilang, who am I? I am Indonesian. Kan gitu. Banyak yang ngomong gitu, tapi enggak ngerti. Ini bumi tanah air Indonesia, lho, bukan yang lain,” katanya.

