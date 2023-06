PKS Sambut Kaesang Maju Depok Pertama: Welcome to the Jungle!

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menyambut baik putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangareb, masuk ke dunia politik.

Mardani pun menyambut apabila Kaesang memang ingin maju sebagai bakal calon Wali Kota Depok pada Pilkada 2023. Dia menyatakan, dunia politik ibarat hutan.

"Jadi monggo [silakan], Mas Kaesang dan yang lain welcome to the jungle [selamat datang ke hutan]," ujar Mardani lewat siaran video yang diterima Bisnis, Senin (12/6/2023).

Dia mendorong anak muda seperti Kaesang masuk ke dunia politik. Menurutnya, anak muda masih punya integritas yang tinggi.

Apalagi, jika dirinya berkarier dari bawah maka akan membuatnya jadi politisi yang semakin bijak. "Kita hidupkan politik yang sehat, politik yang bernilai, politik berprinsip, dan politik untuk rakyat," jelas Mardani.

Kaesang sendiri menyatakan siap menjadi Depok pertama dalam sebuah video klarifikasi. Ini kali pertama Kaesang buka suara usai muncul rumor dirinya maju sebagai calon Wali Kota Depok.

“Saya Kaesang Pangarep, saya sudah mendapatkan izin dan restu dari keluarga saya, insya Allah dengan ini saya siap untuk hadir menjadi Depok pertama,” kata Kaesang dalam video di kanal YouTube Kaesang Pangarep by GK Hebat, Sabtu.

Sebelumnya, lewat akun YouTubenya, Kaesang mengunggah video yang menyatakan dirinya siap maju sebagai "Depok pertama". Pertanyaan itu disampaikan usai rumor dirinya akan maju sebagai bakal Depok pertama.



Kendati demikian Kaesang belum menjelaskan apa yang dimaksud dengan Depok pertama. Pasalnya kawasan Depok di Indonesia terdapat di beberapa wilayah.

