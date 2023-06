Viral Momen Jokowi Tertunduk Lesu Diceramahi Anies Baswedan

Bisnis.com, SOLO - Kembali viral di media sosial momen Anies Baswedan memberikan ceramah di hadapan Jokowi. Video tersebut terjadi pada 19 Februari 2014 alias sebelum Pilpres 2014.

Dalam video yang beredar, tampak Jokowi duduk bersama Bima Arya dan Anies Baswedan yang saat itu masih menjabat Rektor Universitas Paramadina.

Diskusi bertema "Menuju Good Government: Reformasi Birokrasi dan Peran Mahasiswa" itu bertempat di Aula Nurcholis Madjid tertanggal 19 Februari 2014.

Dalam diskusi tersebut, Anies Baswedan coba memberikan beragam opininya tentang kepemimpinan yang baik.

Akan tetapi pada satu momen tertentu, Anies mencolek kepemimpinan Jokowi yang sudah sembilan tahun jadi Wali Kota Solo kala itu.

"2004 pak Jokowi jadi Wali Kota Solo. Apa yang terjadi? upacara saja beliau tidak tahu," kata Anies.

Yang menarik, Jokowi hanya tertunduk saja mendengarkan kata-kata Anies Baswedan. Lebih lanjut, Anies Baswedan berbicara tentang visi misi dan peran pemimpin.

"Saya percaya dengan visi dan misi, tapi kalau yang jadi pemimpin saja tidak bisa dijadikan rujukan, maka visi misi dan daftar rencana tersebut hanya ada di atas kertas," lanjut Anies.

Lebih jauh Anies menuturkan, jika Indonesia ingin lebih baik, maka tidak bisa diurus oleh satu atau dua orang pemimpin semata.

Sebab RI memiliki 546 pemerintah daerah, 157 Kementerian atau lembaga setingkat kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian dan non struktural, 140 BUMN, ada lebih perusahaan 490 perusahaan go publik dan ada 120 bank umum.

Meski demikian dalam diskusi tersebut, Anies Baswedan juga memberikan pujian setinggi langit kepada Joko Widodo yang telah dianggap berhasil membenahi Kota Jakarta.

Bahkan, menurut Anies, Indonesia harus mempunyai 'Jokowi' lainnya untuk menuju perubahan Indonesia.

"Beliau (Jokowi) merupakan sosok yang berhasil menginspirasi lewat aksi-aksinya dan Indonesia akan lebih banyak membutuhkan tadi saya sebutkan bahwa tidak cukup satu dua orang namun ribuan," ujar Anies usai kuliah umum di Universitas Paramadina 9 tahun lalu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News