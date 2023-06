Pengertian Cerita Non Fiksi, Ciri-ciri, Jenis, dan Contohnya

Bisnis.com, JAKARTA - Berbeda dengan cerita fiksi yang memacu imajinasi pikiran kita, cerita non fiksi atau buku non-fiksi lebih memacu logika dan biasanya dijadikan sebagai rujukan literatur. Lantas, apa itu cerita non fiksi?

Cerita non fiksi adalah tulisan yang cenderung memiliki sifat informatif dan logis. Selain itu, cerita non fiksi kerap ditulis secara faktual yaitu cerita, peristiwa, dan data lain yang dituliskan logis serta dijamin kebenarannya.

Ciri-ciri Cerita Non Fiksi

Cerita non fiksi memiliki beberapa ciri yang dapat dipelajari, antara lain:

1. Menggunakan tata bahasa formal

Buku dan cerita non fiksi biasanya menggunakan tata bahasa formal. Walau demikian, ada beberapa cerita non fiksi yang ditulis dengan bahasa yang lebih ringan. Dikutip dari gramedia.com setiap penerbit memiliki SOP aturan penggunaan tata bahasa dalam penulisan karyanya masing-masing.

2. Cenderung bersifat objektif

Isi tulisan dari cerita non fiksi lebih cenderung bersifat objektif yaitu ditulis tanpa disertai perasaan pribadi penulis mengenai topik tersebut. Walau terkadang cerita non fiksi berisi tentang pendapat beberapa ahli, penulisan informasi dituliskan secara penuh tanpa pengurangan dan penambahan apapun yang berpotensi memicu sebuah kerancuan tulisan.

3. Cenderung berprinsip faktual dan aktual

Kepenulisan cerita non fiksi didasarkan pada prinsip faktual dan aktual. Dasar penulisan cerita non fiksi berasal dari suatu peristiwa, kejadian, maupun sebuah teori dan penelitian yang berupa fakta dan dijamin kebenarannya. Dengan kata lain, cerita non fiksi bukanlah tulisan yang dibuat-buat berdasarkan imajinasi semata.

Jenis Cerita Non Fiksi

Ada dua jenis cerita non fiksi yaitu non fiksi murni dan non fiksi kreatif. Berikut penjelasannya.

1. Non fiksi murni

Cerita non fiksi murni ditulis berdasarkan data-data murni yang keasliannya dapat dibuktikan serta dipertanggungjawabkan. Misalnya; biografi seorang tokoh, karya tulis ilmiah, jurnal penelitian dan sebagainya.

2. Non fiksi kreatif/imajinatif

Bukan berarti mengada-ada, cerita non fiksi kreatif merupakan tulisan imajinatif yang didasarkan data-data asli faktual dan aktual. Sebagai contoh cerita non fiksi berjudul homo deus karya Yuval Noah Harari yang berisi visi bagaimana manusia hidup di masa depan.

Walau demikian, karya tulis tersebut ditulis berdasarkan data-data asli dari beberapa disiplin ilmu seperti sains, sejarah, dan juga filosofi yang dapat dibuktikan keasliannya.

Perbedaan Cerita Fiksi dan Non Fiksi

Berikut ini beberapa perbedaan antara cerita fiksi dan non fiksi yang perlu dipelajari.

1. Dasar penulisan karya

Cerita fiksi dibuat dan didasarkan pada imajinasi penulis. Sebagian besar tulisan pada cerita fiksi sulit untuk dibuktikan kebenarannya. Sementara itu, cerita non fiksi didasarkan kepada sesuatu yang bersifat faktual dan nyata serta dapat dibuktikan adanya.

2. Sifat tulisan

Cerita fiksi lebih bersifat subjektif. Tulisan fiksi ditulis dengan campur tangan perasaan dari si penulis dan bahkan cenderung sengaja dituliskan agar dapat memicu perasaan tertentu bagi para pembacanya.

Di sisi lain, cerita non fiksi bersifat objektif yang ditulis tanpa dasar perasaan penulis terhadap topik tersebut. Walau terkadang penulis non fiksi mengutarakan pemikiran dan pendapatnya terhadap suatu topik, tulisannya tetap berdasarkan data dan fakta yang dapat dibuktikan keasliannya.

3. Sudut Pandang

Pada cerita fiksi, sudut pandang cerita berbeda-beda dan tidak terbatas pada satu sudut pandang saja. Berbeda dengan cerita non fiksi yang biasanya terbatas pada satu sudut pandang yaitu sudut pandang si penulis atau disebut dengan authorial point of view.

10 Contoh Cerita Non Fiksi

Cerita non fiksi tidak hanya ditulis dalam format panjang dan mendetail, ada juga beberapa cerita non fiksi pendek. Berikut beberapa contoh cerita non fiksi pendek singkat yang dapat Anda baca dengan durasi tidak sampai satu minggu.

1. On The Duty Of Civil Disobedience – Henry David Thoreau

2. Lifeboat No.8 An Untold Tale Of Love, Loss, And Surviving The Titanic – Elizabeth Kaye

3. The Art of War – Sun Tzu

4. Sapiens:A Brief History of Humankind – Yuval Noah Harari

5. Homo Deus: A Brief History of Tomorrow – Yuval Noah Harari

6. Women and Power: A Manifesto – Mary Beard

7. Gajah Mada – Muhammad Yamin

8. Guru Bangsa: Biografi Jenderal Soedirman – Sardiman A.M

9. Percakapan dengan Diponegoro – Peter Carey

10. Tao Te Ching – Lao Tzu

