10 Contoh Teks Ceramah Singkat yang Penuh Nasihat dan Makna

Bisnis.com, SOLO - Contoh teks ceramah seringkali dicari seseorang yang hendak menyampaikan ceramah atau nasihat. Menurut penjelasan di buku “CMS: Cepat Menguasai Soal Bahasa Indonesia SMA/MA Kelas X, XI, XII” teks ceramah adalah teks dibuat dengan tujuan untuk memberikan nasihat dan petunjuk kepada pendengarnya.

Pada kesempatan kali ini, kita akan mengulas seputar contoh teks ceramah beserta strukturnya. Simak penjelasan selengkapnya berikut ini.

Struktur Teks Ceramah

Seperti teks pada umumnya, teks ceramah juga memiliki struktur tersendiri. Berikut ini beberapa struktur teks ceramah yang harus ada;

Sapaan

Salam pembuka

Pembuka

Isi

Penutup

Salam penutup

Contoh Teks Ceramah Tentang Pendidikan

Topik dalam teks ceramah sangat beragam, salah satunya tentang pendidikan. Berikut ini beberapa contoh teks ceramah singkat tentang pendidikan.

Contoh 1: Teks Ceramah Tentang Pendidikan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pertama-tama, marilah kita mengucap syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti.

Saudara-saudara yang berbahagia, pendidikan sangat penting karena menjadi sumber dari segala sumber kemajuan sebuah bangsa. Sebab dengan pendidikan, kualitas sumber daya manusia bisa ditingkatkan.

Seperti yang sudah kita tahu, dengan sumber daya manusia berkualitas, hal itu jadi komponen paling utama dalam membangun sebuah bangsa, termasuk bangsa Indonesia. Maka sangat wajar jika pemerintah terus mendorong pendidikan bisa dijangkau oleh semua kalangan. Bahkan mewajibkan sekolah 12 tahun.

Dengan pendidikan, sebuah bangsa pun bisa bersaing dengan bangsa yang lain. Persaingan di sini dalam konteks yang positif bukan saling menjatuhkan dan mengalahkan.

Lalu dalam skala kecil, apa yang perlu kita lakukan? Langkah konkretnya yang perlu dilakukan yaitu rajin sekolah, rajin belajar, dan memupuk rasa ingin tahu yang tinggi.

Kemudian jangan sampai kita terpaku belajar hanya lewat pendidikan formal, lantaran saat ini banyak saluran yang bisa dimanfaatkan untuk mencari ilmu.Perkayalah diri dengan ilmu pengetahuan, dengan pendidikan, agar kita bisa terlibat dalam kemajuan bangsa ini.

Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Contoh 2: Teks Ceramah Tentang Pendidikan

Selamat pagi bapak-bapak dan ibu-ibu.

Pendidikan memiliki peran sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan yang baik, membawa negara lebih maju.

Maka dari itu, kita harus memajukan dunia pendidikan di Indonesia. Nelson Mandela, seorang pejuang hak asasi dan presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan pernah memberikan kata-kata motivasi:

“Education is the most powerful weapon which you can use to change the world” yang artinya “Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia.”

Selama ini kita berlomba-lomba di bidang ekonomi, teknologi, atau keamanan dengan negara-negara lain. Saya tidak akan katakan bahwa persaingan tersebut buruk.

Namun, terkadang kita melupakan satu bidang yang sebenarnya lebih penting, yaitu pendidikan.Bila kita mendahulukan pendidikan yang bermutu, maka kemajuan di bidang lain niscaya akan mengikuti.

Maka dari itu, kita perlu meningkatkan kualitas pendidikan dan memotivasi anak-anak kita agar tetap bersemangat dalam menimba ilmu.

Sekian sepatah dua patah kata dari saya.

Terima kasih, selamat pagi.

Contoh 3: Teks Ceramah Pendidikan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Pertama dan paling utama, marilah kita ucapkan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberi banyak rezeki dan kenikmatan. Tidak lupa shalawat dan salam, semoga selalu kita curahkan kepada Nabi Muhammad Saw.

Seorang tokoh pendidikan di Indonesia, Ki Hajar Dewantara menyebut, jika pendidikan berasal dari tiga aspek penting, yakni lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat.

Ketiganya pada saat ini sedang terjadi dan harus disiapkan dengan optimal. Dalam sudut pandang Agama Islam, pendidikan sejak dini harus dipupuk dari tiga hal.

Pertama pendidikan akidah, sehingga kita harus mampu mengajarkan ilmu keimanan, kepercayaan, dan keyakinan kepada Allah Swt.

Kedua, pendidikan ibadah yang menjadi amalan lahiriah dan batiniah yang akan terus dilakukan sampai dewasa. Terakhir, ada pendidikan akhlak atau akhlakul karimah. Akhlak adalah cerminan dari sikap dan karakter seseorang.

Nilai-nilai di atas harus bisa kita diterapkan dimana saja, khususnya di lingkungan keluarga. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Contoh 4: Teks Ceramah Pendidikan

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Marilah kita panjatkan segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk dapat berkumpul di tempat yang insya Allah mulia ini dalam keadaan sehat.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, dan sahabatnya.

Seperti apa yang telah kita ketahui bahwa pendidikan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, sayangnya tidak semua orang dapat merasakan pendidikan hingga tingkat pendidikan tinggi.

Tentunya Anda tahu bahwa sebagian kecil saudara kita di daerah terpencil sangat sulit untuk dapat mengakses pendidikan. Pendidikan sangat sulit mereka dapatkan karena keterbatasan ekonomi serta terbatasnya akses yang memadai.

Untuk itu bagi kita yang memperoleh kemudahan untuk merasakan pendidikan, manfaatkanlah dengan sebaik mungkin. Pendidikan merupakan salah satu cara untuk menggapai cita-cita. Serta pendidikan juga dapat memutus rantai kemiskinan, sebab kemiskinan kadang erat kaitannya dengan kebodohan.

Untuk itu mengingat pentingnya pendidikan bagi kehidupan pribadi maupun kehidupan berbangsa dan bernegara, maka marilah kita siapkan pendidikan setinggi mungkin supaya apa yang kita cita-citakan dapat tercapai.

Demikian, pesan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Contoh Teks Ceramah Tentang Pergaulan Bebas

Selain tentang pendidikan, teks ceramah juga bisa bertemakan pergaulan bebas. Berikut ini contoh teks ceramah lengkap seputar pergaulan bebas.

Contoh 1: Teks Ceramah Tentang Pergaulan Bebas

Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua.

Sebelum memulai ceramah tentang pergaulan bebas, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang memberikan kepercayaan kepada saya untuk berbicara pagi ini.

Tema pergaulan bebas saya pilih lantaran sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari dan mungkin menjadi isu yang perlu diperhatikan oleh semua pihak. Sebab dengan pergaulan bebas yang salah, banyak pemuda yang akan terjerumus dengan hal-hal buruk dan mungkin bisa merusak masa depannya.

Nah, salah satu solusi yang bisa meredam pergaulan bebas adalah dengan memilih teman dekat. Perlu dicermati bahwa kita bisa ramah ke setiap orang, tetapi untuk teman dekat harus benar-benar diperhatikan.

Jangan sampai kita punya teman dekat yang justru toxic dan mendorong kita melakukan hal-hal buruk. Jika kita mempunyai teman yang demikian, lebih baik segera hindari dan menjauh.

Itu karena bila sudah berteman terlalu dalam kita tidak bisa lepas dan akan terjerumus semakin dalam. Memang agaknya sulit untuk menghindari pertemanan apalagi saat remaja. Namun pada dasarnya kita bisa memilih yang baik untuk dijadikan teman dan tidak baik untuk dijadikan teman.

Oleh karena itu, marilah kita pintar dalam berteman pintar dalam bergaul agar jauh terhindar dari hal-hal buruk. Demikianlah pesan singkat yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaat yang bisa diambil di dalamnya.

Terima kasih atas perhatiannya.

Selamat pagi.

Contoh 2: Teks Ceramah Tentang Pergaulan Bebas

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Selamat siang salam sejahtera,

Kali ini kita bisa berkumpul di aula untuk kesekian kalinya. Tidak pernah lelah mari kita panjatkan syukur pada Tuhan karena telah memberikan kesehatan.

Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan cara tepat mengatasi pergaulan bebas. Pengetahuan ini sangat dibutuhkan terutama di era teknologi seperti saat ini.

Kini, era sudah berubah di mana teknologi dan informasi berada dalam genggaman tangan. Para remaja menjadi lebih mudah mengakses berbagai informasi bahkan yang belum boleh mereka lihat.

Tentu saja kemajuan seperti itu membuat berbagai macam pengaruh bisa masuk dan membuat seseorang lebih bebas. Oleh karena itu, kita perlu terus mengawasi penggunaan berbagai jenis teknologi bagi para remaja, khususnya anak-anak kita.

Peran orang dewasa di sini tentu saja sangat vital agar para remaja dapat menggunakan teknologi dengan bijak. Dengan demikian, mereka bisa mendapatkan manfaat dari teknologi yang beredar dan tidak menyalahgunakan untuk hal-hal yang tidak baik.

Melarang dan membatasi pergaulan bukanlah sebuah solusi tepat untuk digunakan. Sebaliknya, membimbing dan mendampingi para remaja dalam aktivitas bersosial media.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Contoh 3: Teks Ceramah Tentang Pergaulan Bebas

Selamat pagi.

Saudara-saudaraku yang berbahagia. Saat ini sudah banyak beredar berita kurang menyenangkan seputar pergaulan anak-anak kita di sosial media.

Banyak pengguna sosial media yang notabenya masih di bawah umur, melakukan bullying hingga pelecehan seksual secara verbal maupun visual. Tentu saja hal ini tidak boleh dibiarkan begitu saja.

Sebagai orang tua, saya ingin mengajak Anda untuk turut aktif mengawasi putra dan putrinya dalam menggunakan sosial media. Jangan ragu untuk bertanya dan menasehati mereka apabila ditemukan indikasi perilaku menyimpang.

Teruslah mendampingi anak-anak kita dalam bersosial media. Masa depan mereka masih sangat panjang, jangan biarkan anak-anak melangkah ke jalan yang salah.

Sekian yang dapat saya manfaat, semoga bisa menjadi pengingat untuk kita semua.

Selamat pagi.

Contoh Teks Ceramah Tentang Alam

Ceramah tentang alam juga seringkali kita dengar. Biasanya, berisi ajakan untuk senantiasa menjaga lingkungan. Berikut ini contoh teks ceramah seputar alam yang bisa menjadi referensi untuk Anda.

Contoh 1: Teks Ceramah Tentang Alam

Assalamualaikum Wr. Wb

Pertama-tama marilah kita ucapkan rasa syukur kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan rezeki dan keberkahan di hidup kita. Tak lupa, shalawat serta salam kita panjatkan untuk Nabi Muhammad SAW yang kita rindukan.

Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan sebuah pesan yang penting dan perlu diperhatikan. Bahwasanya, beberapa hari terakhir cuaca terasa sangat panas. Hal ini bukan tanpa alasan.

Perubahan iklim yang terjadi, menjadi salah satu dampak dari keserakahan manusia. Banyak hutan yang digunduli, air yang tercemar, hingga tanah-tanah yang terus digerus.

Oleh karena itu, saya ingin mengingatkan agar kita senantiasa menjaga lingkungan sekitar dengan melakukan hal-hal sederhana. Misalnya, membuang sampah pada tempatnya, menggunakan air dan listrik dengan bijak, serta menanam pohon di sekitar rumah.

Hal ini perlu dilakukan semata-mata agar anak cucu kita tetap bisa menikmati keindahan bumi kita tercinta ini.

Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Contoh 2: Teks Ceramah Tentang Alam

Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua.

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kebaikannya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada pagi yang cerah ini.

Saya juga ingin mengucapkan terima kasih karena sudah diperkenankan untuk menyampaikan sepatah dua patah kata di hadapan bapak/ibu sekalian. Di pagi ini, saya tidak akan berbicara banyak hal. Saya hanya ingin mengajak ibu dan bapak agar senantiasa menjaga lingkungan sekitar.

Sepanjang perjalanan menuju ke tempat ini, saya melihat banyak sekali tumpukan sampah di sungai. Tentu saja hal ini sangat tidak baik. Tumpukan sampah tersebut bisa menghambat aliran sungai. Apabila tidak segera dibersihkan, maka dapat meningkatkan risiko banjir saat musim hujan nanti.

Oleh sebab itu, mari kita bergotong royong untuk membersihkan sampah-sampah tersebut dan menghentikan kebiasaan buruk membuang sampah di sungai.

Sekian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.

Selamat pagi.

Contoh 3: Teks Ceramah Tentang Alam

Assalamualaikum Wr. Wb

Marilah kita panjatkan puji syukur atas rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat mulia ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW.

Melihat banyaknya pemberitaan seputar bencana alam yang terjadi di beberapa daerah, saya ingin menyampaikan bahwa kita perlu menjaga lingkungan sekitar dengan cara memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak.

Alangkah baiknya kita tidak serakah dalam menggunakan sumber daya alam yang ada. Apabila tidak diperlukan, sebaiknya jangan tebang pohon sembarangan. Bila memang dibutuhkan, segeralah untuk menanam pohon kembali. Tentu saja langkah ini menjadi upaya untuk melestarikan alam sekitar agar bumi kita tetap asri dan nyaman ditinggali hingga anak cucu kita kelar.

Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bisa menjadi perhatian kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Nah, itulah beberapa contoh teks ceramah singkat beserta strukturnya. Anda bisa menjadikan contoh di atas sebagai referensi dalam membuat naskah ceramah.

